07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама “Великое Стояние на реке Угре” – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.
Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято – Тихонова пустынь.
Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
Посещение святого источника.
Переезд в Калугу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды – символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси, увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А.О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
18:00 окончание экскурсионного дня.
Размещение в гостинице в г. Калуга.
Ужина по программе тура не предусмотрено.
7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол"), освобождение номеров.
9:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.
Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод".
Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых.
Здесь жила жена А. С. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А.С. Пушкину.
В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры.
Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.
Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Обед.
Экскурсия в музей бумаги «БУЗЕОН».
На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги.
У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий.
Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.
Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства.
Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.
Возвращение в Калугу.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время
7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол"), освобождение номеров.
9:00 Отъезд на экскурсию.
Экскурсия в музей истории Космонавтики.
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.
Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз.
Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем.
Между собой корпуса соединил подземный переход.
Обед.
Экскурсия в мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского.
Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.
Ю. А. Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея следующее: «С большим…. удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович,…. счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос».
16:00 Окончание экскурсионной программы.
Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00, ближайшая станция метро.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.