Большие выходные в Калуге

«Купчиха - Калуга» и её окрестности! Знакомство с одним из старейших городов центральной части России, сохранившим

4.7
3 отзыва
"Купчиха – Калуга" и её окрестности! Знакомство с одним из старейших городов центральной части России, сохранившим уникальную застройку и неповторимое очарование.
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Большие выходные в Калуге
Ближайшие даты:
06
мар
01
мая
11
июн

Что вас ожидает 🤩

Очаровательные улочки Калуги
Очаровательные улочки Калуги
Прогуляемся по одному из старейших городов русской провинции
Музей-усадьба Гончаровых
Музей-усадьба Гончаровых
Посетим усадьбу, где жила жена Александра Пушкина, прогуляемся по парку, увидим любимую аллею поэта, беседку и памятник
Уникальные экспозиции музея Космонавтики
Уникальные экспозиции музея Космонавтики
Посетим первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина

Программа тура по дням

1 день
Музей-диорама &quot;Великое Стояние на реке Угре&quot;. Обзорная экскурсия по Калуге

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-диорама “Великое Стояние на реке Угре” – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.

Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято – Тихонова пустынь.

Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.

Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.

Посещение святого источника.

Переезд в Калугу.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды – символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси, увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А.О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

18:00 окончание экскурсионного дня.

Размещение в гостинице в г. Калуга.

Ужина по программе тура не предусмотрено.

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2 день
Музей-усадьба Гончаровых &quot;Полотняный завод&quot;. Музей бумаги «БУЗЕОН»

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол"), освобождение номеров. 

9:00 Отъезд на экскурсию, путевая информация.

Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод". 

Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. 

Здесь жила жена А. С. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт. 

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А.С. Пушкину.

В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. 

Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. 

Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Обед. 

Экскурсия в музей бумаги «БУЗЕОН». 

На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги.

У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-т летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий. 

Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.

Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. 

Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась. 

Возвращение в Калугу.

17:00 Окончание экскурсионной программы. 

Свободное время

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3 день
Музей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы ("Шведский стол"), освобождение номеров. 

9:00 Отъезд на экскурсию. 

Экскурсия в музей истории Космонавтики.

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина. 

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. 

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. 

Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете. 

Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысяч кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. 

Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем. 

Между собой корпуса соединил подземный переход.

Обед.

Экскурсия в мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского.

Здесь им были написаны десятки важнейших работ по воздухоплаванию, авиации, реактивному движению, космонавтике и другим проблемам.

Ю. А. Гагарин, посетивший Калугу вскоре после возвращения из полета в космос, записал в Книге почетных посетителей Дома-музея следующее: «С большим…. удовлетворением и волнением побывал в доме, где жил и творил Константин Эдуардович,…. счастлив, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд многих тысяч людей, готовивших первый полет человека в космос». 

16:00 Окончание экскурсионной программы.

Отъезд в Москву, ориентировочное время прибытия около 21:00, ближайшая станция метро.

Музей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. ЦиолковскогоМузей истории Космонавтики. Мемориальный дом-музей К.Э. Циолковского

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программепитание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)транспортное обслуживаниестраховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
15 июня 2022
Нам поездка очень понравилась, все экскурсоводы были большие профессионалы! Отдельное спасибо, что ребятам, у которых случилось несчастье, вернули деньги.
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.

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