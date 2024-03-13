Зимние русские усадьбы
окт
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Музей-усадьба Л.Н. Толстого - Тула
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
08:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-усадьба «Ясная поляна». Центром природно-мемориального комплекса, несомненно, является дом Л. Н. Толстого, в котором писатель прожил около полувека.
Уникальность этого дома – в сохранении подлинной обстановки, личных вещей его обитателей. Вы можете пройтись по великолепным в любое время года березовым и липовым аллеям, по тем тропам, где гулял и обдумывал свои произведения Л. Н. Толстой.
Самостоятельная прогулка до могилы писателя (по желанию).
Обед (накрытие).
Выезд в Тулу.
Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города (в том числе красавец-кремль и храмы XVII-XIX веков).
В исторической части города около десятка музеев, в том числе Музей оружия, Музей самоваров (желающие смогут посетить самостоятельно) и другие.
Завершится экскурсия посещением торговых рядов в кремле, где можно приобрести тульские сладости.
Переезд в Калугу.
Размещение в гостинице г. Калуга.
Ужин самостоятельно.
Музей-усадьба "Полотняный завод" - музей "Бузеон" - обзорная экскурсия по Калуге
8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»).
09:00 Отправление наэкскурсию.
Музей-усадьба Гончаровых "Полотняный завод".
Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина – Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.
Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину.
В начале XVIII века родоначальник семьи – Афанасий Абрамович Гончаров – основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания.
Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.
Обед (накрытие).
Музей бумаги «Бузеон». На территории фабрики расположен интерактивный музей бумаги.
У вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения – и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.
Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых.
Возвращение в Калугу.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Таруса - Серпухов
7:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
08:30 Отправление на экскурсию в Тарусу – «Русский Барбизон».
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г. Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
Именно художники и поэты назвали Тарусу «Русский Барбизон», проводя параллель с французским Барбизоном – городком под Парижем, излюбленным местом для пейзажистов «барбизонской школы».
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
В программе экскурсии:
- Красная гора;
- Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша»;
- Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный
|Стандартный одноместный
|Доп. место (в двухместном)
|19 590
|22 590
|19 390
Варианты проживания
Отель «Best Western»
«BestWestern» в Калуге – это отель, который за годы своей работы принял многих гостей и зарекомендовал себя как уютное место для комфортабельного отдыха. Современные стандарты сервиса, европейские традиции гостеприимства и удобство расположения – то, за что гости любят и выбирают гостиницу «BestWestern» в Калуге!
Гостиница «Калуга»
К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.
Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и памятник в честь 600-летия Калуги находятся в 10 минутах ходьбы. В одном здании с гостиницей работают универмаг и развлекательный центр.
Отель «Амбассадор Калуга»
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы. В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.
В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Одноместное размещение
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как вести себя в Православном храме?
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику – помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы – всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Какая экскурсия может быть вместо музея-усадьбы Л. Н. Толстого?
В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах предоставляется альтернативная экскурсия: «Традиции русской усадьбы» – экскурсия по территории комплекса с мастер-классом и посещение мемориального дома-музея Вересаева в г. Тула.
Экскурсия знакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых без посещения мемориальных зданий.
Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Посетив мастер-класс по флористике гости познакомятся с одним из увлечений С. А. Толстой и увезут с собой памятный сувенир.
Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, в Дом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года.
Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 г. г.)
Возможны ли изменения по программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
Как я найду гида?
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная, (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание, ул. Покрышкина, д. 2). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина)
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все что касается экскурсий и сопровождения, все было на достойном уровне.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с заселением в гостиницу, экскурсионной программой в Ясной поляне и питанием в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организационной части заселения в гостиницу, питания и тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!