Фотоэкскурсия в Край трёх цариц

Погрузитесь в атмосферу Калуги, гуляя по древним улицам и открывая для себя историю купечества и православия. Вкуснейший чешский сидр в конце
Калуга - город с богатой историей и культурой. На этой индивидуальной фото-прогулке можно увидеть купеческие дома, золотые купола и монастыри.

Калужская земля славится не только ремёслами, но и тем, что подарила трёх цариц для российской империи. В завершение прогулки - дегустация чешского сидра, который удивит своим вкусом. Это путешествие в прошлое и настоящее Калуги станет незабываемым

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фотомоменты
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • ⛪ Православные традиции
  • 🍏 Вкуснейший чешский сидр
  • 🤝 Индивидуальный подход
  • 🌿 Прогулка на свежем воздухе
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Купеческие дома
  • Золотые купола
  • Монастыри

Описание фото-прогулки

Погружение в мир купечества

Давайте совершим увлекательное путешествие в мир купечества, где дышится историей и традициями. Этот уникальный период наполнен жизнью и ритмом, который стал основой для формирования многих культурных ценностей.

Православие и его традиции

Мы окажемся в православном мире, где золотые купола церквей сияют на солнце, придавая особый свет и атмосферу. Здесь мы сможем узнать о глубокой духовности и значении веры в жизни людей тех времён.

Город XIII века

Представьте себе прогулку по улицам города XIII века. Старинные здания, мощёные дороги и деревянные домики перенесут нас в эпоху, когда каждое мгновение было наполнено значением. Мы сможем насладиться атмосферой старинного города и увидеть, как крепились традиции.

Культурное наследие

Здесь каждый уголок даёт возможность прикоснуться к культуре, которая сохранила в себе мудрость предков и дух времени. Мы обязательно увидим, как живут люди и какими ценностями они руководствуются в своей жизни.

Вкус чешского сидра

И, наконец, мы завершим нашу экскурсию, попробовав вкуснейшее чешское сидро. Этот напиток, ставший символом чешской культуры, порадует нас своим неповторимым вкусом и ароматом. Пробуя сидро, мы сможем ощутить всю полноту вкуса и традиций, которые оно в себе несёт.

Приглашаем вас отправиться в это увлекательное путешествие, чтобы открыть новые горизонты и расширить свои горизонты. Не упустите возможность насладиться богатством истории и культуры!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей трёх цариц
  • Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь
  • Город Мещёвск (обзорно)
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • Входной билет в музей.
Что не входит в цену
  • Дегустация сидра (1500 руб./за человека)
  • Сувениры
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы
Завершение: Улица Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калуги

