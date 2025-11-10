Калужская земля славится не только ремёслами, но и тем, что подарила трёх цариц для российской империи. В завершение прогулки - дегустация чешского сидра, который удивит своим вкусом. Это путешествие в прошлое и настоящее Калуги станет незабываемым
Что можно увидеть
- Купеческие дома
- Золотые купола
- Монастыри
Описание фото-прогулки
Погружение в мир купечества
Давайте совершим увлекательное путешествие в мир купечества, где дышится историей и традициями. Этот уникальный период наполнен жизнью и ритмом, который стал основой для формирования многих культурных ценностей.
Православие и его традиции
Мы окажемся в православном мире, где золотые купола церквей сияют на солнце, придавая особый свет и атмосферу. Здесь мы сможем узнать о глубокой духовности и значении веры в жизни людей тех времён.
Город XIII века
Представьте себе прогулку по улицам города XIII века. Старинные здания, мощёные дороги и деревянные домики перенесут нас в эпоху, когда каждое мгновение было наполнено значением. Мы сможем насладиться атмосферой старинного города и увидеть, как крепились традиции.
Культурное наследие
Здесь каждый уголок даёт возможность прикоснуться к культуре, которая сохранила в себе мудрость предков и дух времени. Мы обязательно увидим, как живут люди и какими ценностями они руководствуются в своей жизни.
Вкус чешского сидра
И, наконец, мы завершим нашу экскурсию, попробовав вкуснейшее чешское сидро. Этот напиток, ставший символом чешской культуры, порадует нас своим неповторимым вкусом и ароматом. Пробуя сидро, мы сможем ощутить всю полноту вкуса и традиций, которые оно в себе несёт.
Приглашаем вас отправиться в это увлекательное путешествие, чтобы открыть новые горизонты и расширить свои горизонты. Не упустите возможность насладиться богатством истории и культуры!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей трёх цариц
- Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь
- Город Мещёвск (обзорно)
Что включено
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- Входной билет в музей.
Что не входит в цену
- Дегустация сидра (1500 руб./за человека)
- Сувениры
- Обед.