А Анжелика Фотопрогулка по Калуге Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете

Я Яна Фотопрогулка по Калуге Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга

В Владимир Фотопрогулка по Калуге Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.

в валентинаалександровнакорнева Фотопрогулка по Калуге Нам очень понравилась экскурсия по Калуге. Надежда нам показала и рассказала про купеческую Калугу, то что мы и хотели посмотреть. Огромное спасибо Надежде!