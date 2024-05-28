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Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
«Фотосъёмка ведётся на телефон i»
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:30
60005 400₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте
Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты
Начало: Сквер имени Чижевского
«Закончится наша прогулка прекрасным видом на Калужское море и незабываемыми фотографиями на фоне достопримечательностей космической эпохи города»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
«Все фотографии будут обработаны в программе Adobe Photoshop»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика28 мая 2024Получила огромное удовольствие от информации, которую рассказала Надежда, и от фотографий! Все профессионально и качественно. Кроме того, Надежда очень позитивный и доброжелательный человек. Однозначно рекомендую данного экскурсовода. Не пожалеете
- ЯЯна18 мая 2024Огромная благодарность Надежде за отличную экскурсию. Благодаря такой экскурсии хочется снова и снова возвращаться в гостеприимный город Калуга
- ВВладимир30 апреля 2024Очень понравилось экскурсия. И маршрут и подача материала. Надежда молодец. Общаетьсч легко и приятно. Рассказывает интересно. 3 часа пролетели незаметно. Плюс еще Надежда и фотограф получается неплохие снимки. Приятно дополнение к экскурсии.
- ввалентинаалександровнакорнева6 ноября 2023Нам очень понравилась экскурсия по Калуге. Надежда нам показала и рассказала про купеческую Калугу, то что мы и хотели посмотреть. Огромное спасибо Надежде!
- ЖЖданова7 августа 2023Были на экскурсии с замечательным экскурсоводом Надеждой. Очень внимательная к пожеланиям, интересам экскурсантов) огромное спасибо за нескучную экскурсию и увлекательные истории и легенды Калуги.
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Фотопрогулки»
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