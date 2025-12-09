Мещовск — древний город с уникальной судьбой, родина трёх русских цариц. На этой экскурсии вы не просто узнаете их истории, а буквально пройдёте по их следам: по мощёным улочкам, тенистым аллеям усадебного парка и тихим берегам Туреи. Погрузитесь в подлинную атмосферу русского уездного города и откроете страницы истории, которые навсегда останутся в памяти.

Описание экскурсии

Мещовск, возраст которого исчисляется с 1238 года, сегодня является частью национального проекта «Императорский маршрут». И это не случайно: именно с этой землёй связаны судьбы трёх первых цариц династии Романовых:

Евдокии Стрешневой — супруги основателя династии Михаила Фёдоровича

Натальи Нарышкиной — жены царя Алексея Михайловича и матери Петра I

Евдокии Лопухиной — первой жены Петра I

Здесь вы не просто узнаете их истории — а сможете пройти по тем же улицам, что и они столетия назад.

Программа путешествия

Музей трёх цариц и набережная Туреи

Начнём знакомство с городом с посещения музея, где вы узнаете истории Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной и Евдокии Лопухиной. После экскурсии вас ждёт прогулка по смотровой площадке с видом на реку и спуск к оборудованным пляжам — здесь можно освежиться в жаркий день.

Старинный городской парк

Здесь сохранились роскошные аллеи вековых деревьев и открывается великолепный вид на каскад прудов с лебедями.

Благовещенский храм и памятник Андрею Мещовскому

По пути вы осмотрите старинную святыню, известную своими гусями, и подойдёте к памятнику блаженному Андрею Мещовскому.

Свято-Георгиевский монастырь

Жемчужина программы — полностью восстановленная мужская обитель 15 века. Здесь хранится множество святынь, а на территории есть мини-зоопарк.

Природа окрестностей: Серебряно и Шалово

Эти места очаруют вас своими живописными ландшафтами — чистыми родниками, равнинами и красивыми озёрами.

Свято-Успенский монастырь

В финале поездки — родовое село царицы Евдокии Лопухиной. Вы увидите Свято-Успенский женский монастырь, храм которого был построен в 1705 году отцом царицы. Именно здесь она провела 17 лет в ссылке.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn: индивидуальные сидения, климат-контроль, опытный водитель.