Мои заказы

На родину трёх цариц: из Калуги - в древний Мещовск

Увидеть места, где родились и жили первые русские государыни
Мещовск — древний город с уникальной судьбой, родина трёх русских цариц.

На этой экскурсии вы не просто узнаете их истории, а буквально пройдёте по их следам: по мощёным улочкам, тенистым аллеям усадебного парка и тихим берегам Туреи.

Погрузитесь в подлинную атмосферу русского уездного города и откроете страницы истории, которые навсегда останутся в памяти.
На родину трёх цариц: из Калуги - в древний Мещовск© Анна
На родину трёх цариц: из Калуги - в древний Мещовск© Анна
На родину трёх цариц: из Калуги - в древний Мещовск© Анна

Описание экскурсии

Мещовск, возраст которого исчисляется с 1238 года, сегодня является частью национального проекта «Императорский маршрут». И это не случайно: именно с этой землёй связаны судьбы трёх первых цариц династии Романовых:

  • Евдокии Стрешневой — супруги основателя династии Михаила Фёдоровича
  • Натальи Нарышкиной — жены царя Алексея Михайловича и матери Петра I
  • Евдокии Лопухиной — первой жены Петра I

Здесь вы не просто узнаете их истории — а сможете пройти по тем же улицам, что и они столетия назад.

Программа путешествия

Музей трёх цариц и набережная Туреи

Начнём знакомство с городом с посещения музея, где вы узнаете истории Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной и Евдокии Лопухиной. После экскурсии вас ждёт прогулка по смотровой площадке с видом на реку и спуск к оборудованным пляжам — здесь можно освежиться в жаркий день.

Старинный городской парк

Здесь сохранились роскошные аллеи вековых деревьев и открывается великолепный вид на каскад прудов с лебедями.

Благовещенский храм и памятник Андрею Мещовскому

По пути вы осмотрите старинную святыню, известную своими гусями, и подойдёте к памятнику блаженному Андрею Мещовскому.

Свято-Георгиевский монастырь

Жемчужина программы — полностью восстановленная мужская обитель 15 века. Здесь хранится множество святынь, а на территории есть мини-зоопарк.

Природа окрестностей: Серебряно и Шалово

Эти места очаруют вас своими живописными ландшафтами — чистыми родниками, равнинами и красивыми озёрами.

Свято-Успенский монастырь

В финале поездки — родовое село царицы Евдокии Лопухиной. Вы увидите Свято-Успенский женский монастырь, храм которого был построен в 1705 году отцом царицы. Именно здесь она провела 17 лет в ссылке.

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn: индивидуальные сидения, климат-контроль, опытный водитель.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка ИМ.К.Э. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
читать дальше

котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

Входит в следующие категории Калуги

Похожие экскурсии из Калуги

О Калуге - с интересом и любовью
Пешая
2 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
9 дек в 10:00
10 дек в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
Пешая
3.5 часа
148 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калуге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калуге