На родину трёх цариц: из Калуги - в древний Мещовск
Увидеть места, где родились и жили первые русские государыни
Мещовск — древний город с уникальной судьбой, родина трёх русских цариц.
На этой экскурсии вы не просто узнаете их истории, а буквально пройдёте по их следам: по мощёным улочкам, тенистым аллеям усадебного парка и тихим берегам Туреи.
Погрузитесь в подлинную атмосферу русского уездного города и откроете страницы истории, которые навсегда останутся в памяти.
Описание экскурсии
Мещовск, возраст которого исчисляется с 1238 года, сегодня является частью национального проекта «Императорский маршрут». И это не случайно: именно с этой землёй связаны судьбы трёх первых цариц династии Романовых:
Евдокии Стрешневой — супруги основателя династии Михаила Фёдоровича
Натальи Нарышкиной — жены царя Алексея Михайловича и матери Петра I
Евдокии Лопухиной — первой жены Петра I
Здесь вы не просто узнаете их истории — а сможете пройти по тем же улицам, что и они столетия назад.
Программа путешествия
Музей трёх цариц и набережная Туреи
Начнём знакомство с городом с посещения музея, где вы узнаете истории Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной и Евдокии Лопухиной. После экскурсии вас ждёт прогулка по смотровой площадке с видом на реку и спуск к оборудованным пляжам — здесь можно освежиться в жаркий день.
Старинный городской парк
Здесь сохранились роскошные аллеи вековых деревьев и открывается великолепный вид на каскад прудов с лебедями.
Благовещенский храм и памятник Андрею Мещовскому
По пути вы осмотрите старинную святыню, известную своими гусями, и подойдёте к памятнику блаженному Андрею Мещовскому.
Свято-Георгиевский монастырь
Жемчужина программы — полностью восстановленная мужская обитель 15 века. Здесь хранится множество святынь, а на территории есть мини-зоопарк.
Природа окрестностей: Серебряно и Шалово
Эти места очаруют вас своими живописными ландшафтами — чистыми родниками, равнинами и красивыми озёрами.
Свято-Успенский монастырь
В финале поездки — родовое село царицы Евдокии Лопухиной. Вы увидите Свято-Успенский женский монастырь, храм которого был построен в 1705 году отцом царицы. Именно здесь она провела 17 лет в ссылке.
Организационные детали
Поездка проходит на минивэне Honda Stepwgn: индивидуальные сидения, климат-контроль, опытный водитель.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ.
В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в читать дальше
котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением.
Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.