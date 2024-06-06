🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 181 отзыв Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города Начало: У Музея истории космонавтики 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас Начало: На площади Победы 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 202 отзыва Популярное предложение Калуга: путешествие сквозь эпохи Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 127 отзывов Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на... 5 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги Начало: На улице Ленина, 96А 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!» Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке Начало: Экскурсии на Театральной площади 6 450 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 164 отзыва Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места Начало: Около Музея истории космонавтики 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней Начало: На площади Победы 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Никола-Ленивец: по тропам арт-парка На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты Начало: Около дома-музея Шамиля 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Красавица Калуга: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария Начало: Г. Калуга, Сквер Мира 4 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата Начало: Возле Калужского драматического театра 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 3 часа 5 отзывов Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память Начало: На улице Ленина 6000 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах Начало: Калуга 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат... 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 7 отзывов Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями Начало: В районе Калужского драматического театра 5 430 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города Начало: Калуга 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+ Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге Начало: Палаты Коробовых 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 31 отзыв Калужские приключения: исторический квест по древнему городу Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок Начало: На ул. Королева 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням Начало: На улице Марата 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей Начало: В Калуге 15 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Улица Калужских достопримечательностей Начало: Ул. Академика Королева, 2 Расписание: Ежедневно в 10:00 от 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас Начало: Пл. Победы, памятник Жукову Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Тайны древней Калуги: индивидуальная экскурсия с личным гидом Познайте Калугу: легенды старинных улиц, вкус традиционного теста и истории древних зданий Начало: Пл. Победы, памятник Жукову Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авто-прогулка по Калуге Начало: Ул. Королева, 2 Расписание: По договоренности от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Истории калужских монастырей: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре, музей-диорама Посетите святые места Калужской области: Тихонова пустынь, Спас-на-Угре и музей-диораму. Окунитесь в историю и духовность Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Пешком по Калуге - обзорная экскурсия Начало: Улица Ленина, 126 Расписание: В любой день в любое время от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Калуга - любовь с первого взгляда: экскурсия с гидом Ваш личный экскурсовод раскроет секреты Калуги в двухчасовой прогулке по её знаковым местам Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды) 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Обзорная экскурсия по Калуге: история и космонавтика Погрузитесь в атмосферу старинного Калуги, исследуйте архитектурные шедевры и достопримечательности города Начало: Ул. Ленина, 126 (главный вход в Гостиные ряды) Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Исторические лофты Калуги: экскурсия в мир промышленности Погрузитесь в атмосферу промышленного бума Калуги с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией Начало: Ул. Баумана, д. 15 Расписание: в любой день с 09.00 8 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Золотые годы купечества: эксклюзивная экскурсия по Калуге Познакомьтесь с купеческой Калугой: уникальные палаты, исторические анекдоты и мастер-класс по вязанию узлов Начало: Калуга, ул. Плеханова 88 от 4 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Фотопрогулка по историческому центру Калуги: исследуйте и запечатлейте Погрузитесь в атмосферу Калуги, исследуя её улицы и памятники с профессиональным фотографом. Запечатлейте лучшие моменты Начало: Сквер имени Чижевского 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Дореволюционная Калуга: люди, деньги и их истории Погрузитесь в атмосферу XIX - начала XX века, исследуя истории банкиров и купцов дореволюционной Калуги Начало: Г. Калуга, ул. Театральная, д. 38 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по историческому и купеческому центру Калуги Начало: Калуга, площадь Старый Торг, д. 2 от 4 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Как калужские купцы за два моря ходили: костюмированная экскурсия Начало: Калуга, ул. Баумана, 14. Храм Георгия-за-Верхом Расписание: любой день, удобное для Вас время 3 900 ₽ за всё до 15 чел.