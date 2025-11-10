Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



В каждом городе ожидают неспешные прогулки по старинным улочкам и читать дальше погружение в мир русской провинции. Узнайте об истории, архитектуре и судьбах удивительных людей. Посетите интересные музеи и исторические локации Лихвина, Белева и Одоева. Это путешествие для любителей новых впечатлений и красивых дорог Чудесное путешествие из Калуги - на автомобиле и пешком по трём старейшим городам большой засечной черты. Живописная дорога запомнится прекрасными пейзажами.В каждом городе ожидают неспешные прогулки по старинным улочкам и 5 причин купить эту экскурсию 🌟 Уникальная история древних городов

🏞️ Живописные виды и фотогеничные места

🏛️ Посещение интересных музеев

🚶‍♂️ Неспешные прогулки по старинным улочкам

📸 Отличные возможности для фото

Что можно увидеть Музеи Лихвина

Исторические локации Белева

Старинные улочки Одоева

Описание экскурсии Что вас ждёт? На одном дыхании – мы приглашаем вас в очень красивое, наполненное сплетениями интереснейших судеб и жизней, путешествие: мы расскажем об истории возникновения древнейших городов большой засечной черты, об устройстве жизни, быта, торговли, ремесла. Увидим города, расположенные на высоком берегу рек, невероятно живописные и фотогеничные. Видовых точек, с которых открываются виды на Оку и просторы, здесь множество. От пейзажных красот захватывает дух. Это путешествие адресовано всем, кто любит новые впечатления, красивые дороги, чудесные пейзажи срединной России и погружение в историю и детали жизни прекрасной русской провинции. За один день, путешествуя с профессиональным гидом, вы увидите три прекрасных старинных города, все самые красивые исторические и пейзажные локации, интересные музеи.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Чекалин (Лихвин):

Городище Козий остров (Соборная гора)

Лихвинская крепость

Земская больница Федора Ивановича Лисицина

Часовня (солдатская молельня)

Свято-Введенский храм

Дом купца А.П. Пронина

Торговая восьмигранная площадь Лихвина

Здание казначейства

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник

Тюремный замок

Город Белев:

Спасо-Преображенский мужской монастырь

Крестовоздвиженский женский монастырь

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Дом купцов Дорофеевых, старый дуб

Дом, где родилась Зинаида Гиппиус

Места, связанные с Василием Андреевичем Жуковским

Завод Амвросия Прохорова

Магазинчики с белевской пастилой

Город Одоев:

Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь

Крепость Одоев

Музей Филимоновской игрушки

