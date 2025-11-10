Чудесное путешествие из Калуги - на автомобиле и пешком по трём старейшим городам большой засечной черты. Живописная дорога запомнится прекрасными пейзажами.
В каждом городе ожидают неспешные прогулки по старинным улочкам и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история древних городов
- 🏞️ Живописные виды и фотогеничные места
- 🏛️ Посещение интересных музеев
- 🚶♂️ Неспешные прогулки по старинным улочкам
- 📸 Отличные возможности для фото
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Музеи Лихвина
- Исторические локации Белева
- Старинные улочки Одоева
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На одном дыхании – мы приглашаем вас в очень красивое, наполненное сплетениями интереснейших судеб и жизней, путешествие: мы расскажем об истории возникновения древнейших городов большой засечной черты, об устройстве жизни, быта, торговли, ремесла. Увидим города, расположенные на высоком берегу рек, невероятно живописные и фотогеничные. Видовых точек, с которых открываются виды на Оку и просторы, здесь множество. От пейзажных красот захватывает дух. Это путешествие адресовано всем, кто любит новые впечатления, красивые дороги, чудесные пейзажи срединной России и погружение в историю и детали жизни прекрасной русской провинции. За один день, путешествуя с профессиональным гидом, вы увидите три прекрасных старинных города, все самые красивые исторические и пейзажные локации, интересные музеи.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Чекалин (Лихвин):
- Городище Козий остров (Соборная гора)
- Лихвинская крепость
- Земская больница Федора Ивановича Лисицина
- Часовня (солдатская молельня)
- Свято-Введенский храм
- Дом купца А.П. Пронина
- Торговая восьмигранная площадь Лихвина
- Здание казначейства
- Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник
- Тюремный замок
- Город Белев:
- Спасо-Преображенский мужской монастырь
- Крестовоздвиженский женский монастырь
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы
- Дом купцов Дорофеевых, старый дуб
- Дом, где родилась Зинаида Гиппиус
- Места, связанные с Василием Андреевичем Жуковским
- Завод Амвросия Прохорова
- Магазинчики с белевской пастилой
- Город Одоев:
- Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь
- Крепость Одоев
- Музей Филимоновской игрушки
- Музей советской игрушки
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Оплата трансфера
- Цена входных билетов в музеи по плану посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, вход в парк ИМ.К.Э. Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
