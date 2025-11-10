Мои заказы

Очарованные странники: Лихвин, Белев, Одоев

Погрузитесь в историю и красоту русской провинции, путешествуя по Лихвину, Белеву и Одоеву. Узнайте о жизни древних городов на берегах рек
Чудесное путешествие из Калуги - на автомобиле и пешком по трём старейшим городам большой засечной черты. Живописная дорога запомнится прекрасными пейзажами.

В каждом городе ожидают неспешные прогулки по старинным улочкам и
погружение в мир русской провинции. Узнайте об истории, архитектуре и судьбах удивительных людей. Посетите интересные музеи и исторические локации Лихвина, Белева и Одоева. Это путешествие для любителей новых впечатлений и красивых дорог

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история древних городов
  • 🏞️ Живописные виды и фотогеничные места
  • 🏛️ Посещение интересных музеев
  • 🚶‍♂️ Неспешные прогулки по старинным улочкам
  • 📸 Отличные возможности для фото
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Музеи Лихвина
  • Исторические локации Белева
  • Старинные улочки Одоева

Описание экскурсии

Что вас ждёт? На одном дыхании – мы приглашаем вас в очень красивое, наполненное сплетениями интереснейших судеб и жизней, путешествие: мы расскажем об истории возникновения древнейших городов большой засечной черты, об устройстве жизни, быта, торговли, ремесла. Увидим города, расположенные на высоком берегу рек, невероятно живописные и фотогеничные. Видовых точек, с которых открываются виды на Оку и просторы, здесь множество. От пейзажных красот захватывает дух. Это путешествие адресовано всем, кто любит новые впечатления, красивые дороги, чудесные пейзажи срединной России и погружение в историю и детали жизни прекрасной русской провинции. За один день, путешествуя с профессиональным гидом, вы увидите три прекрасных старинных города, все самые красивые исторические и пейзажные локации, интересные музеи.

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Чекалин (Лихвин):
  • Городище Козий остров (Соборная гора)
  • Лихвинская крепость
  • Земская больница Федора Ивановича Лисицина
  • Часовня (солдатская молельня)
  • Свято-Введенский храм
  • Дом купца А.П. Пронина
  • Торговая восьмигранная площадь Лихвина
  • Здание казначейства
  • Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник
  • Тюремный замок
  • Город Белев:
  • Спасо-Преображенский мужской монастырь
  • Крестовоздвиженский женский монастырь
  • Храм Рождества Пресвятой Богородицы
  • Дом купцов Дорофеевых, старый дуб
  • Дом, где родилась Зинаида Гиппиус
  • Места, связанные с Василием Андреевичем Жуковским
  • Завод Амвросия Прохорова
  • Магазинчики с белевской пастилой
  • Город Одоев:
  • Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь
  • Крепость Одоев
  • Музей Филимоновской игрушки
  • Музей советской игрушки
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Оплата трансфера
  • Цена входных билетов в музеи по плану посещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калуга, вход в парк ИМ.К.Э. Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Калуги

