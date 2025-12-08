Мои заказы

Из Калуги - в Лихвин: большая история самого маленького города России

Купеческие дома, земская больница и крепость на берегу Оки
Лихвин — город, где стены помнят прошлое: от вятичей и монгольского нашествия до войн и революций. Мы исследуем Девягорско-Лихвинский ансамбль и поднимемся на древнюю крепость над Окой.

Пройдёмся по улицам, где до сих пор жив дух 19 века, рассмотрим купеческие дома и памятники русского зодчества, оживим воспоминания о героях.
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Калуги

11:00–12:00 — городище Козий остров и Лихвинская крепость

  • Реконструированная деревянная застава на Соборной горе
  • Живописные виды на Оку
  • История Большой засечной черты и героической обороны города

12:00–14:00 — экскурсия по Лихвину (на автомобиле и пешком)

  • Свято-Введенский храм
  • Часовня в честь 300-летия дома Романовых
  • Земская больница Лисицина и рассказ о судьбе уездного врача
  • Дом купца Пронина
  • Торговая восьмигранная площадь
  • Здание казначейства и тюремный замок
  • Обзор сохранившейся каменной застройки 19 века
  • Легенды и мифы города Девягорска

14:00–14:30 — краеведческий музей Лихвина

Экспонаты о жизни города в разные эпохи.

14:30–15:30 — возвращение в Калугу

Организационные детали

  • Поедем на Nissan Serena
  • Отдельно оплачиваются билеты в краеведческий музей — 250 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
читать дальше

котором живут. Без сувенирности и поверхностности. С глубоким погружением. Если вы любите провинцию, как я, любите гулять по городу и рассматривать его лицо, предпочитаете комфортные и уютные неспешные путешествия, я с радостью открою для вас прекрасную Калугу и её окрестности.

