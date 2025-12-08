Лихвин — город, где стены помнят прошлое: от вятичей и монгольского нашествия до войн и революций. Мы исследуем Девягорско-Лихвинский ансамбль и поднимемся на древнюю крепость над Окой.
Пройдёмся по улицам, где до сих пор жив дух 19 века, рассмотрим купеческие дома и памятники русского зодчества, оживим воспоминания о героях.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Калуги
11:00–12:00 — городище Козий остров и Лихвинская крепость
- Реконструированная деревянная застава на Соборной горе
- Живописные виды на Оку
- История Большой засечной черты и героической обороны города
12:00–14:00 — экскурсия по Лихвину (на автомобиле и пешком)
- Свято-Введенский храм
- Часовня в честь 300-летия дома Романовых
- Земская больница Лисицина и рассказ о судьбе уездного врача
- Дом купца Пронина
- Торговая восьмигранная площадь
- Здание казначейства и тюремный замок
- Обзор сохранившейся каменной застройки 19 века
- Легенды и мифы города Девягорска
14:00–14:30 — краеведческий музей Лихвина
Экспонаты о жизни города в разные эпохи.
14:30–15:30 — возвращение в Калугу
Организационные детали
- Поедем на Nissan Serena
- Отдельно оплачиваются билеты в краеведческий музей — 250 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Королёва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
