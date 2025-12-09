Отправляемся в путешествие по живописной дороге к старейшим городам Большой засечной черты.
Чекалин, Белёв и Одоев — вас ждут невероятные панорамы рек, прогулки по старинным улочкам и рассказы о людях, чьи судьбы вплетены в историю русской провинции.
Описание экскурсии
Чекалин: ярмарки и тюрьма (1,5 ч)
Раньше он назывался Лихвиным. Старейший и самый малый по населению город России — здесь живёт всего 935 человек (по данным переписи 2021 года). Поднимемся на Соборную гору и погуляем по старинным улочкам. Вы увидите:
- Лихвинскую крепость — огромную реконструированную деревяннаю заставу на высоком берегу Оки
- земскую больницу Фёдора Лисицына 1906 года в стиле функционального модерна
- солдатскую молельню, построенную в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых
- Свято-Введенский храм 1821 года в стиле позднего классицизма
- торговую восьмигранную площадь — место знаменитых ярмарок Лихвина
- дом купца Пронина 1784 года
- тюремный замок 1815 года — единственную каменную тюрьму в уездных городах Калужской губернии
- здание казначейства и Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник
Белёв: пастила, стихи и монастыри (2,5 ч)
Маленький уездный городок с уютными улочками и удивительной историей. Пройдёмся и зайдём в монастыри — на пути:
- Спасо-Преображенский мужской монастырь — древнейшую обитель Тульской области
- Крестовоздвиженский женский монастырь 16 века
- храм Рождества Пресвятой Богородицы 1719 года
- дом купцов Дорофеевых и старый дуб, с которыми связана история загадочной смерти императрицы Елизаветы Алексеевны
- места поэта Василия Жуковского
- дом, где родилась поэтесса и писательница Зинаида Гиппиус
- завод Амвросия Прохорова, где впервые начали делать ту самую пастилу — белёвскую
Одоев: игрушки из прошлого и пейзажи реки Упы (3 ч)
Один из древнейших городов северо-восточной Руси, родина слонов и филимоновской игрушки. Погуляем по городу и, если захотите, зайдём в музеи. Здесь:
- Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь 17 века
- крепость Одоев — Соборная гора
- Музей филимоновской игрушки и Музей советской игрушки — посетим по желанию
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Музей филимоновской игрушки — 350 ₽ за чел., билет в Музей советской игрушки — 350 ₽ за чел., обед и личные покупки — по желанию
- Едем на комфортном минивэне Nissan Serena с климат-контролем, с вами буду я и водитель
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в
