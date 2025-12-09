Отправляемся в путешествие по живописной дороге к старейшим городам Большой засечной черты. Чекалин, Белёв и Одоев — вас ждут невероятные панорамы рек, прогулки по старинным улочкам и рассказы о людях, чьи судьбы вплетены в историю русской провинции.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Чекалин: ярмарки и тюрьма (1,5 ч)

Раньше он назывался Лихвиным. Старейший и самый малый по населению город России — здесь живёт всего 935 человек (по данным переписи 2021 года). Поднимемся на Соборную гору и погуляем по старинным улочкам. Вы увидите:

Лихвинскую крепость — огромную реконструированную деревяннаю заставу на высоком берегу Оки

земскую больницу Фёдора Лисицына 1906 года в стиле функционального модерна

солдатскую молельню, построенную в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых

Свято-Введенский храм 1821 года в стиле позднего классицизма

торговую восьмигранную площадь — место знаменитых ярмарок Лихвина

дом купца Пронина 1784 года

тюремный замок 1815 года — единственную каменную тюрьму в уездных городах Калужской губернии

здание казначейства и Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник

Белёв: пастила, стихи и монастыри (2,5 ч)

Маленький уездный городок с уютными улочками и удивительной историей. Пройдёмся и зайдём в монастыри — на пути:

Спасо-Преображенский мужской монастырь — древнейшую обитель Тульской области

Крестовоздвиженский женский монастырь 16 века

храм Рождества Пресвятой Богородицы 1719 года

дом купцов Дорофеевых и старый дуб, с которыми связана история загадочной смерти императрицы Елизаветы Алексеевны

места поэта Василия Жуковского

дом, где родилась поэтесса и писательница Зинаида Гиппиус

завод Амвросия Прохорова, где впервые начали делать ту самую пастилу — белёвскую

Одоев: игрушки из прошлого и пейзажи реки Упы (3 ч)

Один из древнейших городов северо-восточной Руси, родина слонов и филимоновской игрушки. Погуляем по городу и, если захотите, зайдём в музеи. Здесь:

Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь 17 века

крепость Одоев — Соборная гора

Музей филимоновской игрушки и Музей советской игрушки — посетим по желанию

Организационные детали