1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
История и философия Оптинского старчества: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Калуги через истории Оптинского старчества, святыни Шамордино и монастыря Клыково
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ЛЛариса16 мая 2024Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
- ИИрина13 мая 2024Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ююлия7 мая 2024Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
- ИИван3 мая 2024Прекрасно организованная экскурсия, на комфортабельном минивэне. Водитель аккуратная, гид профессиональная, эрудированная с глубокими историческими знаниями.
- ЛЛюдмила1 мая 2024Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
- ООлег13 апреля 2024Отличная поездка на комфортабельном минивэне в сопровождении прекрасного гида - Анны. Много интересных фактов и увлекательных историй о религиозной и светской жизни обитателей святых мест. Однозначно рекомендую любителям истории, православия и просто любознательным людям. Поездка прошла на одном дыхании.
- ААндрей11 марта 2024Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.
- ЮЮлия26 февраля 2024Благодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка была лёгкой и комфортной. Спасибо Наталье и Анне!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Выездные»
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Сейчас в Калуге в категории "Выездные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Калуги и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август