Выездные экскурсии из Калуги

Найдено 9 экскурсий в категории «Выездные» в Калуге, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.
История и философия Оптинского старчества (Оптина Пустынь, Шамордино, Клыково)
Индивидуальная
7 часов
История и философия Оптинского старчества: путешествие по святым местам
Познайте духовное наследие Калуги через истории Оптинского старчества, святыни Шамордино и монастыря Клыково
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
  • Л
    Лариса
    16 мая 2024
    Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
    Лучшие экскурсоводы! Глубокие знания, умения их донести до клиента в интересной форме. Давать информацию всю поездку! Это лучшая экскурсия! Все было очень легко, интересно, познавательно и увлекательно! Люди болеют душой за свое дело! Рекомендую Всем!!!
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Добрый день. Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо экскурсоводу Надежде Алексеевне за интересный рассказ и за приятное общение! Провели отличный день!!! Спасибо команде Трипстера за организацию!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • ю
    юлия
    7 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
    читать дальше

    местом, и историей, и прекрасной Ольгой. Всем советую знакомство с Парком начинать с экскурсоводом, получите удовольствие и поймете, что и как посмотреть самлстоятельно.

  • И
    Иван
    3 мая 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Прекрасно организованная экскурсия, на комфортабельном минивэне. Водитель аккуратная, гид профессиональная, эрудированная с глубокими историческими знаниями.
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
  • О
    Олег
    13 апреля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Отличная поездка на комфортабельном минивэне в сопровождении прекрасного гида - Анны. Много интересных фактов и увлекательных историй о религиозной и светской жизни обитателей святых мест. Однозначно рекомендую любителям истории, православия и просто любознательным людям. Поездка прошла на одном дыхании.
  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
    Спасибо Елене за чудесно проведенный день. Маршрут выстроен в соответствии с нашими предпочтениями. Интересные рассказы, много информации, подробные ответы на вопросы.
  • Ю
    Юлия
    26 февраля 2024
    Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
    Благодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка была лёгкой и комфортной. Спасибо Наталье и Анне!!!
    Благодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка былаБлагодарю Наталью за организацию экскурсии! Очень красивое, душевное, интересное путешествие по святым местам получилось. Поездка была

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  2. Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
  3. Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
  4. Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
  5. Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Выездные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 6 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии по окрестностям Калуги и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам