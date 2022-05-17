07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Музей-диорама “Великое Стояние на реке Угре” – первый в России музейный комплекс, посвященный военной компании 1480 года.
Он создан по инициативе и трудами монастыря Калужская Свято – Тихонова пустынь.
Музей-диорама находится на территории, которая в 1480 году была занята войсками, участвовавшими в Великом Стоянии на Угре.
Помимо самой диорамы, в музее размещена экспозиция и других работ, посвященных теме освобождения Древней Руси от монголо-татарского ига.
Посещение святого источника.
Переезд в Калугу.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города, увидите Гостиные ряды – символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси, увидите Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А.О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т.ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Размещение в гостинице.
Ужина по программе тура не предусмотрено.
08:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.
Это настоящее чудо архитектуры…
Величавый 15-тиглавый Казанский собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами и в то же время изяществом.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.
Классический русский усадебный храм.
Возведен в 1731 году.
С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.
Храм, о котором великий оптинский старец Амвросий сказал: «Наступит такое время, что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго пришествия Христова…»
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Город всегда оставался центром «Засечной черты», оберегавшей государство от любого врага с Юга.
Обед в уютном кафе города.
Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.
Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина пустынь в середине XIX века стала одним из духовных центров России.
Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
7:00-8:30 завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М.И. Цветаевой, К.Г Паустовским, В.Э. Борисовым – Мусатовым, А.К.Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
16:30 Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст.метро).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.