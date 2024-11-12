Ю Юлия Большое Калужское кольцо Отлично все организовано.

К Константин Никола-Ленивец и экотропа Галкинское болото Нареканий нет, все вопросы решаются в моменте, всегда на связи, готовые помочь.

А Анастасия Никола-Ленивец и экотропа Галкинское болото Организация тура была на высоте. Нас вкусно кормили, везде водили, чаем поили и очень любили.

А Александр Никола-Ленивец и экотропа Галкинское болото Хороший отзыв в основном конечно инструкторам. Андрей и Рита, огромные молодцы. Профессионалы, у них прям талант. Спасибо вам большое. Надеюсь где нибудь увижу вас на других маршрутах.)) Спасибо за маленькое, но очень яркое приключение.

Т Татьяна Большое Калужское кольцо Программа очень насыщенная, объемная, интересная. Правда, в первый день, на мой взгляд, очень большая программа, много всего интересного, но сложно было воспринимать информацию. И пришлось сравнивать экскурсоводов (первых 2 дня не повезло с экскурсоводом). А тур и её программа - супер! Спасибо!