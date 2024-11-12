Т Татьяна

Программа очень насыщенная, объемная, интересная. Правда, в первый день, на мой взгляд, очень большая программа, много всего интересного, но сложно было воспринимать информацию. И пришлось сравнивать экскурсоводов (первых 2 дня не повезло с экскурсоводом). А тур и её программа - супер! Спасибо!