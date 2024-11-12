2 дня
На Масленицу в Калужскую область: гулянья в Этномире, Боровск и Калуга
Поводить хороводы, отведать блинов, побывать на форелевой ферме и в пряничном заведении
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 9:15
«Проведём праздничные выходные в Калужской области — в программе экскурсии по Боровску, Калуге и Масленица в парке-музее «Этномир»»
1 мар в 09:15
18 780₽ за человека
3 дня
Большое Калужское кольцо
Начало: Россия, Москва
«Вас ждут величественные храмы, интересные музеи и места, связанные с именами известных писателей и художников»
1 мая в 10:00
8 мая в 10:00
19 790₽ за человека
2 дня
Калуга историческая и космическая: архитектура, Музей Циолковского, дегустация и чаепитие
Посетить купеческие палаты и старейшую пивоварню и узнать всё о покорении космоса
Начало: Калуга, точное место и время встречи - по договорё...
«А также посетим Музей Циолковского, где знают всё об освоении космических просторов, и познакомимся с богатейшей коллекцией, включающей более 60 тысяч экспонатов»
8 фев в 08:00
15 фев в 08:00
18 285₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия12 ноября 2024Отлично все организовано.
- ТТатьяна17 мая 2022Программа очень насыщенная, объемная, интересная. Правда, в первый день, на мой взгляд, очень большая программа, много всего интересного, но сложно было воспринимать информацию. И пришлось сравнивать экскурсоводов (первых 2 дня не повезло с экскурсоводом). А тур и её программа - супер! Спасибо!
- ТТатьяна9 мая 2022Залумка, программа тура очень интересная
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Музеи»
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