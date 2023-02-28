Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Групповой тур в Калуге

Большое Калужское кольцо

5
3 отзыва
Классическая программа выходного дня, которая познакомит вас с основными историческими и духовными достопримечательностями Калужской области и Серпухова. Вас ждут уютные провинциальные города, старинные соборы и монастыри, а также уникальные музеи.
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
5
окт
3
ноя

Что вас ожидает:

Древний монастырь
Древний монастырь
Увидим Оптину пустынь – один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры
Космический музей
Космический музей
Посетим первый в мире музей, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина
Чудотворная икона
Чудотворная икона
Увидим Высоцкий монастырь с иконой «Неупиваемая чаша»

Программа тура по дням

1 день

Боровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, Калуга

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура.

8:00 Отправление, путевая экскурсия.

Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси. Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!

Малоярославец. «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Экскурсия в первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.

Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице г. Калуги (центр города).

Ужин самостоятельно.

Боровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, КалугаБоровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, КалугаБоровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, КалугаБоровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, КалугаБоровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, Калуга
2 день

Козельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель

8:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление на загородную экскурсию. Путевая информация.

Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Завоеватели не только ненавидели, но и уважали героизм наших предков. Поэтому Козельск был возрожден на старом месте и под старым именем.

В 15 веке город входит в передовую оборонительную засечную черту. Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.

Свято-Введенская Оптина Пустынь – без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.

Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино. Это настоящее чудо архитектуры – величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом.

Посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.

Поздний обед.

Возвращение в Калугу.

Свободное время.

Козельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обительКозельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обительКозельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обительКозельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель
3 день

Экскурсия в Тарусу, Серпухов

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию.

Таруса. Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

В свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Обед в кафе г. Серпухов.

Серпухов. Обзорная экскурсия.

Серпухов – это старинный русский город, крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», церкви Николы Белого, в которой находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

Отъезд.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая станция метро).

Экскурсия в Тарусу, СерпуховЭкскурсия в Тарусу, СерпуховЭкскурсия в Тарусу, СерпуховЭкскурсия в Тарусу, СерпуховЭкскурсия в Тарусу, Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Калуги.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стандартный двухместныйСтандартный одноместныйДоп. место (в двухместном)
18 59021 59018 390

Варианты проживания

Отель «Best Western»

2 ночи

Для гостей работает бар. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Предусмотрены разные типы питания: полный пансион и полупансион.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Спортивные гости оценят фитнес-центр. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.

Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и консьерж. Персонал отеля говорит на английском и русском.

Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»Отель «Best Western»

Гостиница «Калуга»

2 ночи

К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.

Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

Отель «Ambassador» 4

2 ночи

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф. В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации. За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис.

Отель «Ambassador» 4Отель «Ambassador» 4Отель «Ambassador» 4Отель «Ambassador» 4

Отель «Hilton Garden Inn»

2 ночи

Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.

В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.

Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»Отель «Hilton Garden Inn»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Одноместное размещение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Где происходит встреча с группой?

Город выезда: Москва.

Время место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная.

Гид встречает с табличкой Большое калужское кольцо у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 фев 2023
В первую очень хочется сказать спасибо Галине Петровне, которая сопровождала нас. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Хочется ещё раз попасть к ней в группу!) спасибо!)
Программа тура нам понравилась. Так же как и организационные моменты - проживание, питание.
Мы с удовольствием провели выходные, вернулись с приятными впечатлениями:)
В первую очень хочется сказать спасибо Галине Петровне, которая сопровождала нас. Очень интересно рассказывает, отвечает наВ первую очень хочется сказать спасибо Галине Петровне, которая сопровождала нас. Очень интересно рассказывает, отвечает наВ первую очень хочется сказать спасибо Галине Петровне, которая сопровождала нас. Очень интересно рассказывает, отвечает на
Н
28 фев 2024
Организатором довольны
Л
28 ноя 2023
Всем огромное СПАСИБО за отлично организованную поездку.

Тур входит в следующие категории Калуги

На автобусеВсе туры3-дневные туры

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