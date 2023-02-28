Большое Калужское кольцо
окт
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Боровск, Малоярославец, Музей Космонавтики, Калуга
07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (у входа во “Вкусно и точка” (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура.
8:00 Отправление, путевая экскурсия.
Боровск. Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами. Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества. Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском. Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси. Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен. Здесь есть на что посмотреть!
Малоярославец. «Город воинской славы». Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда. Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 и 1941 гг., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Экскурсия в первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.
Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).
Размещение в гостинице г. Калуги (центр города).
Ужин самостоятельно.
Козельск Казанская, Оптина Пустынь, храм Спасо-Преображения, Свято-Амвросиевская женская обитель
8:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление на загородную экскурсию. Путевая информация.
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Завоеватели не только ненавидели, но и уважали героизм наших предков. Поэтому Козельск был возрожден на старом месте и под старым именем.
В 15 веке город входит в передовую оборонительную засечную черту. Стабильности и процветанию Козельска способствовали монастыри, как мощные форпосты цивилизации, духовных сил и культуры.
Свято-Введенская Оптина Пустынь – без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси. Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Сегодня главной святыней обители являются мощи преподобных старцев Оптинских, покоящиеся в монастырских храмах. По окончании экскурсии предусмотрено обязательно свободное время.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски. Классический русский усадебный храм, не оставляющий никого равнодушным, памятник архитектуры, действует с 1781 года, со дня основания в нем не прекращались богослужения.
Свято-Амвросиевская женская обитель в с. Шамордино. Это настоящее чудо архитектуры – величавый 15-главый собор, напоминающий дворец из русской сказки, поражает своими размерами, и в то же время изяществом.
Посещение святого источника и некрополя, где похоронена М. Н. Толстая, сестра Л. Н. Толстого.
Поздний обед.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
Экскурсия в Тарусу, Серпухов
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию.
Таруса. Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
В свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Обед в кафе г. Серпухов.
Серпухов. Обзорная экскурсия.
Серпухов – это старинный русский город, крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Посещение Красной горы, Высоцкого монастыря с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», церкви Николы Белого, в которой находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
Отъезд.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая станция метро).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Калуги.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стандартный двухместный
|Стандартный одноместный
|Доп. место (в двухместном)
|18 590
|21 590
|18 390
Варианты проживания
Отель «Best Western»
Для гостей работает бар. Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Кафе отеля — удобное место для перекуса. Предусмотрены разные типы питания: полный пансион и полупансион.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде. Для путешественников на машине организована парковка. Спортивные гости оценят фитнес-центр. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.
Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и консьерж. Персонал отеля говорит на английском и русском.
Гостиница «Калуга»
К услугам гостей этого отеля ресторан европейской и русской кухни, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Он расположен в центре Калуги.
Во всех номерах установлен телевизор и шкаф для одежды, а также обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Отель «Ambassador» 4
Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.
К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.
В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф. В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации. За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис.
Отель «Hilton Garden Inn»
Все номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. Собственная ванная комната с ванной или душем укомплектована феном и халатами.
В числе удобств сейф и письменный стол. Для гостей действуют специальные цены на посещение крупнейшего в городе фитнес-центра с бассейном и саунами. Стойка регистрации отеля Hilton Garden Inn Kaluga работает круглосуточно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице (2 ночи)
- Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Одноместное размещение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как вести себя в Православном храме?
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Где происходит встреча с группой?
Город выезда: Москва.
Время место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная.
Гид встречает с табличкой Большое калужское кольцо у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание), в метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево и налево (выход на ул. Покрышкина), гид встречает с табличкой с названием тура).
Возможны ли изменения по программе?
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа тура нам понравилась. Так же как и организационные моменты - проживание, питание.
Мы с удовольствием провели выходные, вернулись с приятными впечатлениями:)