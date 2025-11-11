Программа тура по дням
Полотняный завод - Калуга
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Малоярославец (~ 120 км). Путевая информация.
12:00 Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон.
Подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.
Переезд в Калугу (~ 40 км).
14:30 Обед в кафе города.
15:30 Посещение Калужского Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.
Музей истории космонавтики – первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина. Музей космонавтики был открыт в 1967 году.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники.
Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского.
Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов.
Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.
Размещение в отеле «Калуга 21 век» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Амбассадор/Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тула
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в Тулу (~ 110 км).
Посещение музея Оружия — одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.
Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города.
Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».
Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.
Окончание программы около 16:00 в центре города или трансфер на ж/д вокзал (по решению туроператора).
Рекомендуемые поезда: № 742А, 120В, 716Ч, 030У.
Обращаем ваше внимание, что продажа ж/д билетов начинается за 90 суток. У билетов динамический тариф ценообразования. Выгоднее всего покупать билеты в день открытия продаж. Помните, что ваша поездка приходится на праздничные дни, а значит, на период повышенного спроса на билеты.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|«Калуга 21 век», г. Калуга
|Стоимость на базе питания
|Период действия цены
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|15900
|17400
Доплата за одноместное размещение на заезды – 3900 рублей.
Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 500/1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
«Калуга 21 век», г. Калуга
Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.
Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.
Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.
Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно из Тулы
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.