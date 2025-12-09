Тур подарит возможность встретить главный праздник года в комфортной обстановке и провести первые дни января в
Программа тура по дням
Новогодние традиции народов мира с мастер-классом. Встречаем Новый год
07:45 Сбор группы в г. Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в новогоднее кругосветное путешествие — в крупнейший в России этнографический парк-музей «Этномир».
Посещение программы «Новогодние традиции народов мира».
Новый год — самый долгожданный и волшебный праздник! От него ждут сюрпризов, чудес, приключений и, конечно, Дедушку Мороза с подарками.
Увлекательное путешествие по домам-странам павильона «Вокруг света» улицы Мира:
- узнаете, как разные народы готовятся к Новому году, чем украшают свое жилище, что в разных странах принято дарить друг другу в этот волшебный праздник, не раз улыбнетесь над забавными традициями;
- узнаете, что праздник приходит к разным народам в разное время: где-то его празднуют по лунному календарю, где-то отмечают в день весеннего равноденствия, а где-то и вовсе в апреле!
Мастер-класс «Рождественский венок».
На мастер-классе Вы сможете сотворить свою иллюстрацию доброй детской новогодней сказки под руководством опытного наставника.
Обед в кафе.
Переезд в г. Калугу.
Размещение в гостинице Best Western Kaluga 4* г. Калуга. Номера первой категории (стандарт).
Свободное время.
Подготовка к новогоднему банкету.
21:00 Новогодний банкет (за дополнительную плату). В программе:
- зажигательные конкурсы;
- шоу Деда Мороза и Снегурочки;
- новогодняя программа;
- свой алкоголь разрешен;
- тематический дресс-код приветствуется.
Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.
Оптина пустынь - Козельск - Шамордино
09:00 Завтрак в гостинице.
Отправление в Оптину пустынь.
Экскурсия в Святую обитель — Благословенную Оптину Пустынь.
Расположенная неподалеку от города Козельска, на опушке многовекового соснового леса по преданию Пустынь была основана покаявшимся разбойником Оптой в конце XIV в. С начала XIX века Обитель — символ духовного возрождения. В разное время ее посещали В. Н. Гоголь, Л. Н. Толстой, а Ф. М. Достоевский перенес впечатления от посещения Пустыни в роман «Братья Карамазовы».
Переезд в г. Козельск. Путевая экскурсия по городу.
Козельск — «Мал городок, да старше Москвы на годок».
Козельск — легендарный, древний город, хранящий в себе многовековую историю, где самой яркой страницей стало противостояние в течение семи недель татаро-монгольским полчищам хана Батыя весной 1238 года.
В ответ на столь неслыханную дерзость город был сожжен до дотла и наречен «Злым городом». Сегодня это уютный город площадей и парков, откуда открываются замечательные виды.
Обед в кафе города.
Переезд в Шамордино.
Посещение Казанской Свято-Амвросиевской женской пустыни.
В монастыре хранится ковчег с частицами мощей преподобных оптинских старцев.
Вблизи монастыря находятся три святых источника: в честь Казанской иконы Божией Матери, преподобного Амвросия, преподобных оптинских старцев.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Калуге с посещением гастрономического спектакля «Ай-да тесто!»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Калуге — одному из красивейших городов русской провинции, насчитывающему более шести веков интереснейшей истории. Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку XVIII века.
Экскурсия включает осмотр самых важных достопримечательностей города:
- Свято-Троицкий кафедральный собор (внешний осмотр) — главный храм города;
- Усадьба Золотарёвых (внешний осмотр), где останавливались августейшие особы, в том числе императоры Александр I и Николай I;
- Уникальный Каменный мост, построенный по принципу римских виадуков;
- Присутственные места и ярко-красные гостиные ряды, символ купеческой Калуги;
- Калужский Драматический театр;
- палаты Коробовых – первое каменное здание города;
- душевные пейзажи Оки со смотровой площадки в центральном парке культуры и отдыха.
Настал черед познакомиться с традиционным «вкусным» калужским сувениром — «Калужским тестом». Это «соложеное тесто, знаменитое калужское, сладкое, тягучее, которое едят сырым», — В. Даль.
Посещение гастрономического спектакля «Ай-да тесто!» в купеческом трактире «Русские традиции» — познавательно-развлекательную программу-легенду происхождения старинного лакомства «Калужское тесто». Узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и попробуете историю на вкус!
Купец с купчихой взяли на службу Дуняшу, которая вместо кофе намолола сухари. Купчиха вместе с Дуняшей заварили сухари медовым сиропом, добавили пряности и получилось лакомство, которое было известно во всей России в XIX веке.
Обед в трактире по меню: салат из свежих овощей и зелени, борщ, отбивная с запеченным картофелем, компот.
Обращаем внимание: меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Калуге (двухместные номера категории стандарт).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|«Best Western Kaluga» 4*
|29 990
|6 000
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб. (оплата при бронировании тура).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Best Western Kaluga» 4
«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.
Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Окна отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Мастер-класс
- Билеты в музеи по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе (по желанию оплата при покупке тура) - 1470 руб
- Новогодний банкет - 10 000 руб. (на человека)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа имеет возрастное ограничение (14+).
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Есть услуга «Выбор места», менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Каким будет новогодний банкет?
Меню новогоднего банкета:
Холодные закуски:
- мясные явства (запеченая буженина, отварной язык, куриный рулет с беконом);
- рыбацкий улов (семга слабосоленая, подкопченная масляная рыба);
- легкое сырное угощение (ассорти сыров подается с медом и виноградом);
- русские соленья (черри, корнишоны, черемша, капуста кочанная);
- закуска крестьянская (капрезе из моцареллы, томатов под соусом Песто и листьев рукколы);
- закуска баклажанная (рулетики из баклажана, сыра, чеснока и грецкого ореха);
- блины деликатесные (блинчики с лососем и сливочным сыром);
- студень купеческий (холодец из трех видов мяса: говядина, свинина, индейка);
- сало по-деревенски с гренками;
- курник «по-калужски»;
Салаты:
- «Чем богаты, то и едим» (салат Греческий из помидоров, сладкого перца, огурцов, феты, оливок и маслин);
- «Оливье» (со свежим огурцом и ветчиной);
- «Заморский гость» (салат Цезарь с куриным филе);
Горячая закуска (подается в 22:00):
- рыбное кушанье (филе судака на драниках под сливочно-грибным соусом);
Основное горячее блюдо (подается в 23:00):
- мясо птичье с картофельными дольками (фирменный шашлык из курицы с картофелем по-деревенски и соусом тар-тар);
Напитки:
- питье ягодное и фруктовое, вода (морс, сок, вода);
- питье приветственное (приветственный алкоголь перед банкетом и первый тост на столах).
Общий выход всех блюд 1200 грамм на человека (без учета хлеба, соусов, напитков).
Посадка за столом от 10 человек.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).