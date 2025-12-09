2 день

Оптина пустынь - Козельск - Шамордино

09:00 Завтрак в гостинице.

Отправление в Оптину пустынь.

Экскурсия в Святую обитель — Благословенную Оптину Пустынь.

Расположенная неподалеку от города Козельска, на опушке многовекового соснового леса по преданию Пустынь была основана покаявшимся разбойником Оптой в конце XIV в. С начала XIX века Обитель — символ духовного возрождения. В разное время ее посещали В. Н. Гоголь, Л. Н. Толстой, а Ф. М. Достоевский перенес впечатления от посещения Пустыни в роман «Братья Карамазовы».

Переезд в г. Козельск. Путевая экскурсия по городу.

Козельск — «Мал городок, да старше Москвы на годок».

Козельск — легендарный, древний город, хранящий в себе многовековую историю, где самой яркой страницей стало противостояние в течение семи недель татаро-монгольским полчищам хана Батыя весной 1238 года.

В ответ на столь неслыханную дерзость город был сожжен до дотла и наречен «Злым городом». Сегодня это уютный город площадей и парков, откуда открываются замечательные виды.

Обед в кафе города.

Переезд в Шамордино.

Посещение Казанской Свято-Амвросиевской женской пустыни.

В монастыре хранится ковчег с частицами мощей преподобных оптинских старцев.

Вблизи монастыря находятся три святых источника: в честь Казанской иконы Божией Матери, преподобного Амвросия, преподобных оптинских старцев.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля.

