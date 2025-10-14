А также познакомитесь с древним самобытным городом Ржевом и продегустируете Ржевский пряник – настоящий кулинарный шедевр! Откройте для себя древние города с богатой историей и архитектурными шедеврами!
Программа тура по дням
Ржев - Вязьма
03:00 Сбор группы во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Ржев (~230 км, 3,5 часа). Путевая информация.
11:00 Обзорная экскурсия по Ржеву – старинному городу, который все знают по строчкам Твардовского «Ржев – первый город на Волге». От ржаных полей, обрамляющих посад, от ржавой железистой воды в лесах произошло название города, впервые упомянутое в Новгородской летописи в 1216 году.
Ржев был лакомым кусочком – его дважды завоёвывали литовцы. Но сохранил самобытность. «… Здесь не только женский пол, но и мужчины имеют необыкновенную белизну и живой румянец на лицах. Отсюда начинаются прямо русские края.
Здесь говорят чисто по-русски, одеваются по-русски: ферези, жемчужные кокошники и русые косы прелестны!» – писал русский поэт и публицист Фёдор Глинка 200 лет назад.
Во время обзорной экскурсии мы побываем на Князь-Дмитровской (Красноармейская) стороне – правом берегу Волги, где хозяйничали старообрядцы. Колоритные особнячки с мансардами в три окошка не смогла снести даже война.
Увидим самое старое здание Ржева (конец XVIII века) – особняк купцов Поганкиных, в нём сейчас краеведческий музей, усадьбу Акима Немилова, дом Берсеневых – настоящий дворец с лепниной. Услышим легенды про авантюриста Астафия Долгополова, который обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва, взяв и с бунтовщика, и с государыни кругленькие суммы золотом.
Узнаем про «Чёртов дом», из которого доносился жуткий вой, – обманутые мастера при строительстве закатали в печные трубы горлышки бутылок. Зайдём в Оковецкий собор с чудотворной иконой, к которой приходят молиться женщины.
Посещение грандиозного Ржевского мемориала памяти – монумента советскому солдату.
В 2020 году под Ржевом на месте кровопролитных боев был возведен Мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Великой Отечественной войны. Бронзовый советский солдат, стоящий на 30-метровом насыпном кургане является самым масштабным монументом в истории современной России.
Обед с дегустацией ржевского пряника.
Даже традиционные русские лакомства к чаю здесь особенные. А пряники во Ржеве выпекали только на меду. Первые упоминания о медовых ржевских пряниках известны с XV века. Они считаются ароматнее и вкуснее тульских.
После революции о пряниках забыли, но в 1980 году к Олимпиаде местные кондитеры возродили старинный рецепт, чтобы удивить иностранных гостей ржевскими деликатесами.
14:00 Переезд в Вязьму (~140 км, 2,5 часа). Путевая информация.
16:30 Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли».
К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году.
За свою историю город не единожды вставал на защиту Русского государства: и в бесчисленных сражениях с Литовским Княжеством и Речью Посполитой, и войне с Великой армией Наполеона, и в ожесточенной борьбе против немецко-фашистских захватчиков.
В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов. Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества – трехшатровая церковь Одигитрии XVII века. С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
19:00 Размещение в отеле «Вязьма» 3*, г. Вязьма – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Полотняный завод - Калуга
08:00 Завтрак в кафе отеля.
09:00 Переезд в Полотняный завод (~160 км, 2,5 часа). Путевая информация.
11:30 Экскурсия в музей-усадьбу «Полотняный завод».
В залах главного дома-усадьбы «Полотняный завод» Вас ждёт «Легенды и тайны рода Гончаровых» и возможность прикоснуться к давно минувшему, но по сей день живому и интересному прошлому замечательной семьи Гончаровых.
В свободное время Вы сможете прогуляться по Английскому пейзажному парку, роскошному и величавому, хранящему память о великих людях, осмотреть усадьбу Щепочкиных и пройти неспешным шагом до «Пушкинской» беседки.
Посещение уникального и единственного музея бумаги – Бузеон: подлинные образцы японской, арабской, европейской, русской бумаги и уникальных бумажных изделий XVIII-ХХ веков, действующий макет водяной мельницы, просмотр на экране различных способов производства бумаги, демонстрационный мастер-класс по отливки бумаги.
Переезд в Калугу (~65 км, 1,5 часа). Путевая информация.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Калуге: ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос, Присутственные места и Калужский Драматический театр, Каменный мост и Гостиные ряды, ярмарка калужских мастеров, смотровая площадка в центральном парке культуры и отдыха, Троицкий Кафедральный собор.
Размещение в отеле «Зуль» 3* г. Калуга (резервные гостиницы Калуга 21 век/ Бест Вестерн Калуга Отель) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тула - Ясная Поляна
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
Переезд в Ясную Поляну (~ 110 км).
Посещение Музея-усадьбы «Ясная Поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.
Обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого).
Экскурсия по Кучерской избе.
Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.
Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна»на:
Музей оружия – один из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема. Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
ИЛИ
Дом-музей В. В. Вересаева.
Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Дом – музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.
Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.
При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.
Переезд в Тулу (~ 20 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Туле: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».
Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени.
Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.
Переезд в Рязань (~ 200 км).
21:00 Размещение в отеле «Ловеч» 3* (резервный отель Форум, г. Рязань) – 1 ночь.
Свободное время.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Рязань - Константиново
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
10:00 Обзорная экскурсия по Рязани: Успенский собор, 86-метровая колокольня, Певческий корпус Владычного двора, памятник поэту С. Есенину на набережной, архитектурный ансамбль театральной площади, купеческие особняки 18-19 веков, торговые ряды, памятник «Грибы с глазами» и т. д.
Рязанский кремль – один из живописных уголков России, представляющий уникальный ансамбль исторических и архитектурных памятников.
В Кремле сохранены 24 памятника истории и архитектуры XII-XIX вв., в том числе, фрагменты древнего крепостного вала и ров, уникальный ансамбль гражданских построек XVII века и символ Рязани – грандиозный Успенский собор.
Прогулка по территории самостоятельно.
Переезд в Константиново (~ 45 км).
13:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина. Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.
Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.
В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.
15:00 Обед в кафе города.
Отправление домой.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м.«ВДНХ».
00:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
«Вязьма», г. Вязьма;
«Зуль», г. Калуга;
«Ловеч» г. Рязань
|Стоимость на базе питания
|Период действия цены
|заезды до 01.01.26
|заезды с 01.01.26
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|26 900
|29 900
|29 900
|34 400
Доплата за одноместное размещение до 01.01.26 – 6300 рублей.
Доплата за одноместное размещение с 01.01.26 – 6900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1500 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном/дополнительном месте – 1000 / 2500 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Отель Вязьма
Отель «Вязьма» расположен в исторической части города. Неподалеку имеется автомобильная парковка, которой гости могут воспользоваться абсолютно бесплатно.
Возможно единовременное размещение 60 человек в 35 номерах. Территория располагает двумя двухэтажными корпусами.
В кафе каждое утро подаются завтраки, включенные в стоимость. В пешей доступности - продуктовые магазины и рестораны с разнообразной кухней.
Калужский аэропорт находится на расстоянии 180 км., железнодорожная станция - в 20 минутах ходьбы.
Гостиница Зуль
Гостиница «Зуль», построенная в 1973 году, находится на берегу Оки, а в непосредственной близости располагается небольшой парк. Гостиница является прекрасным местом для отдыха людей, которые любят прогулки на свежем воздухе.
Номерной фонд представлен 65 комфортабельными номерами, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме и оснащен всем необходимым для уютного времяпровождения.
На территории работает ресторан, где постояльцы могут вкусно позавтракать и пообедать, а также заказать блюда с доставкой в номер. В теплое время года свои двери открывает летнее кафе.
В летнее время работает летнее кафе, где на свежем воздухе можно посидеть с друзьями в тихой и спокойной обстановке.
Гостиница «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет - 174 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
- Выбор места в автобусе - 1600 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.