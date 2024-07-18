Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники

Групповой тур на Камчатке
Уникальный тур с участием вулканолога в районе самых высоких вулканов Камчатки: Толбачика и Ключевской сопки. Узнать о вулканизме максимум, гуляя по свежим конусам и полям монолитной лавы.

Заглянуть в лавовые пещеры, под рассказы, как они образовались и почему Толбачик уже два раза за обозримое время извергался трещинами.

Как вулканологам удалось предсказать извержении БТТИ с точностью до дня? Откуда взялись руины вертолета и почему лес стал "Мертвым"? Хотите не просто посетить Толбачинский дол, а узнать про него максимум? Тогда этот тур для вас! Этот тур совмещает в себе посещение самых зрелищных мест Ключевского парка, а в дополнение, уникальный проводник, который раскроет местность с новой, более глубинной, стороны!
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Ближайшие даты:
18
июл

Что вас ожидает:

Экскурсия по Толбачинскому долу
Экскурсия по Толбачинскому долу
Изучим последствия Большого трещинного толбачинского извержения 1975-76 гг вместе с очевидцем событий
Экскурсия по лавовым полям
Экскурсия по лавовым полям
Посетим поля монолитной лавы извержения 2012-13гг, понаблюдаем за отбором проб и посетим лавовые пещеры
Вулкан Плоский Толбачик
Вулкан Плоский Толбачик
Поднимемся на гигантский кратер вулкана
Животный мир Камчатки
Животный мир Камчатки
Покормим камчатских сусликов-евражек с ладошки
Коренные народы Камчатки
Коренные народы Камчатки
Этно-экскурсия на корякское стойбище: знакомство с культурой коренных народов Камчатки
Релакс в горячих источниках
Релакс в горячих источниках
Посетим горячие источники "Камчатской Швейцарии" - с. Эссо
Тихий океан
Тихий океан
Прогуляемся по черному песку знаменитого Халактырского пляжа, наслаждаясь волнами Тихого океана
Долина великанов
Долина великанов
Посетим смотровые каньона ручья Бараний
Ключевская сопка
Ключевская сопка
Увидим идеально ровный купол самого высокого действующего вулкана Камчатки
Крылья дракона
Крылья дракона
Прогуляемся у подножия вулкана Шивелуч по руслу сухой реки Крылья дракона

Программа тура по дням

1 день

Халактырский пляж. Переезд в Эссо

Встречаемся в 7:30 у хостела Вулкан (Горького 4а).

В 7:40 погрузка в транспорт повышенной проходимости, выезд на маршрут.

Прилететь нужно будет за день до старта. Мы Вас встретим в аэропорту.

Для начала заедем поздороваться с Тихим океаном на Халактырский пляж.

У нас будет 2 часа, чтобы искупаться и погулять по берегу бесконечной стихии. Зарядимся впечатлениями перед долгой дорогой!

Мы сделаем остановку на обед в кафе в Мильково, а также остановимся в Сокочах, чтобы вы смогли попробовать знаменитые сокочинские пирожки.

Вечером заселяемся в гостиницу в Эссо, ужинаем и отдыхаем в горячих источниках.

Посещение музея запланируем по времени приезда вечером или утром следующего дня.

Питание: нет.

Проживание: гостиница.

Расстояние на автомобиле: 564 км.

Халактырский пляж. Переезд в ЭссоХалактырский пляж. Переезд в ЭссоХалактырский пляж. Переезд в ЭссоХалактырский пляж. Переезд в Эссо
2 день

Экскурсия по Толбачинскому долу

Сегодня мы отправляемся в Толбачинский дол — к местам извержения Толбачика БТТИ 1975-76 года и Нового трещинного Толбачинского извержения 2012-13 годов.

День автоэкскурсии и интересных историй из жизни Дола.

Экскурсию проведет вулканолог, очевидец событий извержения.

Мы поднимемся на купол Северный прорыв, откуда открываются инопланетные пейзажи на покрытые пеплом просторы.

Посетим Мертвый лес верхушки лиственниц засыпанные 7-12 метровым слоем пепла, а также посетим кратер Звезда и пролезем по знаменитому лавоводу.

Ближе к вечеру приедем к месту установки лагеря, где бегают прикормленные суслики.

И в этой пустоши проведем несколько дней, максимально близко знакомясь с историей и особенностями извержений.

Питание: завтрак, перекус, обед и ужин.

Проживание: палатки.

Расстояние на автомобиле: 178 км.

Общий трек пешего маршрута: до 3 км с набором высоты 150м.

Экскурсия по Толбачинскому долуЭкскурсия по Толбачинскому долуЭкскурсия по Толбачинскому долуЭкскурсия по Толбачинскому долуЭкскурсия по Толбачинскому долуЭкскурсия по Толбачинскому долу
3 день

Лавовые поля Толбачика

День легкой прогулки по лавовым полям.

Монолитная лава под Толбачиком начала изливаться в ноябре 2012 года.

Это событие мирового масштаба привлекло сюда множество туристов и сделало Толбачик туристической меккой.

Вулканолог будет отбирать пробы, а вы сможете посмотреть как работают специалисты на лавовых полях.

Мы пройдемся по лавовым полям, посмотрим на пещеры, а если это будет безопасно, то спустимся внутрь.

Вы сможете взять на память с собой кусочек настоящей красивой лавы и узнаете множество интересных фактов о ней.

В зависимости от погодных условий на этот день восхождение на Плоский Толбачик может быть перенесено.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Проживание: палатки.

Расстояние на автомобиле: 2 км.

Общий трек пешего маршрута: до 6 км.

Лавовые поля ТолбачикаЛавовые поля ТолбачикаЛавовые поля ТолбачикаЛавовые поля ТолбачикаЛавовые поля ТолбачикаЛавовые поля ТолбачикаЛавовые поля Толбачика
4 день

Восхождение на Плоский Толбачик

Подъем в 3 ночи, завтрак в 4 выход на маршрут.

Такой ранний выход часто используется в альпинизме, а нужен он чтобы повысить шансы на хорошую видимость.

В горах зачастую портится погода и налетают облака во второй половине дня.

Бонусом будет потрясающий рассвет над Толбачиком.

Кратер Плоского Толбачика в диаметре 3 км.

Это просто уму не постижимо, на сколько он большой!

Внутри кратера вертикальные стены по которым стекают водопады и часто слышатся камнепады.

Самые стойкие сходят ещё и на вершину (3140м), оттуда видно купол Ключевской, где мы недавно были.

Путь наш будет пролегать через монолитную лаву, вулканическую пустошь, по ледникам.

Подъем большую часть пути плавный, а уже непосредственно на гору будет участок резкого набора.

По возвращению в лагерь обед и отдых!

А вечером праздничный ужин в честь удачного восхождения!

Если восхождение на Плоский Толбачик будет для Вас сложным, вы можете провести этот день с вулканологом, поучаствовать в отборах проб и исследованиях.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Проживание: палатки.

Расстояние на автомобиле: 2км.

Общий трек пешего маршрута: 22 км с набором высоты 1370 м.

Восхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский ТолбачикВосхождение на Плоский Толбачик
5 день

День отдыха

В 9:00 грузимся в наш транспорт.

Прощаемся с Толбачиком и мчим в село Козыревск на тур. базу.

Послушаем экскурсию от хозяйки базы, посмотрим фотографии и карты.

Отдыхаем от палаток, посещаем баню и готовимся к дальнейшим приключениям.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Проживание: тур. база.

Расстояние на автомобиле: 68 км.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
6 день

Долина великанов

Это место называют "Долина великанов", потому как со смотровых открываются виды на самые высокие вулканы Камчатки: Ушковский, Ключевская и Камень, а также с новой стороны открываются зеленые подножия Толбачиков.
Это совершенно другой мир, отличающийся от того, что мы видели раньше.
Прогуляемся до стоянки на ручье Бараний.
Осмотрим глубокий зеленый каньон, спустимся на поляну Эдельвейсов, по желанию можем дойти до каньона реки Студеной.

Заночуем на стоянке Копыто и встретим закат в окружении вулканов.

Питание: завтрак, перекус, ужин.
Проживание: палатки.
Расстояние на автомобиле: 35 км.
Общий трек пешего маршрута: от 14 до 24 км с набором высоты 300 м.
Долина великановДолина великановДолина великановДолина великановДолина великановДолина великановДолина великанов
7 день

Шивелуч

Вулкан Шивелуч (3 283 м) — самый северный действующий вулкан Камчатки и пожалуй в настоящее время самый активный.

Это древнейший действующий вулкан, сформированный более миллиона лет назад. Состоит из двух куполов Старый Шивелуч и Молодой Шивелуч.

Тип вулкана — Сомма-Везувий.

Такая постройка образуется, когда на месте старого разрушенного купола растет молодой.

Последнее извержение апрель 2023 года

К этому вулкану мы отправимся сегодня.

Соберем палатки и переедем к его подножию.

Прогуляемся вдоль русла сухой реки - Крылья Дракона.

Такие реки образуются во время извержения, когда пирокластический поток встречает на своём пути ледник.

Происходят взрывы и активное таянье ледника — вследствие сходит селевой поток на месте которого и образуется подобный каньон - сухая река.

Наш маршрут полностью безопасен!

Мы поднимемся на высоту около 1700 метров к месту последнего схода пирокластики, либо, если будет небезопасно подниматься на склоны вулкана, мы исследуем свежие сходы пирокластики апреля 2023 г.

На маршруте будет плотный перекус.

А после возвращение в гостиницу или на тур. базу в Ключах

Питание: завтрак, перекусы.

Проживание: тур. база.

Расстояние на автомобиле: 164 км.

Общий трек пешего маршрута: до 7 км с набором высоты 150 м.

ШивелучШивелучШивелучШивелуч
8 день

Возвращение в Петропавловск-Камчатский

Снова в путь!
Путешествие подходит к концу, а значит нам пора возвращаться в Петропавловск-Камчатский.

По пути сделаем остановку в кафе Мильково и в Сокочах.

В город вернемся вечером и пойдем в ресторан, отмечать счастливое путешествие!

Где купить свежие морепродукты и красивые качественные сувениры подскажут наши гиды!
Также мы поможем организовать вам дополнительные экскурсии.

Билеты на самолет лучше брать на следующий день после завершения тура.

Питание: нет.
Проживание: хостел.
Расстояние на автомобиле: 556 км.
Возвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-КамчатскийВозвращение в Петропавловск-Камчатский

Проживание

В туре мы будем жить:

  • Одну ночь в гостинице с бассейном в с. Эссо;
  • Четыре ночи в палатка от тур. клуба (2х и 3х местные);
  • Одну ночь на тур базе с жаркой банькой в с. Козыревское;
  • Одну ночь в гостинице хостельного типа в п. Ключи.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатки

4 ночи

Гостиницы по маршруту

3 ночи

Турбаза в с. Козыревское

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту накануне начала дня тура в 15:40
  • Питание на активной части маршрута с учетом ограничений по питанию
  • Все трансферы по программе
  • Услуги вулканолога (3 дня)
  • Проживание в комфортном хостеле или гостинице на выбор (по доплате) - 1 ночь (в конце тура)
  • Проживание в гостинице Эссо - 1 ночь
  • Проживание на тур. базах в с. Козыревское и с. Ключи - 2 ночи
  • Предоставление палаток
  • Сопровождение профессиональных гидов
  • Экосборы природного парка
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Перелет из вашего города к месту начала маршрута и обратно
  • Питание в городе
  • Аренда личного снаряжения при необходимости (спальник - 400 руб. /сутки, коврик или матрас - 200 руб. /сутки, трекинговые палки - 200 руб. /сутки)
  • Покупка сувениров
  • Бронирование двух-местных номеров в гостинице на выбор по доплате (увеличение уровня комфорта проживания)
  • Опционные экскурсии на выбор: морская прогулка, вертолетная прогулка или иная экскурсия
  • Другие расходы, прямо не предусмотренные программой: например, покупка сувениров и морепродуктов
  • Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, улица Горького, 4А
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • туристический рюкзак от 70 литров — рюкзак с поясным креплением самый удобный способ переноски вещей. Чемодан на колесиках в данном случае крайне непрактичен (во-первых, неудобно переносить по пересеченной местности, во-вторых, вы его запачкаете). Допускается спортивная сумка, но это также минус удобство. Личные вещи приходится переносить как минимум от вахтовки до места установки лагеря и обратно, в нашем случае это до 200 метров;
  • небольшой штурмовой рюкзак (15-20 литров). Подойдет любой рюкзак. Он нужен, чтобы взять с собой воду, теплую куртку и солнцезащитный крем на выход. Если у Вашего штурмового рюкзака предусмотрено поясное крепление — это будет большим плюсом. Так как вес распределиться на ноги и не будут болеть плечи от груза;
  • коврик туристический (каремат) или самонадувающийся матрас. Коврик для йоги не подойдет! Каремат туристический двухслойный дает теплоизоляцию, комфорта от него мало, но спать можно. В данном случае рекомендуем надувной или самонадувающийся матрас он обеспечивает более качественный сон;
  • спальник с t-комфорта 0,-5. Обязательно посмотрите температуру комфорта, практически для всех регионов России рекомендуем брать спальник формы кокон с t-комфорта 0,-5.;
  • хоба (поппер) или пенка-сидушка. Небольшая пенка с резинкой для спонтанного желания присесть. Нужна, чтобы не сидеть на холодных и грязных поверхностях. Недорогая и очень удобная в эксплуатации;
  • треккинговые палки. Убедительная просьба не игнорировать данный пункт. Треккинговые палки очень важная часть снаряжения, они берегут ваши колени, распределяют нагрузку и на отдельных участках обеспечивают вашу устойчивость на склоне, а следовательно - безопасность. Лыжные палки не подойдут! Палки должны иметь возможность регулировки высоты под Ваш рост. Правильно настраивать палки мы научим Вас на старте маршрута;
  • удобная треккинговая обувь. Остановите свой выбор на треккинговых ботинках с защитой голеностопа. Это позволит избежать не нужных травм. Также в подобную обувь меньше попадает камней и снега. Обувь выбирайте на 1-1,5 размера больше, это позволит избежать отдавливания пальцев и соответственно боли на спуске. Обязательно разносите свои ботинки перед походом, чтобы избежать мозолей и неприятных сюрпризов. Также рекомендуем обработать обувь водоотталкивающим спреем перед путешествием. Правильно подобранные ботинки - это ваш комфорт;
  • гамаши - рекомендованная часть экипировки. Надеваются сверху на ботинки и штаны. Помогают избежать попадания камней и снега в обувь;
  • лёгкие тапочки. Нужны для посещения источников и передвижения по лагерю;
  • купальник и полотенце. Пригодится при посещении горячих источников. Есть спортивные тонкие полотенца, они занимают мало места и быстро сохнут;
  • ветрозащитная, мембранная куртка и дождевик. Погода в горах не предсказуема, поэтому обязательная часть экипировки это ветро- и влаго- защита. Рекомендуем иметь мембранную курточку для всех подъемов на вулканы. Ветер на Камчатке холодный. Также возьмите дождевик (не самый хлипкий) на случай сильного дождя он сохранит вас сухим;
  • одежда по принципу многослойности. Принцип многослойности включает в себя термобелье, которое отводит от тела влагу. Промежуточный слой - флис, верхний ветрозащитный слой. Особо мерзлявым рекомендуем взять пуховку или горнолыжную куртку. Обязательно двое штанов (лучше треккинговые, они быстрее сохнут), шорты по желанию (погода бывает жаркая), запас носков тонких и одни теплые. Футболки, минимум 2 (лучше синтетические). Флиску или свитер. Обратите внимание чтобы поясница и горло были прикрыты;
  • головной убор: шапка, кепка, бафф. Один на прохладную погоду, один на солнечную;
  • очки солнцезащитные с защитой от УФ излучения (минимум 3 категории) и солнцезащитный крем (минимум 30ка). Солнце на Камчатке сильно жарит, так что на восхождениях и при пересечении снежников очки обязательны, чтобы не получить ожог сетчатки;
  • термос или бутылка под воду. Запас воды минимум 1 литр на человека;
  • свисток обычный. Нужен, чтобы предупреждать о своем присутствии медведя. Помогает избежать нежелательных встреч;
  • фонарик налобный. Необходим при передвижении в сумерках, а также при ночном выходе на вулкан Плоский Толбачик;
  • репелленты и накомарник. Во второй части маршрута будет много комаров, о накомарник лучше позаботиться заранее, а репелленты можно купить по прилету;
  • личная посуда: Кружка, ложка, миска. Берем из спец. пластика который выдерживает горячую температуру (в туристических магазинах продается нормальная посуда), либо металлические. Аккуратнее с тонкими металлическими тарелками и кружками, об них можно обжечь пальцы;
  • личные лекарства. На группу будет групповая аптечка, но если у Вас аллергия или какие-то заболевания возьмите лекарства, которые подходят конкретно Вам. Также рекомендуется иметь личный эластичный бинт или суппорты для колен, особенно если у вас есть проблемы с коленями или голеностопом. Также рекомендуем иметь личных запас мозольных пластырей;
  • немного денег на личные расходы. Минимум 7 тысяч на питание вне похода и покупку сувениров;
  • хорошее настроение и желание провести поход с удовольствием.
Во сколько нужно прилететь в Петропавловск-Камчатский?

Прилететь нужно за день до начала тура, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов.

На какое время брать обратный билет?

Обратный билет лучше взять на следующий день после окончания тура. Также рекомендуем задержаться на Камчатке хотя бы на день и посетить морскую прогулку.

Будет ли телефонная связь на маршруте?

Связь на маршруте есть в районе населенных пунктов. В Ключах и Козыревске стабильно работает Мегафон и МТС, в автономных местах связи нет.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки

ПешеходныеМногодневные турыПрирода и пейзажиSPAТермальные источникиВулканы

Похожие туры из Камчатки

Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
7 июля
8 июля
14 июля
15 июля
от 135 000 за человека
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
Авторский тур
3 дня
Восхождения на вулканы Мутновский и Горелый (3 дня)
По договоренности
Завтра
10 дек
11 дек
12 дек
38 000 за человека
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и сплав по реке Быстрая (5 дней)
Авторский тур
5 дней
Восхождение на вулкан Плоский Толбачик и сплав по реке Быстрая (5 дней)
По договоренности
Завтра
10 дек
11 дек
12 дек
75 900 за человека
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ