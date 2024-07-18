Заглянуть в лавовые пещеры, под рассказы, как они образовались и почему Толбачик уже два раза за обозримое время извергался трещинами.
Как вулканологам удалось предсказать извержении БТТИ с точностью до дня? Откуда взялись руины вертолета и почему лес стал "Мертвым"? Хотите не просто посетить Толбачинский дол, а узнать про него максимум? Тогда этот тур для вас! Этот тур совмещает в себе посещение самых зрелищных мест Ключевского парка, а в дополнение, уникальный проводник, который раскроет местность с новой, более глубинной, стороны!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Халактырский пляж. Переезд в Эссо
Встречаемся в 7:30 у хостела Вулкан (Горького 4а).
В 7:40 погрузка в транспорт повышенной проходимости, выезд на маршрут.
Прилететь нужно будет за день до старта. Мы Вас встретим в аэропорту.
Для начала заедем поздороваться с Тихим океаном на Халактырский пляж.
У нас будет 2 часа, чтобы искупаться и погулять по берегу бесконечной стихии. Зарядимся впечатлениями перед долгой дорогой!
Мы сделаем остановку на обед в кафе в Мильково, а также остановимся в Сокочах, чтобы вы смогли попробовать знаменитые сокочинские пирожки.
Вечером заселяемся в гостиницу в Эссо, ужинаем и отдыхаем в горячих источниках.
Посещение музея запланируем по времени приезда вечером или утром следующего дня.
Питание: нет.
Проживание: гостиница.
Расстояние на автомобиле: 564 км.
Экскурсия по Толбачинскому долу
Сегодня мы отправляемся в Толбачинский дол — к местам извержения Толбачика БТТИ 1975-76 года и Нового трещинного Толбачинского извержения 2012-13 годов.
День автоэкскурсии и интересных историй из жизни Дола.
Экскурсию проведет вулканолог, очевидец событий извержения.
Мы поднимемся на купол Северный прорыв, откуда открываются инопланетные пейзажи на покрытые пеплом просторы.
Посетим Мертвый лес — верхушки лиственниц засыпанные 7-12 метровым слоем пепла, а также посетим кратер Звезда и пролезем по знаменитому лавоводу.
Ближе к вечеру приедем к месту установки лагеря, где бегают прикормленные суслики.
И в этой пустоши проведем несколько дней, максимально близко знакомясь с историей и особенностями извержений.
Питание: завтрак, перекус, обед и ужин.
Проживание: палатки.
Расстояние на автомобиле: 178 км.
Общий трек пешего маршрута: до 3 км с набором высоты 150м.
Лавовые поля Толбачика
День легкой прогулки по лавовым полям.
Монолитная лава под Толбачиком начала изливаться в ноябре 2012 года.
Это событие мирового масштаба привлекло сюда множество туристов и сделало Толбачик туристической меккой.
Вулканолог будет отбирать пробы, а вы сможете посмотреть как работают специалисты на лавовых полях.
Мы пройдемся по лавовым полям, посмотрим на пещеры, а если это будет безопасно, то спустимся внутрь.
Вы сможете взять на память с собой кусочек настоящей красивой лавы и узнаете множество интересных фактов о ней.
В зависимости от погодных условий на этот день восхождение на Плоский Толбачик может быть перенесено.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Проживание: палатки.
Расстояние на автомобиле: 2 км.
Общий трек пешего маршрута: до 6 км.
Восхождение на Плоский Толбачик
Подъем в 3 ночи, завтрак в 4 выход на маршрут.
Такой ранний выход часто используется в альпинизме, а нужен он чтобы повысить шансы на хорошую видимость.
В горах зачастую портится погода и налетают облака во второй половине дня.
Бонусом будет потрясающий рассвет над Толбачиком.
Кратер Плоского Толбачика в диаметре 3 км.
Это просто уму не постижимо, на сколько он большой!
Внутри кратера вертикальные стены по которым стекают водопады и часто слышатся камнепады.
Самые стойкие сходят ещё и на вершину (3140м), оттуда видно купол Ключевской, где мы недавно были.
Путь наш будет пролегать через монолитную лаву, вулканическую пустошь, по ледникам.
Подъем большую часть пути плавный, а уже непосредственно на гору будет участок резкого набора.
По возвращению в лагерь обед и отдых!
А вечером праздничный ужин в честь удачного восхождения!
Если восхождение на Плоский Толбачик будет для Вас сложным, вы можете провести этот день с вулканологом, поучаствовать в отборах проб и исследованиях.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание: палатки.
Расстояние на автомобиле: 2км.
Общий трек пешего маршрута: 22 км с набором высоты 1370 м.
День отдыха
В 9:00 грузимся в наш транспорт.
Прощаемся с Толбачиком и мчим в село Козыревск на тур. базу.
Послушаем экскурсию от хозяйки базы, посмотрим фотографии и карты.
Отдыхаем от палаток, посещаем баню и готовимся к дальнейшим приключениям.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание: тур. база.
Расстояние на автомобиле: 68 км.
Долина великанов
Заночуем на стоянке Копыто и встретим закат в окружении вулканов.
Питание: завтрак, перекус, ужин.
Шивелуч
Вулкан Шивелуч (3 283 м) — самый северный действующий вулкан Камчатки и пожалуй в настоящее время самый активный.
Это древнейший действующий вулкан, сформированный более миллиона лет назад. Состоит из двух куполов Старый Шивелуч и Молодой Шивелуч.
Тип вулкана — Сомма-Везувий.
Такая постройка образуется, когда на месте старого разрушенного купола растет молодой.
Последнее извержение апрель 2023 года
К этому вулкану мы отправимся сегодня.
Соберем палатки и переедем к его подножию.
Прогуляемся вдоль русла сухой реки - Крылья Дракона.
Такие реки образуются во время извержения, когда пирокластический поток встречает на своём пути ледник.
Происходят взрывы и активное таянье ледника — вследствие сходит селевой поток на месте которого и образуется подобный каньон - сухая река.
Наш маршрут полностью безопасен!
Мы поднимемся на высоту около 1700 метров к месту последнего схода пирокластики, либо, если будет небезопасно подниматься на склоны вулкана, мы исследуем свежие сходы пирокластики апреля 2023 г.
На маршруте будет плотный перекус.
А после возвращение в гостиницу или на тур. базу в Ключах
Питание: завтрак, перекусы.
Проживание: тур. база.
Расстояние на автомобиле: 164 км.
Общий трек пешего маршрута: до 7 км с набором высоты 150 м.
Возвращение в Петропавловск-Камчатский
По пути сделаем остановку в кафе Мильково и в Сокочах.
В город вернемся вечером и пойдем в ресторан, отмечать счастливое путешествие!
Где купить свежие морепродукты и красивые качественные сувениры подскажут наши гиды!
Билеты на самолет лучше брать на следующий день после завершения тура.
Питание: нет.
Проживание
В туре мы будем жить:
- Одну ночь в гостинице с бассейном в с. Эссо;
- Четыре ночи в палатка от тур. клуба (2х и 3х местные);
- Одну ночь на тур базе с жаркой банькой в с. Козыревское;
- Одну ночь в гостинице хостельного типа в п. Ключи.
Варианты проживания
Палатки
Гостиницы по маршруту
Турбаза в с. Козыревское
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в аэропорту накануне начала дня тура в 15:40
- Питание на активной части маршрута с учетом ограничений по питанию
- Все трансферы по программе
- Услуги вулканолога (3 дня)
- Проживание в комфортном хостеле или гостинице на выбор (по доплате) - 1 ночь (в конце тура)
- Проживание в гостинице Эссо - 1 ночь
- Проживание на тур. базах в с. Козыревское и с. Ключи - 2 ночи
- Предоставление палаток
- Сопровождение профессиональных гидов
- Экосборы природного парка
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Перелет из вашего города к месту начала маршрута и обратно
- Питание в городе
- Аренда личного снаряжения при необходимости (спальник - 400 руб. /сутки, коврик или матрас - 200 руб. /сутки, трекинговые палки - 200 руб. /сутки)
- Покупка сувениров
- Бронирование двух-местных номеров в гостинице на выбор по доплате (увеличение уровня комфорта проживания)
- Опционные экскурсии на выбор: морская прогулка, вертолетная прогулка или иная экскурсия
- Другие расходы, прямо не предусмотренные программой: например, покупка сувениров и морепродуктов
- Трансфер в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, улица Горького, 4А
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- туристический рюкзак от 70 литров — рюкзак с поясным креплением самый удобный способ переноски вещей. Чемодан на колесиках в данном случае крайне непрактичен (во-первых, неудобно переносить по пересеченной местности, во-вторых, вы его запачкаете). Допускается спортивная сумка, но это также минус удобство. Личные вещи приходится переносить как минимум от вахтовки до места установки лагеря и обратно, в нашем случае это до 200 метров;
- небольшой штурмовой рюкзак (15-20 литров). Подойдет любой рюкзак. Он нужен, чтобы взять с собой воду, теплую куртку и солнцезащитный крем на выход. Если у Вашего штурмового рюкзака предусмотрено поясное крепление — это будет большим плюсом. Так как вес распределиться на ноги и не будут болеть плечи от груза;
- коврик туристический (каремат) или самонадувающийся матрас. Коврик для йоги не подойдет! Каремат туристический двухслойный дает теплоизоляцию, комфорта от него мало, но спать можно. В данном случае рекомендуем надувной или самонадувающийся матрас он обеспечивает более качественный сон;
- спальник с t-комфорта 0,-5. Обязательно посмотрите температуру комфорта, практически для всех регионов России рекомендуем брать спальник формы кокон с t-комфорта 0,-5.;
- хоба (поппер) или пенка-сидушка. Небольшая пенка с резинкой для спонтанного желания присесть. Нужна, чтобы не сидеть на холодных и грязных поверхностях. Недорогая и очень удобная в эксплуатации;
- треккинговые палки. Убедительная просьба не игнорировать данный пункт. Треккинговые палки очень важная часть снаряжения, они берегут ваши колени, распределяют нагрузку и на отдельных участках обеспечивают вашу устойчивость на склоне, а следовательно - безопасность. Лыжные палки не подойдут! Палки должны иметь возможность регулировки высоты под Ваш рост. Правильно настраивать палки мы научим Вас на старте маршрута;
- удобная треккинговая обувь. Остановите свой выбор на треккинговых ботинках с защитой голеностопа. Это позволит избежать не нужных травм. Также в подобную обувь меньше попадает камней и снега. Обувь выбирайте на 1-1,5 размера больше, это позволит избежать отдавливания пальцев и соответственно боли на спуске. Обязательно разносите свои ботинки перед походом, чтобы избежать мозолей и неприятных сюрпризов. Также рекомендуем обработать обувь водоотталкивающим спреем перед путешествием. Правильно подобранные ботинки - это ваш комфорт;
- гамаши - рекомендованная часть экипировки. Надеваются сверху на ботинки и штаны. Помогают избежать попадания камней и снега в обувь;
- лёгкие тапочки. Нужны для посещения источников и передвижения по лагерю;
- купальник и полотенце. Пригодится при посещении горячих источников. Есть спортивные тонкие полотенца, они занимают мало места и быстро сохнут;
- ветрозащитная, мембранная куртка и дождевик. Погода в горах не предсказуема, поэтому обязательная часть экипировки это ветро- и влаго- защита. Рекомендуем иметь мембранную курточку для всех подъемов на вулканы. Ветер на Камчатке холодный. Также возьмите дождевик (не самый хлипкий) на случай сильного дождя он сохранит вас сухим;
- одежда по принципу многослойности. Принцип многослойности включает в себя термобелье, которое отводит от тела влагу. Промежуточный слой - флис, верхний ветрозащитный слой. Особо мерзлявым рекомендуем взять пуховку или горнолыжную куртку. Обязательно двое штанов (лучше треккинговые, они быстрее сохнут), шорты по желанию (погода бывает жаркая), запас носков тонких и одни теплые. Футболки, минимум 2 (лучше синтетические). Флиску или свитер. Обратите внимание чтобы поясница и горло были прикрыты;
- головной убор: шапка, кепка, бафф. Один на прохладную погоду, один на солнечную;
- очки солнцезащитные с защитой от УФ излучения (минимум 3 категории) и солнцезащитный крем (минимум 30ка). Солнце на Камчатке сильно жарит, так что на восхождениях и при пересечении снежников очки обязательны, чтобы не получить ожог сетчатки;
- термос или бутылка под воду. Запас воды минимум 1 литр на человека;
- свисток обычный. Нужен, чтобы предупреждать о своем присутствии медведя. Помогает избежать нежелательных встреч;
- фонарик налобный. Необходим при передвижении в сумерках, а также при ночном выходе на вулкан Плоский Толбачик;
- репелленты и накомарник. Во второй части маршрута будет много комаров, о накомарник лучше позаботиться заранее, а репелленты можно купить по прилету;
- личная посуда: Кружка, ложка, миска. Берем из спец. пластика который выдерживает горячую температуру (в туристических магазинах продается нормальная посуда), либо металлические. Аккуратнее с тонкими металлическими тарелками и кружками, об них можно обжечь пальцы;
- личные лекарства. На группу будет групповая аптечка, но если у Вас аллергия или какие-то заболевания возьмите лекарства, которые подходят конкретно Вам. Также рекомендуется иметь личный эластичный бинт или суппорты для колен, особенно если у вас есть проблемы с коленями или голеностопом. Также рекомендуем иметь личных запас мозольных пластырей;
- немного денег на личные расходы. Минимум 7 тысяч на питание вне похода и покупку сувениров;
- хорошее настроение и желание провести поход с удовольствием.
- Во сколько нужно прилететь в Петропавловск-Камчатский?
Прилететь нужно за день до начала тура, чтобы адаптироваться к смене часовых поясов.
- На какое время брать обратный билет?
Обратный билет лучше взять на следующий день после окончания тура. Также рекомендуем задержаться на Камчатке хотя бы на день и посетить морскую прогулку.
- Будет ли телефонная связь на маршруте?
Связь на маршруте есть в районе населенных пунктов. В Ключах и Козыревске стабильно работает Мегафон и МТС, в автономных местах связи нет.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.