1 день

Халактырский пляж. Переезд в Эссо

Встречаемся в 7:30 у хостела Вулкан (Горького 4а).

В 7:40 погрузка в транспорт повышенной проходимости, выезд на маршрут.



Прилететь нужно будет за день до старта. Мы Вас встретим в аэропорту.



Для начала заедем поздороваться с Тихим океаном на Халактырский пляж.

У нас будет 2 часа, чтобы искупаться и погулять по берегу бесконечной стихии. Зарядимся впечатлениями перед долгой дорогой!



Мы сделаем остановку на обед в кафе в Мильково, а также остановимся в Сокочах, чтобы вы смогли попробовать знаменитые сокочинские пирожки.



Вечером заселяемся в гостиницу в Эссо, ужинаем и отдыхаем в горячих источниках.

Посещение музея запланируем по времени приезда вечером или утром следующего дня.



Питание: нет.

Проживание: гостиница.

Расстояние на автомобиле: 564 км.