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Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
«Отдыхаем от палаток, посещаем баню и готовимся к дальнейшим приключениям»
18 июля в 10:00
106 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
«Будем жить в отеле «Арсеньев»/ «Гейзер» в Петропавловске-Камчатском (2 ночи), в глэмпинге «Шикша» на берегу Тихого океана (1 ночь), в SPA-отеле «Лагуна» (2 ночи), 2-местное размещение»
10 сен в 10:00
198 000₽ за человека
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«Здесь для вас будет затоплена русская баня — лучшее лекарство от усталости и долгой дороги»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SPA»
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