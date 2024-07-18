Найдено 3 тура в категории « SPA » на Камчатке, цены от 106 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Авторский тур 8 дней Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,... «Отдыхаем от палаток, посещаем баню и готовимся к дальнейшим приключениям» 106 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 6 дней Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит... «Будем жить в отеле «Арсеньев»/ «Гейзер» в Петропавловске-Камчатском (2 ночи), в глэмпинге «Шикша» на берегу Тихого океана (1 ночь), в SPA-отеле «Лагуна» (2 ночи), 2-местное размещение» 198 000 ₽ за человека Авторский тур 17 дней Камчатка с севера на юг в формате «всё включено» Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро «Здесь для вас будет затоплена русская баня — лучшее лекарство от усталости и долгой дороги» 295 000 ₽ за человека Все туры Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «SPA»

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