Новый год на Камчатке
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Аэропорт, Мишенная сопка, с. Паратунка
13:30 Встреча группы в аэропорту Петропавловск-Камчатского. Наше приключение начинается!
Первым делом мы заедем пообедать в кафе.
После обеда не будем медлить и сразу отправимся на смотровую площадку Мишенной сопки, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы: Корякский, Авачинский и Козельский.
После этого нас ждет переезд в село Паратунка, где мы заселимся на базу с термальным бассейном.
Готовимся встречать самый наполненный, активный и увлекательный Новый год на Камчатке!
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание: база.
Питание: праздничный ужин.
Питомник «Снежные псы», Халактырский пляж
В это новогоднее утро отправляемся в уникальное место — знаменитый питомник “Снежные псы”.
Здесь мы познакомимся с ездовыми собаками, которые участвуют в легендарной ежегодной гонке Берингия.
Увидим северных оленей, окунемся в загадочный быт коренных жителей Камчатки, отведаем шурпу из оленины с корякскими лепешками, а также сделаем уникальные фото в национальных корякских костюмах.
У нас будет возможность прокатиться и даже возглавить свою личную собачью упряжку!
Далее — переезд на Халактырский пляж с его черным песком.
Гуляем, наслаждаясь дыханием океана и шумом волн. Это очень атмосферное место.
Здесь мы прикоснемся и ощутим дыхание холодного Тихого океана, насладимся незабываемым закатом под шум волн.
Авто: 100 км.
Пешком: 1-2 км налегке.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Катание на снегоходах к мысу Маячный
Давно ли вы катались на снегоходах? А на Камчатке? В этот день мы исполним вашу мечту!
Одевшись потеплее, мы отправимся на весь день кататься к побережью Тихого океана к мысу Маячный.
Дорога достаточно извилистая, но безумно красивая. Будем останавливаться на смотровых с лучшими видами на тихоокеанские бухты и неспешно наслаждаться видами.
С этих мест нам откроются панорамы на знаменитые скалы Три Брата, на вулкан Вилючинский.
Доехав до самого маяка, устроим сытный пикник на природе и послушаем легенды об этом месте.
Вечером вернемся на базу, где за ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
Авто: 60-70 км.
Пешком: 4-5 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Подножье вулкана Вилючинский
А сегодня день эмоций на вездеходе.
Наша цель — увидеть вулкан Вилючинский максимально близко.
Едем к его подножию на одноименный перевал. Вилючинский перевал — уникальное место, оттуда видны при хорошей погоде сразу девять вулканов Камчатского края! И Вилючинский вулкан — самый красивый из них, с правильным конусом.
У входа на смотровую площадку нас встретят три статуи гамулов — горных духов-хранителей Камчатки.
Спустившись с перевала вниз, познакомимся с голубым водопадом в виде огромной сосульки. Много кто видел высокие ниспадающие водопады летом, а вот зимой — вряд ли.
Снежные ландшафты этих мест переносят нас в космическое белое пространство среди виднеющихся вулканов на горизонте. Это незабываемое зрелище словно с другой планеты.
Пешком: 4-5 км.
Авто: 60-70 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Подножье вулкана Авачинский, скала Верблюд
Мы ещё не полностью зарядили свои батарейки! Пора устроить восхождение!
Сегодня добираемся на снегоходах до подножья Авачинского вулкана. Это то самое место, где живет знаменитая троица: вулканы Корякский (3456 м), Авачинский (2741 м) и Козельский (2189 м).
С перевала в ясную погоду открываются шикарные виды на белоснежные долины. Среди них вдалеке можно увидеть вулканы Горелый и Мутновский, всю Авачинскую бухту, Тихий океан и город Петропавловск-Камчатский.
Среди этого великолепия организуем вкусный и сытный пикник.
Подкрепились? Тогда пора почувствовать себя покорителями зимних вершин. Устроим самое настоящее восхождение на скалу Верблюд, 1300 м (набор высоты 200 метров). Звучит грозно, но по силам даже самым маленьким путешественникам.
Пешком: 4-5 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Вертолетная прогулка
А этого дня наверняка ждал каждый.
Мечта любого ребенка — научиться летать. И в каждом из нас этот ребенок продолжает жить мечтами. Ну что — полетели?
Сегодня нам откроются виды на большую часть всех красот Камчатки. Здесь и спящие вулканы, и ледяные озера в кратерах, и долины, и перевалы, и Тихий океан, и бескрайние просторы нашей планеты.
Все здесь — в маленьком окне иллюминатора и в наших будущих воспоминаниях об этом большом путешествии.
Авто: 15 км.
Пешком: 2-5 км.
Вертолет: 4 часа.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Свободный день / день на случай непогоды
Запасной день на случай непогоды или день отдыха.
В этот день желающие смогут отправиться в музей вулканологии, по сувенирным магазинам или устроить гастрономический тур по наивкуснейшим ресторанам морской тематики. Ведь где еще, как не здесь, мы можем отведать самое свежее мясо настоящего камчатского краба или вяленую спинку нерки, заедая все блинчиками с красной икрой.
Любители активного отдыха смогут посетить склоны горнолыжного комплекса “Гора Морозная”. Да и в целом, если вы увлечены зимними видами спорта, советуем задержаться на Камчатке еще на 2-3 дня.
Ну а вечером устроим праздничный ужин, завершающий наше новогоднее приключение.
Поделимся своими эмоциями от прожитого, а может и запланируем новое совместное путешествие в далекие манящие края!
Пешком: 2-5 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак.
Отъезд
Сегодня день отъезда и прощание с зимней Камчаткой и участниками, которые стали уже совсем родными. Но не будем грустить, ведь мы встретимся снова на других маршрутах.
С утра до вылета можно пробежаться по магазинам и рынкам, если не успели этого сделать.
Билеты рекомендуем брать с вылетом после 14.00.
Авто: 30 км.
Пешком: 1-5 км.
Проживание
Проживание в отеле/гостевом доме в с. Паратунка с термальным бассейном в 2,3,4-местных номерах с удобствами.
Варианты проживания
Отель «Фламинго» или аналогичный в с. Паратунка
«Фламинго» — база отдыха в селе Паратунка, в Камчатском крае. Расположена у одноимённой реки, среди живописной природы.
В распоряжении гостей будут уютные номера, а так же домики для больших компаний. Среди удобств имеются комфортабельные кровати, телевизор и собственная ванная комната. Одна из особенностей — из окон открываются виды на вулканы.
Организовывается трёхразовое питание в ресторане. На улице обустроены просторные беседки с мангалом.
Термальный бассейн подарит незабываемые ощущения расслабления и отдыха в тёплой воде. Так же маленькие гости могут искупаться в детском бассейне с безопасной глубиной и горкой.
Расстояние до аэропорта Елизово — 21,3 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер в первый и второй день на микроавтобусе туристического класса
- Вездеходная прогулка к подножью Вилючинского вулкана
- Снегоходные прогулки к подножью Авачинского вулкана и мысу Маячный
- Вертолетная прогулка
- Посещение питомника “Снежные псы”
- Проживание в отеле/гостевом доме в п. Паратунка с термальным бассейном (7 ночей, 2,3,4-местное размещение с удобствами в номерах)
- Питание, кроме обедов в первый и последний день: завтраки и ужины, праздничный новогодний ужин, обеденные перекусы, обеды в питомнике “Снежные псы” и во время вертолетной прогулки
- Работа инструктора
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиаперелет до Петропавловска-Камчатского и обратно (от 28000 рублей)
- Такси в последние два дня (ориентировочно 2000 рублей)
- Питание, не указанное в программе тура: обеды в первый и последний день путешествия
- Посещение горячих источников во время вертолетной прогулки
- Посещение музея вулканологии
- Посещение горнолыжного комплекса
- Страховка от н/с
- Чаевые гидам
- Место начала и завершения?
- Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- хоба (сидушка на резинке);
- рюкзак/сумка/чемодан для транспортировки личных вещей;
- рюкзак 10-15 литров для прогулок.
Одежда и обувь:
- ботинки теплые и удобные для прогулок;
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- куртка и штаны (желательно горнолыжные);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка,перчатки/варежки теплые;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки трекинговые (2-3 пары, синтетические);
- носки теплые (2 пары);
- футболка, лонгслив;
- штаны ходовые, можно ещё шорты;
- комплект термобелья;
- одежда для дома/отеля;
- сандалии спортивные или сланцы (для горячих источников/бани);
- купальные принадлежности (для горячих источников/бани).
Что взять еще:
- кружка, ложка;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- легкое полотенце (для горячих источников/бани);
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет (маску горнолыжную);
- фонарик (налобный) + зап. комплект батареек;
- крем от ветра и мороза (типа Морозко);
- бутылка для воды (0,5 -1 литр);
- термос (0,5 -1 литр);
- карманный перекус (орехи, сухофрукты, батончики).
Документы:
- паспорт;
- деньги на дополнительные расходы (10000 - 20000 р.).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России
Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!