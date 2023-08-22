1 день

Аэропорт, Мишенная сопка, с. Паратунка

13:30 Встреча группы в аэропорту Петропавловск-Камчатского. Наше приключение начинается!

Первым делом мы заедем пообедать в кафе.

После обеда не будем медлить и сразу отправимся на смотровую площадку Мишенной сопки, откуда открывается великолепная панорама на город, Авачинскую бухту и домашние вулканы: Корякский, Авачинский и Козельский.

После этого нас ждет переезд в село Паратунка, где мы заселимся на базу с термальным бассейном.

Готовимся встречать самый наполненный, активный и увлекательный Новый год на Камчатке!

Авто: 30 км.

Пешком: 1-5 км.

Проживание: база.

Питание: праздничный ужин.