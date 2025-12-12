Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«А ещё будут дни с программой на выбор: вы сможете поехать туда, куда хочется, и, возможно, увидеть знаменитую долину Гейзеров или полететь на вертолётах к вулканам»
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
139 900 ₽ за человека
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово до 12:0...
«После завтрака вас ждёт программа на выбор (за дополнительную плату): можно отправиться на озеро Толмачёво, покататься на джипах или полететь на вертолёте в долину Гейзеров, Опасный каньон или вулканы»
5 июл в 08:00
12 июл в 08:00
159 900 ₽ за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«На внедорожниках мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура»
16 авг в 08:00
140 000 ₽ за человека
