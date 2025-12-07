По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00...
«Отправляемся на Камчатку, чтобы пройтись по чёрному вулканическому песку, вдохнуть бриз Тихого океана и прокатиться на санях за снегоходом мимо горных вершин»
7 дек в 08:00
14 дек в 08:00
99 900 ₽ за человека
Снегоходный тур в Кроноцком заповеднике на Камчатке: прогулки, термы и вулканы (всё включено)
Исследовать тропы еловых лесов, увидеть вулканы-исполины и искупаться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, 4:00
«Вы сможете выбрать: путешествовать, уютно устроившись в традиционных деревянных санях, или сидя на снегоходе (за доплату)»
5 янв в 04:00
12 фев в 04:00
85 000 ₽ за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
«Ко всем локациям подъезжаем на джипах, также прокатимся на снегоходах и в собачьей упряжке»
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
