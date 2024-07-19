Микроавтобус Митсубиси Делика до 5-ти посадочных мест, экспедиционный багажник.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание трансфер
Индивидуальный трансфер из аэропорта г. Елизово или г. Петропавловск-Камчатского позволит добраться до Усть-Большерецка максимально комфортно. В указанное время автомобиль будет ждать, чтобы отвезти вас до места назначения. Качественный сервис — своевременная подача автомобиля, помощь по загрузке/выгрузке багажа. Вы можете заказать трансфер заранее, что позволит запланировать расписание первого/последнего дня турпоездки/командировки и точно рассчитать транспортные расходы. Важная информация: Дополнительный пробег, трансфер в/из другой город или селение по запросу и оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулканы
- Горы
- Сопки
- Реки
- Озера
- Леса
- Каменную березу
- Бурную растительность
Что включено
- Трансфер
- Помощь по загрузке/выгрузке багажа
Что не входит в цену
- Дополнительный пробег, трансфер в/из другой город или селение по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи после бронирования по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Камчатки
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