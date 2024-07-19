Описание трансфер

Индивидуальный трансфер из аэропорта г. Елизово или г. Петропавловск-Камчатского позволит добраться до Усть-Большерецка максимально комфортно. В указанное время автомобиль будет ждать, чтобы отвезти вас до места назначения. Качественный сервис — своевременная подача автомобиля, помощь по загрузке/выгрузке багажа. Вы можете заказать трансфер заранее, что позволит запланировать расписание первого/последнего дня турпоездки/командировки и точно рассчитать транспортные расходы. Важная информация: Дополнительный пробег, трансфер в/из другой город или селение по запросу и оплачивается отдельно.