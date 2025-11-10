Это уникальное путешествие на Камчатке подарит незабываемые впечатления.
Огромный вездеход проведет через дикие места, доставит к подножию Мутновского вулкана и Вилючинскому перевалу. Вы увидите Малую долину гейзеров и насладитесь горячим камчатским обедом. Экскурсия подходит для всех, включая детей от 6 лет.
Путешествие начинается из Петропавловска-Камчатского, где вы пересаживаетесь на вездеход в поселке Термальный. Минимальная пешая активность делает поездку доступной для всех
5 причин купить эту экскурсию
- 🚜 Вездеход-гигант для комфортного путешествия
- 🌋 Уникальные вулканические пейзажи
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🍲 Вкусный камчатский обед
- 📷 Незабываемые фотомоменты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Вилючинский перевал
- Каньон Опасный
- Малая долина гейзеров
Описание экскурсии
- Вилючинский перевал — лучшая точка обзора окружающих нас вулканов.
- Каньон Опасный — один из разломов Мутновского вулкана у самого его подножия.
- Малая долина гейзеров (Дачные источники) — горячие выбросы термальных вод и парогазовых смесей.
- Мы расскажем о диких местах, которые будем проезжать, о вулканах и других достопримечательностях, которые увидим по пути.
Как едем
- Помчим из Петропавловска-Камчатского на внедорожниках до посёлка Термальный. Время в пути — около 40 мин.
- В Термальном пересядем на гигантский 9-местный вездеход — и отправимся покорять Камчатку.
- Пешая активность — минимальная, поскольку зверь-машина доставит вас максимально близко ко всем локациям. Такое путешествие подойдёт людям с любой физической подготовкой!
- Для поддержания сил запланирован горячий камчатский обед с рыбным блюдом, картошечкой, блинами и бодрящим чаем. Вы не замёрзнете и не останетесь голодными.
Организационные детали
- Трансфер из города проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser.
- Дальнейшее передвижение — на лицензированном вездеходе, оборудованном всеми необходимыми средствами безопасности и езды по бездорожью.
- В стоимость экскурсии также входит полноценное питание и горячий чай.
- Можно ехать с детьми от 6 лет.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов на Камчатке
Здравствуйте, меня зовут Олег, я родился и вырос на Камчатке. Очень сильно люблю свой край и хочу показать его вам, чтобы вы влюбились в него так же! Организую со своей командой надёжные приключения на краю земли. Присоединяйтесь!
