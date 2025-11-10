Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это уникальное путешествие на Камчатке подарит незабываемые впечатления.



Огромный вездеход проведет через дикие места, доставит к подножию Мутновского вулкана и Вилючинскому перевалу. Вы увидите Малую долину гейзеров и насладитесь горячим камчатским обедом. Экскурсия подходит для всех, включая детей от 6 лет.



Путешествие начинается из Петропавловска-Камчатского, где вы пересаживаетесь на вездеход в поселке Термальный. Минимальная пешая активность делает поездку доступной для всех