По Камчатке - на вездеходе-гиганте

Отправляйтесь в незабываемое путешествие на Камчатке на мощном вездеходе. Вулканические пейзажи, гейзеры и каньоны ждут вас в этом приключении
Это уникальное путешествие на Камчатке подарит незабываемые впечатления.

Огромный вездеход проведет через дикие места, доставит к подножию Мутновского вулкана и Вилючинскому перевалу. Вы увидите Малую долину гейзеров и насладитесь горячим камчатским обедом. Экскурсия подходит для всех, включая детей от 6 лет.

Путешествие начинается из Петропавловска-Камчатского, где вы пересаживаетесь на вездеход в поселке Термальный. Минимальная пешая активность делает поездку доступной для всех

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚜 Вездеход-гигант для комфортного путешествия
  • 🌋 Уникальные вулканические пейзажи
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🍲 Вкусный камчатский обед
  • 📷 Незабываемые фотомоменты
По Камчатке - на вездеходе-гиганте© Олег
Что можно увидеть

  • Вилючинский перевал
  • Каньон Опасный
  • Малая долина гейзеров

Описание экскурсии

  • Вилючинский перевал — лучшая точка обзора окружающих нас вулканов.
  • Каньон Опасный — один из разломов Мутновского вулкана у самого его подножия.
  • Малая долина гейзеров (Дачные источники) — горячие выбросы термальных вод и парогазовых смесей.
  • Мы расскажем о диких местах, которые будем проезжать, о вулканах и других достопримечательностях, которые увидим по пути.

Как едем

  • Помчим из Петропавловска-Камчатского на внедорожниках до посёлка Термальный. Время в пути — около 40 мин.
  • В Термальном пересядем на гигантский 9-местный вездеход — и отправимся покорять Камчатку.
  • Пешая активность — минимальная, поскольку зверь-машина доставит вас максимально близко ко всем локациям. Такое путешествие подойдёт людям с любой физической подготовкой!
  • Для поддержания сил запланирован горячий камчатский обед с рыбным блюдом, картошечкой, блинами и бодрящим чаем. Вы не замёрзнете и не останетесь голодными.

Организационные детали

  • Трансфер из города проходит на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser.
  • Дальнейшее передвижение — на лицензированном вездеходе, оборудованном всеми необходимыми средствами безопасности и езды по бездорожью.
  • В стоимость экскурсии также входит полноценное питание и горячий чай.
  • Можно ехать с детьми от 6 лет.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов на Камчатке
Здравствуйте, меня зовут Олег, я родился и вырос на Камчатке. Очень сильно люблю свой край и хочу показать его вам, чтобы вы влюбились в него так же! Организую со своей командой надёжные приключения на краю земли. Присоединяйтесь!
Задать вопрос

