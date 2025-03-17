Камчатка — край дикой природы. И её стоит рассмотреть с высоты птичьего поёта! Мы поднимемся в воздух — и вам откроется впечатляющая панорама. Вулканы Ходутка и Приёмыш, Мутновский, Горелый и Вилючинский. Чёрный Халактырский пляж и бескрайний Тихий океан. А ещё мы приземлимся у подножия одного из вулканов, где вы искупаетесь в природных термальных источниках.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Мы пролетим над потенциально активным стратовулканом Ходутка (2089 м) и вулканом Приёмыш (1200 м) — его старшим братом.

Приземлимся у их сросшегося подножия, где находится термальная река с незамысловатым названием Горячая. И насладимся вулканическими спа-процедурами.

А на обратном пути с высоты птичьего полёта вы увидите стратовулкан Вилючинский с живописным водопадом, действующий шитовой вулкан Мутновский и вулкан Горелый с бирюзовым озером в одном из его одинадцати кратеров.

Организационные детали