Камчатка — край дикой природы.
И её стоит рассмотреть с высоты птичьего поёта! Мы поднимемся в воздух — и вам откроется впечатляющая панорама. Вулканы Ходутка и Приёмыш, Мутновский, Горелый и Вилючинский. Чёрный Халактырский пляж и бескрайний Тихий океан.
А ещё мы приземлимся у подножия одного из вулканов, где вы искупаетесь в природных термальных источниках.
И её стоит рассмотреть с высоты птичьего поёта! Мы поднимемся в воздух — и вам откроется впечатляющая панорама. Вулканы Ходутка и Приёмыш, Мутновский, Горелый и Вилючинский. Чёрный Халактырский пляж и бескрайний Тихий океан.
А ещё мы приземлимся у подножия одного из вулканов, где вы искупаетесь в природных термальных источниках.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание водной прогулки
Мы пролетим над потенциально активным стратовулканом Ходутка (2089 м) и вулканом Приёмыш (1200 м) — его старшим братом.
Приземлимся у их сросшегося подножия, где находится термальная река с незамысловатым названием Горячая. И насладимся вулканическими спа-процедурами.
А на обратном пути с высоты птичьего полёта вы увидите стратовулкан Вилючинский с живописным водопадом, действующий шитовой вулкан Мутновский и вулкан Горелый с бирюзовым озером в одном из его одинадцати кратеров.
Организационные детали
- Мы полетим на вертолёте Robinson R44
- С вами будет опытный пилот — он же поделится интересной информацией о Камчатке
- Перед полётом мы проведём для вас инструктаж по безопасности
- Полёт доступен для детей старше 12 лет
- Ограничение по весу пассажира — не более 120 кг
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор на Камчатке
Провёл экскурсии для 254 туристов
Мы предлагаем летние и зимние экскурсии на Камчатку по удивительным природным локациям Дальнего Востока. Наша команда работает на рынке туристических услуг с 2017 года. Естественно, все гиды с большим опытом и очень любят Камчатку:) Нам самим интересны нестандартные туры и экскурсии.Задать вопрос
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