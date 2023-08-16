Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана

Подняться на высоту 2741 м - к потрясающим панорамам Тихого океана и соседних вулканов

5
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В 30 км от Петропавловска-Камчатского находится один из самых популярных вулканов Камчатки — Авачинский. Вы совершите восхождение к его кратеру, любуясь субальпийскими лугами и фактурными ландшафтами. А с вершины окинете взглядом камчатские красоты с вулканами-исполинами и океанскими просторами.

Уровень сложности — средний, специального снаряжения летом не нужно, пеший маршрут займёт от 4 до 10 часов.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа путешествия

  • Выезжаем из города ориентировочно в 07:00-09:00.
  • Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
  • У автостоянки на высоте 900 м выходим к началу восхождения на вершину.
  • Вы прогуляетесь по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями. И подниметесь по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана.
  • Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил. Более продолжительный привал будет у станции метеорологов на высоте около 2000 м.
  • Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета и круче угол подъема.
  • Ещё немного стараний — и вы увидите долгожданную верёвку. Она поможет дойти до финальной цели.
  • На вершине устроим перекус и насладимся незабываемыми видами: перед вами раскинется берег Тихого океана, котловина Налычевской долины и вулканы Жупановской группы, Козельский, Корякский, Вилючинский, Горелый и Мутновский вулканы, а также Авачинская бухта.
  • Вы отдохнёте, прогуляетесь вокруг кратера вулкана, осмотрите фумаролы и пробки из вулканической лавы, закрывающей жерло вулкана.
  • После отправимся в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 2-5 часов)
  • Вернёмся к базовому лагерю, поужинаем у подножия могучих исполинов и соберёмся в обратную дорогу домой.

Организационные детали

Сложность маршрута и расходы

  • Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно поехать с детьми старше 7 лет.
  • Общее время на восхождение и спуск: от 4 до 10 часов
  • Трансфер на автомобиле повышенной проходимости и питание включены в стоимость программы
  • Путь на машине в одну сторону займёт около 1 часа
  • Всем участникам бесплатно выдаются трекинговые палки

Перенос/отмена поездки

В случае плохой погоды возможна отмена тура: даже если в городе кажется, что всё хорошо, на вулкане может быть настоящая буря. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане из соображений безопасности уже начатое восхождение может быть прервано (обледенение, град, сильный ветер, метель).

Подготовка к трекингу: что взять с собой

  • одежда: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая или тёплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором, гамаши, дождевик
  • средство от комаров
  • солнцезащитные очки и крем от загара
  • запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
  • индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. экскурсия на целый день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
16 авг 2023
Надёжность, компетентность, внимательность, такт - основные качества, которыми можно охарактеризовать Анатолия как организатора и гида. Благодаря ему путешествие к жерлу Авачинского вулкана стало реальностью. Вот только при подъеме и спуске рассчитывать можно только на свои собственные силы - если их недостаточно, то никакой, даже самый лучший гид не поможет:)
Зато наверху, сидя на теплых камнях среди вулканического пара и глядя на застывшие лавовые потоки внутри кратера, он угостит вас вкуснейшим чаем из камчатского шиповника+. Спасибо Анатолию!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
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Активный отдых
Выездные
На весь день
Вулканы
Природа и пейзажи
Вулкан Авачинский

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