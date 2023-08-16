Подняться на высоту 2741 м - к потрясающим панорамам Тихого океана и соседних вулканов
В 30 км от Петропавловска-Камчатского находится один из самых популярных вулканов Камчатки — Авачинский. Вы совершите восхождение к его кратеру, любуясь субальпийскими лугами и фактурными ландшафтами. А с вершины окинете взглядом камчатские красоты с вулканами-исполинами и океанскими просторами.
Уровень сложности — средний, специального снаряжения летом не нужно, пеший маршрут займёт от 4 до 10 часов.
Уровень сложности — средний, специального снаряжения летом не нужно, пеший маршрут займёт от 4 до 10 часов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Программа путешествия
- Выезжаем из города ориентировочно в 07:00-09:00.
- Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
- У автостоянки на высоте 900 м выходим к началу восхождения на вершину.
- Вы прогуляетесь по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями. И подниметесь по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана.
- Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил. Более продолжительный привал будет у станции метеорологов на высоте около 2000 м.
- Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета и круче угол подъема.
- Ещё немного стараний — и вы увидите долгожданную верёвку. Она поможет дойти до финальной цели.
- На вершине устроим перекус и насладимся незабываемыми видами: перед вами раскинется берег Тихого океана, котловина Налычевской долины и вулканы Жупановской группы, Козельский, Корякский, Вилючинский, Горелый и Мутновский вулканы, а также Авачинская бухта.
- Вы отдохнёте, прогуляетесь вокруг кратера вулкана, осмотрите фумаролы и пробки из вулканической лавы, закрывающей жерло вулкана.
- После отправимся в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 2-5 часов)
- Вернёмся к базовому лагерю, поужинаем у подножия могучих исполинов и соберёмся в обратную дорогу домой.
Организационные детали
Сложность маршрута и расходы
- Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно поехать с детьми старше 7 лет.
- Общее время на восхождение и спуск: от 4 до 10 часов
- Трансфер на автомобиле повышенной проходимости и питание включены в стоимость программы
- Путь на машине в одну сторону займёт около 1 часа
- Всем участникам бесплатно выдаются трекинговые палки
Перенос/отмена поездки
В случае плохой погоды возможна отмена тура: даже если в городе кажется, что всё хорошо, на вулкане может быть настоящая буря. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане из соображений безопасности уже начатое восхождение может быть прервано (обледенение, град, сильный ветер, метель).
Подготовка к трекингу: что взять с собой
- одежда: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая или тёплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором, гамаши, дождевик
- средство от комаров
- солнцезащитные очки и крем от загара
- запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
- индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. экскурсия на целый день
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 24 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анатолий, мне 35 лет. Я родился и вырос на Камчатке. Восхищаюсь ее природой, ее потрясающими пейзажами во все времена года. Женат, имею двоих детей. Я люблю Камчатку, лично объездил и проходил пешком каждый ее уголок. Побывал на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовал на себе всю прелесть этих мест. И теперь хочу поделится с вами этой первозданной красотой. Я самостоятельно вожу и берегу своих туристов на протяжении всего маршрута!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
16 авг 2023
Надёжность, компетентность, внимательность, такт - основные качества, которыми можно охарактеризовать Анатолия как организатора и гида. Благодаря ему путешествие к жерлу Авачинского вулкана стало реальностью. Вот только при подъеме и спуске рассчитывать можно только на свои собственные силы - если их недостаточно, то никакой, даже самый лучший гид не поможет:)
Зато наверху, сидя на теплых камнях среди вулканического пара и глядя на застывшие лавовые потоки внутри кратера, он угостит вас вкуснейшим чаем из камчатского шиповника+. Спасибо Анатолию!
Зато наверху, сидя на теплых камнях среди вулканического пара и глядя на застывшие лавовые потоки внутри кратера, он угостит вас вкуснейшим чаем из камчатского шиповника+. Спасибо Анатолию!
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