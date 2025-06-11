Всего в 30 км от Петропавловска-Камчатского расположен знаменитый Авачинский вулкан, место, куда стремятся путешественники со всего мира.
Во время этой индивидуальной экскурсии вы совершите восхождение к его кратеру, наслаждаясь потрясающими видами
Во время этой индивидуальной экскурсии вы совершите восхождение к его кратеру, наслаждаясь потрясающими видами
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Восхождение на один из самых популярных вулканов Камчатки
- 🏞️ Невероятные виды с вершины на океан и вулканы
- 🚶♂️ Пеший маршрут средней сложности, доступный для активных путешественников
- 🍃 Прогулка по субальпийским лугам с цветущими растениями
- 🚌 Трансфер на автомобиле повышенной проходимости включён
- 🥾 Бесплатная выдача трекинговых палок для всех участников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для восхождения на Авачинский вулкан - с июня по сентябрь. В это время маршрут наиболее комфортен для пеших прогулок, а виды с вершины особенно впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Тихий океан
- Налычевская долина
- Авачинская бухта
- Вулканы Жупановской группы
- Козельский вулкан
- Вилючинский вулкан
- Горелый вулкан
- Мутновский вулкан
Описание экскурсии
Программа путешествия
- Выезжаем из города ориентировочно в 07:00-09:00.
- Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
- У автостоянки на высоте 900 м выходим к началу восхождения на вершину.
- Вы прогуляетесь по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями. И подниметесь по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана.
- Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил. Более продолжительный привал будет у станции метеорологов на высоте около 2000 м.
- Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета и круче угол подъема.
- Ещё немного стараний — и вы увидите долгожданную верёвку. Она поможет дойти до финальной цели.
- На вершине устроим перекус и насладимся незабываемыми видами: перед вами раскинется берег Тихого океана, котловина Налычевской долины и вулканы Жупановской группы, Козельский, Корякский, Вилючинский, Горелый и Мутновский вулканы, а также Авачинская бухта.
- Вы отдохнёте, прогуляетесь вокруг кратера вулкана, осмотрите фумаролы и пробки из вулканической лавы, закрывающей жерло вулкана.
- После отправимся в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 2-5 часов)
- Вернёмся к базовому лагерю, поужинаем у подножия могучих исполинов и соберёмся в обратную дорогу домой.
Организационные детали
Сложность маршрута и расходы
- Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно поехать с детьми старше 7 лет.
- Общее время на восхождение и спуск: от 4 до 10 часов
- Трансфер на автомобиле повышенной проходимости и питание включены в стоимость программы
- Путь на машине в одну сторону займёт около 1 часа
- Всем участникам бесплатно выдаются трекинговые палки
Перенос/отмена поездки
В случае плохой погоды возможна отмена тура: даже если в городе кажется, что всё хорошо, на вулкане может быть настоящая буря. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане из соображений безопасности уже начатое восхождение может быть прервано (обледенение, град, сильный ветер, метель).
Подготовка к трекингу: что взять с собой
- одежда: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая или тёплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором, гамаши, дождевик
- средство от комаров
- солнцезащитные очки и крем от загара
- запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
- индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. экскурсия на целый день
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 228 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода в запланированный день может быть некомфортной для восхождения, и предложил перенести на другое. И
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M
Отличная экскурсия, которую 100% можно отнести в список "обязательных" на Камчатке. Главное это - минимальная физическая подготовка (если Вы не любитель пеших прогулок и 3-5 км прогулки по парку в
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Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе.
Не смотря на то, что посещение экскурсии было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан
Не смотря на то, что посещение экскурсии было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан
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Если вы ищите гида для индивидуального восхождения на Авачинский Вулкан, то лучше Анатолия вам не найти. Я посещала этот вулкан в середине июля, и унесла оттуда только самые лучшие впечатления.
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Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил нас на вулкан, раздал массу полезных лайфхаков, всегда следил за нашей мини-группой, рассказал множество фактов о Камчатке и вулканах, в том числе, а после спуска был супер вкусный ужин) Спасибо огромное за это путешествие и знакомство)
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В
Подъем на Авачинский вулкан оказалась невероятным приключением, наверное самым позитивным из всех наших активностей на Камчатке. Подъем был непростым из-за погодных условий, но оправдал все ожидания, виды, открывающиеся сверху, просто
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