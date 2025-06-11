Всего в 30 км от Петропавловска-Камчатского расположен знаменитый Авачинский вулкан, место, куда стремятся путешественники со всего мира.Во время этой индивидуальной экскурсии вы совершите восхождение к его кратеру, наслаждаясь потрясающими видами

субальпийских лугов и уникальными вулканическими ландшафтами. С вершины открывается дыхание забирающая панорама на окружающие вулканы и бескрайние океанские просторы. Путешествие подходит для активных людей среднего уровня подготовки, специальное снаряжение летом не требуется. Это приключение, которое останется с вами на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для восхождения на Авачинский вулкан - с июня по сентябрь. В это время маршрут наиболее комфортен для пеших прогулок, а виды с вершины особенно впечатляют.

Сейчас август — это идеальное время.