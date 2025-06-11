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Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана

Представьте, как вы стоите на вершине Авачинского вулкана, вокруг вас - величественные пейзажи Камчатки. Незабываемое приключение ждет вас
Всего в 30 км от Петропавловска-Камчатского расположен знаменитый Авачинский вулкан, место, куда стремятся путешественники со всего мира.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы совершите восхождение к его кратеру, наслаждаясь потрясающими видами
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субальпийских лугов и уникальными вулканическими ландшафтами.

С вершины открывается дыхание забирающая панорама на окружающие вулканы и бескрайние океанские просторы.

Путешествие подходит для активных людей среднего уровня подготовки, специальное снаряжение летом не требуется. Это приключение, которое останется с вами на всю жизнь

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Восхождение на один из самых популярных вулканов Камчатки
  • 🏞️ Невероятные виды с вершины на океан и вулканы
  • 🚶‍♂️ Пеший маршрут средней сложности, доступный для активных путешественников
  • 🍃 Прогулка по субальпийским лугам с цветущими растениями
  • 🚌 Трансфер на автомобиле повышенной проходимости включён
  • 🥾 Бесплатная выдача трекинговых палок для всех участников

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для восхождения на Авачинский вулкан - с июня по сентябрь. В это время маршрут наиболее комфортен для пеших прогулок, а виды с вершины особенно впечатляют.
Сейчас август — это идеальное время.
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана
Камчатка с высоты: путешествие к жерлу Авачинского вулкана

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Тихий океан
  • Налычевская долина
  • Авачинская бухта
  • Вулканы Жупановской группы
  • Козельский вулкан
  • Вилючинский вулкан
  • Горелый вулкан
  • Мутновский вулкан

Описание экскурсии

Программа путешествия

  • Выезжаем из города ориентировочно в 07:00-09:00.
  • Когда закончится дорога, продолжим путь по руслу сухой реки (17 км) — к подножию Авачинского и Корякского вулканов.
  • У автостоянки на высоте 900 м выходим к началу восхождения на вершину.
  • Вы прогуляетесь по субальпийским лугам Авачинского перевала, усыпанным цветущими растениями. И подниметесь по дороге из вулканического шлака и камня на хребте Авачинского вулкана.
  • Конечно, по пути предусмотрены регулярные остановки, чтобы отдохнуть, попить и набраться сил. Более продолжительный привал будет у станции метеорологов на высоте около 2000 м.
  • Небольшой переход — и начинается финальное восхождение на конус вулкана. Чем ближе к вершине, тем больше под ногами шлака красного цвета и круче угол подъема.
  • Ещё немного стараний — и вы увидите долгожданную верёвку. Она поможет дойти до финальной цели.
  • На вершине устроим перекус и насладимся незабываемыми видами: перед вами раскинется берег Тихого океана, котловина Налычевской долины и вулканы Жупановской группы, Козельский, Корякский, Вилючинский, Горелый и Мутновский вулканы, а также Авачинская бухта.
  • Вы отдохнёте, прогуляетесь вокруг кратера вулкана, осмотрите фумаролы и пробки из вулканической лавы, закрывающей жерло вулкана.
  • После отправимся в обратный путь по второму шлаковому хребту (спустимся за 2-5 часов)
  • Вернёмся к базовому лагерю, поужинаем у подножия могучих исполинов и соберёмся в обратную дорогу домой.

Организационные детали

Сложность маршрута и расходы

  • Это восхождение средней сложности, доступное активным путешественникам. Можно поехать с детьми старше 7 лет.
  • Общее время на восхождение и спуск: от 4 до 10 часов
  • Трансфер на автомобиле повышенной проходимости и питание включены в стоимость программы
  • Путь на машине в одну сторону займёт около 1 часа
  • Всем участникам бесплатно выдаются трекинговые палки

Перенос/отмена поездки

В случае плохой погоды возможна отмена тура: даже если в городе кажется, что всё хорошо, на вулкане может быть настоящая буря. Также из-за быстрой смены погоды на вулкане из соображений безопасности уже начатое восхождение может быть прервано (обледенение, град, сильный ветер, метель).

Подготовка к трекингу: что взять с собой

  • одежда: головной убор (шапка, кепка), кофта на флисе, непродуваемая или тёплая куртка по сезону, штаны, удобные ботинки с хорошим протектором, гамаши, дождевик
  • средство от комаров
  • солнцезащитные очки и крем от загара
  • запас воды, сладких или протеиновых батончиков, орешков по желанию
  • индивидуальные лекарства (если есть необходимость), т. к. экскурсия на целый день

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Петропавловск-Камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 228 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов а также инструкторов проводников. Мы все выросли на Камчатке, восхищаемся её природой и потрясающими пейзажами во все времена года. Очень любим Камчатку, объездили и
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обошли пешком практически каждый её уголок. Побывали на вершинах практически всех вулканов полуострова. Прочувствовали на себе всю прелесть этих мест и теперь хотим поделится с вами этой первозданной красотой. Мы самостоятельно водим и бережём своих гостей на протяжении всего маршрута! Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, расскажем увлекательные истории, вкусно накормим с живописными видами. С вами останутся на всю жизнь незабываемые эмоции и многочисленные фото и видео с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, увлекательно и самое главное безопасно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
М
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода в запланированный день может быть некомфортной для восхождения, и предложил перенести на другое. И
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погода была великолепной. Восхождение было не таким простым, как мне казалось. И требует физической подготовки. Нас было пятеро, из которых двое детей 17 и 13 лет. Было нелегко, но мы всё таки достигли цели, чему все рады. И конечно, заслуга в этом принадлежит нашему гиду.

Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
Это было очень запоминающееся и интересное восхождение. Очень благодарна Анатолию, что он заблаговременно выяснил, что погода
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M
Отличная экскурсия, которую 100% можно отнести в список "обязательных" на Камчатке. Главное это - минимальная физическая подготовка (если Вы не любитель пеших прогулок и 3-5 км прогулки по парку в
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Вашем городе является сложным, то данная экскурсия не для Вас), позитивный настрой и хорошее настроение. Нас сопровождал отличный гид Андрей. Человек профессионал в своем деле, чуткий и заботливый. Признаюсь, моей 10-летней дочери было сложновато на маршруте. Но мы всячески мотивировали её, Андрей также подбадривал и отвлекал от сложностей интересными рассказами. Поднявшись выше уровня облаков открылись пейзажи невероятной красоты. Мысли про усталость утонули в океане радости и положительных эмоций. Дети были в восторге, они покорили вулкан, а значит и с жизненными сложностями им будет проще справляться. Спасибо Анатолию и Андрею. Вы любите свой край, Вы любите свое дело.

Отличная экскурсия, которую 100% можно отнести в список "обязательных" на Камчатке. Главное это - минимальная физическая
Отличная экскурсия, которую 100% можно отнести в список "обязательных" на Камчатке. Главное это - минимальная физическая
Отличная экскурсия, которую 100% можно отнести в список "обязательных" на Камчатке. Главное это - минимальная физическая
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Элина
Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе.

Не смотря на то, что посещение экскурсии было зимой, впечатлений море! Хотя зимой возможности подняться на вулкан
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почти нет, мы сделали все, что было возможно: покатались на склонах, заехали на две смотровые площадки, откуда открывался прекрасный вид, забрались на гору Верблюд, сами поездили на снегоходе.

Маршрут поездки построен увлекательно; думаю, что на склонах Анатолий выбирает путь исходя из здоровья и настроения туристов.
На протяжении всей поездки Анатолий был с нами рядом и обеспечивал безопасность.
Большое спасибо Гиду за утепление!

Минусов нет!

Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе.
Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе.
Анатолий отличный гид и интересный рассказчик! Узнали много нового о крае и его природе.
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Anastasia
Если вы ищите гида для индивидуального восхождения на Авачинский Вулкан, то лучше Анатолия вам не найти. Я посещала этот вулкан в середине июля, и унесла оттуда только самые лучшие впечатления.
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Анатолий чрезвычайно внимательный и заботливый проводник. У него было с собой всё необходимое для восхождения не только для себя, но и на всякий случай для забывчивой меня. Довёл меня до вершины, спустил безопасно обратно, напоил вкуснейшим чаем с травами (никогда не забуду этого невероятного чая, который мы пили сидя на краю кратера), рассказал массу интересного и всё это с искренностью, позитивом и с хорошим настроением.
Огромное спасибо Анатолию, что помог осуществить мечту. 🌋💖

Если вы ищите гида для индивидуального восхождения на Авачинский Вулкан, то лучше Анатолия вам не найти.
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Яна
Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил нас на вулкан, раздал массу полезных лайфхаков, всегда следил за нашей мини-группой, рассказал множество фактов о Камчатке и вулканах, в том числе, а после спуска был супер вкусный ужин) Спасибо огромное за это путешествие и знакомство)
Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил
Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил
Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил
Это было незабываемо! Подъем на Авачинский вулкан, который не забудется никогда! Наш потрясающий инструктор Анатолий сопроводил
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В
Подъем на Авачинский вулкан оказалась невероятным приключением, наверное самым позитивным из всех наших активностей на Камчатке. Подъем был непростым из-за погодных условий, но оправдал все ожидания, виды, открывающиеся сверху, просто
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захватывают дух своей красотой. Анатолий - настоящий профессионал, который окружал нас заботой и помощью на протяжении всего маршрута, а после еще и поделился целой пачкой красивых снимков, которые делал, пока мы поднимались.

Подъем на Авачинский вулкан оказалась невероятным приключением, наверное самым позитивным из всех наших активностей на Камчатке.
Подъем на Авачинский вулкан оказалась невероятным приключением, наверное самым позитивным из всех наших активностей на Камчатке.
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