Представьте себе идеальное начало дня: вы находитесь на берегу Тихого океана, под ногами шелестит чёрный песок, а впереди вас ждёт восхитительный рассвет.
Эта индивидуальная экскурсия на Халактырский пляж Камчатки предлагает не
Эта индивидуальная экскурсия на Халактырский пляж Камчатки предлагает не
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Незабываемый рассвет на Халактырском пляже
- 🏞 Уникальные виды на вулканы и океан
- 🍵 Завтрак с видом на Тихий океан
- 📸 Возможность сделать удивительные фотографии
- 🚶 Прогулка по чёрному песку и свежий воздух
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки на Халактырский пляж - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, и можно в полной мере насладиться красотой Камчатки. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодным условиям и изменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Халактырский пляж
- Тихий океан
- Халактырская скала
Описание экскурсии
- Выехав в рань несустветную, мы с комфортом доберёмся до Тихого океана и усядемся на берегу.
- Встретим рассвет под шум прибоя, завтракая свежими бутербродами с рыбой и вкусным горячим чаем.
- Вы прогуляетесь по чёрному песку, подышите солёным ветром и сделаете удивительные фотографии.
- По желанию поднимитесь на Халактырскую скалу, откуда открывается вид на бескрайний океан и молчаливые вулканы.
Организационные детали
- Выезд по прогнозу погоды. Летом ориентировочно в 3:00-4:00 утра, зимой в 6:30-7:00 утра.
- В стоимость включён трансфер от места вашего проживания (в пределах города Петропавловск-Камчатский) и завтрак включены в стоимость. Возможен трансфер и из-за города — подробности уточняйте в переписке с гидом.
- Вам понадобится верхняя одежда, тёплый головной убор и перчатки.
- Поездку также можно провести в дневное или вечернее время.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу, увидели ОКЕАН, боже как он прекрасен, какая мощь, какой воздух!!!!! Максим организовал нам пикник на свежем воздухе с ароматным чаем и бутербродами с красной рыбкой 😋,снял потрясное видео с нашей прогулки, в общем мы остались под впечатлением) Спасибо огромное!!!!!!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и тёплые слова! 😊 Я очень рад, что мы быстро договорились, всё прошло вовремя
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Ю
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но
Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и тёплые слова! 😊 Мне было очень приятно стать частью вашего утра и показать
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М
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Встретить первый рассвет нового года на берегу Тихого океана — это особенная
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Это было незабываемое путешествие! Организатор экскурсии большой молодец! Сперва я скептически отнеслась к идее выезда в 5:30 утра, но когда мы приехали на пляж, то я поняла, что это самое
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и подробные слова! 😊 Я очень рад, что вы преодолели свой скепсис и решились
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И
Очень хотелось посмотреть Халактырский пляж. Я рада, что это удалось. Правда, низкая облачность помешала увидеть рассвет в полной мере, но всё равно было здорово. Очень необычно в 5 утра встречать рассвет на океане. Никого нет, а только ты и океан! Прекрасно! Рекомендую! Спасибо за экскурсию!
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв! 💫 Очень рад, что даже с облачностью вам удалось прочувствовать ту самую атмосферу: ты и океан, и больше никого. Это действительно прекрасно. Буду ждать вас снова! 😊
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Д
И это лишь малая часть фотографий, которые получились на экскурсии 😍 это было просто потрясающе, очень приятно поговорили, послушала про Петропавловск-Камчатский по пути на Халактырский пляж, все очень понравилось)
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние слова! 😊 Очень рад, что фотографии получились такими красивыми — это лишь малая часть
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