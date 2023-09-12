Камчатка всегда просыпается первой! Для встречи рассвета вместе с ней мы отправимся на нескончаемый Халактырский пляж. Представьте: 30 км чёрного песка, прозрачный свежий воздух, дремлющие вулканы, перед вами — океан, и солнце поднимается прямо по центру из светлеющей воды. Уверен: вы ещё не начинали день прекраснее!

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выехав в рань несустветную, мы с комфортом доберёмся до Тихого океана и усядемся на берегу.

Встретив рассвет под шум прибоя и позавтракав свежими бутербродами с вкусным горячим чаем, мы плодотворно начнём утро. Я расскажу вам об исторических событиях, происходящих в этом месте. Покажу, где находились оборонительные сооружения, когда Халактырский пляж представлял собой военный стратегический объект. По желанию вы поднимитесь на вершину Халактырской скалы, откуда открывается вид на бескрайний океан и молчаливые вулканы.

Организационные детали