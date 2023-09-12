Пожелать миру доброго утра у кромки океана
Камчатка всегда просыпается первой! Для встречи рассвета вместе с ней мы отправимся на нескончаемый Халактырский пляж.
Представьте: 30 км чёрного песка, прозрачный свежий воздух, дремлющие вулканы, перед вами — океан, и солнце поднимается прямо по центру из светлеющей воды. Уверен: вы ещё не начинали день прекраснее!
Представьте: 30 км чёрного песка, прозрачный свежий воздух, дремлющие вулканы, перед вами — океан, и солнце поднимается прямо по центру из светлеющей воды. Уверен: вы ещё не начинали день прекраснее!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выехав в рань несустветную, мы с комфортом доберёмся до Тихого океана и усядемся на берегу.
Встретив рассвет под шум прибоя и позавтракав свежими бутербродами с вкусным горячим чаем, мы плодотворно начнём утро. Я расскажу вам об исторических событиях, происходящих в этом месте. Покажу, где находились оборонительные сооружения, когда Халактырский пляж представлял собой военный стратегический объект. По желанию вы поднимитесь на вершину Халактырской скалы, откуда открывается вид на бескрайний океан и молчаливые вулканы.
Организационные детали
- Выезд по прогнозу погоды. Летом ориентировочно в 3:00-4:00 утра, зимой в 6:30-7:00 утра.
- Трансфер от места вашего проживания и завтрак включены в стоимость
- Вам понадобиться верхняя одежда, тёплый головной убор и перчатки
- Поездку также можно провести в дневное или вечернее время
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
12 сен 2023
Это было незабываемое путешествие! Организатор экскурсии большой молодец! Сперва я скептически отнеслась к идее выезда в 5:30 утра, но когда мы приехали на пляж, то я поняла, что это самое лучшее время для посещения океана!
Дорога на Халактырский пляж очень плохая и долгая, но в компании гида прошла совсем незаметно! Было приятно поговорить с человеком, который может много рассказать о своем крае.
Дорога на Халактырский пляж очень плохая и долгая, но в компании гида прошла совсем незаметно! Было приятно поговорить с человеком, который может много рассказать о своем крае.
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