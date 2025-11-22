Мои заказы

Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж

Встречайте первые лучи солнца на берегу Тихого океана, среди величественных вулканов и чёрного песка Халактырского пляжа
Представьте себе идеальное начало дня: вы находитесь на берегу Тихого океана, под ногами шелестит чёрный песок, а впереди вас ждёт восхитительный рассвет.

Эта индивидуальная экскурсия на Халактырский пляж Камчатки предлагает не
читать дальшеуменьшить

только встречу первых лучей солнца, но и завтрак с видом на дремлющие вулканы.

Вы узнаете интересные исторические факты о местности, прогуляетесь по уникальному чёрному песку и, по желанию, подниметесь на Халактырскую скалу для ещё более захватывающих видов. Это не просто экскурсия, это погружение в красоту и величие природы Камчатки

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Незабываемый рассвет на Халактырском пляже
  • 🏞 Уникальные виды на вулканы и океан
  • 🍵 Завтрак с видом на Тихий океан
  • 📸 Возможность сделать удивительные фотографии
  • 🚶 Прогулка по чёрному песку и свежий воздух

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки на Халактырский пляж - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна, и можно в полной мере насладиться красотой Камчатки. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальное время года экскурсия возможна, но стоит быть готовым к более холодным условиям и изменчивой погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж
Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж

Что можно увидеть

  • Халактырский пляж
  • Тихий океан
  • Халактырская скала

Описание экскурсии

  • Выехав в рань несустветную, мы с комфортом доберёмся до Тихого океана и усядемся на берегу.
  • Встретим рассвет под шум прибоя, завтракая свежими бутербродами с рыбой и вкусным горячим чаем.
  • Вы прогуляетесь по чёрному песку, подышите солёным ветром и сделаете удивительные фотографии.
  • По желанию поднимитесь на Халактырскую скалу, откуда открывается вид на бескрайний океан и молчаливые вулканы.

Организационные детали

  • Выезд по прогнозу погоды. Летом ориентировочно в 3:00-4:00 утра, зимой в 6:30-7:00 утра.
  • В стоимость включён трансфер от места вашего проживания (в пределах города Петропавловск-Камчатский) и завтрак включены в стоимость. Возможен трансфер и из-за города — подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Вам понадобится верхняя одежда, тёплый головной убор и перчатки.
  • Поездку также можно провести в дневное или вечернее время.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Максим. Я родился и вырос на Камчатке. С радостью познакомлю вас с природой родного края, заряжу позитивом и поделюсь интересными фактами. С нетерпением жду встречи с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу, увидели ОКЕАН, боже как он прекрасен, какая мощь, какой воздух!!!!! Максим организовал нам пикник на свежем воздухе с ароматным чаем и бутербродами с красной рыбкой 😋,снял потрясное видео с нашей прогулки, в общем мы остались под впечатлением) Спасибо огромное!!!!!!
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу,
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу,
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу,
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу,
Огромное спасибо Максиму, максимально быстро договорились об экскурсии, приехал вовремя, всё хорошо организовано) Прогулялись по пляжу,
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и тёплые слова! 😊 Я очень рад, что мы быстро договорились, всё прошло вовремя
читать дальшеуменьшить

и организовано. Океан — это действительно мощь и красота, и я счастлив, что вы это прочувствовали. Пикник с чаем и бутербродами с красной рыбкой — это моя маленькая традиция, которая создаёт уют. А видео — это подарок, чтобы воспоминания оставались с вами надолго. Спасибо, что выбрали меня! Буду рад видеть вас снова

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!

Экскурсию проводил Эдуард, напарник Максима. Он не только рассказал нам много интересного о Камчатском крае, но
читать дальшеуменьшить

и организовал для нас пикник с вкусным чаем, игристым, сэндвичами и камчатскими конфетами.

Мы в первый раз на Камчатке, и эта экскурсия стала для нас настоящим открытием, впечатления от увиденного просто потрясающие! Мощь и красоту Тихого океана не описать словами, это нужно увидеть воочию)

Огромное спасибо за эту чудесную экскурсию! Мы обязательно будем рекомендовать её друзьям и близким)

Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
Хотим поделиться своими впечатлениями от экскурсии на Халактырский пляж, где мы с мужем встретили рассвет!
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и тёплые слова! 😊 Мне было очень приятно стать частью вашего утра и показать
читать дальшеуменьшить

вам Халактырский пляж во всей его красе. Рассвет на берегу Тихого океана — это действительно то, что нужно увидеть воочию, и я рад, что вам удалось прочувствовать всю мощь и красоту этого места.

Особенно приятно, что вы оценили пикник — чай, игристое, сэндвичи и камчатские конфеты. Это моя маленькая традиция, чтобы утро начиналось не только с красивых видов, но и с уютных моментов.

Спасибо, что выбрали нас! Буду рад видеть вас снова, чтобы открывать новые уголки Камчатки. И спасибо, что будете рекомендовать друзьям и близким! 🙌

Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Отличная экскурсия! Встретили первый рассвет в новом году на берегу Тихого)
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие тёплые слова! 😊 Встретить первый рассвет нового года на берегу Тихого океана — это особенная
читать дальшеуменьшить

магия. Я очень рад, что вы выбрали именно эту экскурсию и мы смогли начать год вместе с такой красоты. Пусть этот рассвет принесёт вам удачу, тепло и яркие впечатления на весь год! Буду рад видеть вас снова

Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Это было незабываемое путешествие! Организатор экскурсии большой молодец! Сперва я скептически отнеслась к идее выезда в 5:30 утра, но когда мы приехали на пляж, то я поняла, что это самое
читать дальшеуменьшить

лучшее время для посещения океана!
Дорога на Халактырский пляж очень плохая и долгая, но в компании гида прошла совсем незаметно! Было приятно поговорить с человеком, который может много рассказать о своем крае.

Это было незабываемое путешествие! Организатор экскурсии большой молодец! Сперва я скептически отнеслась к идее выезда в
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние и подробные слова! 😊 Я очень рад, что вы преодолели свой скепсис и решились
читать дальшеуменьшить

на ранний выезд — и, как вы сами поняли, это действительно лучшее время для встречи с океаном. Тишина, первые лучи, только вы и стихия — это стоит того, чтобы встать пораньше.

Дорога до Халактырского действительно непростая, но когда есть приятный собеседник и интересные рассказы о Камчатке, время летит незаметно. Спасибо, что оценили! Буду рад видеть вас снова, чтобы показать другие уголки нашего края 🙌

Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень хотелось посмотреть Халактырский пляж. Я рада, что это удалось. Правда, низкая облачность помешала увидеть рассвет в полной мере, но всё равно было здорово. Очень необычно в 5 утра встречать рассвет на океане. Никого нет, а только ты и океан! Прекрасно! Рекомендую! Спасибо за экскурсию!
Очень хотелось посмотреть Халактырский пляж. Я рада, что это удалось. Правда, низкая облачность помешала увидеть рассвет
Очень хотелось посмотреть Халактырский пляж. Я рада, что это удалось. Правда, низкая облачность помешала увидеть рассвет
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв! 💫 Очень рад, что даже с облачностью вам удалось прочувствовать ту самую атмосферу: ты и океан, и больше никого. Это действительно прекрасно. Буду ждать вас снова! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Д
И это лишь малая часть фотографий, которые получились на экскурсии 😍 это было просто потрясающе, очень приятно поговорили, послушала про Петропавловск-Камчатский по пути на Халактырский пляж, все очень понравилось)
И это лишь малая часть фотографий, которые получились на экскурсии 😍 это было просто потрясающе, очень
И это лишь малая часть фотографий, которые получились на экскурсии 😍 это было просто потрясающе, очень
И это лишь малая часть фотографий, которые получились на экскурсии 😍 это было просто потрясающе, очень
Максим
Максим
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за такие искренние слова! 😊 Очень рад, что фотографии получились такими красивыми — это лишь малая часть
читать дальшеуменьшить

того, что мы успели запечатлеть. А приятная беседа и рассказы о Петропавловске-Камчатском по пути — это для меня так же важно, как и сам пляж. Спасибо, что доверились мне! Буду рад видеть вас снова 🙌

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Камчатки

Похожие экскурсии на «Рассвет на Камчатке: поездка на Халактырский пляж»

Халактырский пляж: закат у Тихого океана
На машине
3 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
16 авг в 18:00
18 авг в 08:00
от 13 334 ₽ за всё до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
На машине
5 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
2 в 1: Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Объедините обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому с посещением живописного Халактырского пляжа за один день. Впечатления гарантированы
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском. Трансф...
19 авг в 11:00
20 авг в 11:00
от 31 500 ₽ за всё до 4 чел.
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
На машине
На микроавтобусе
4 часа
133 отзыва
Индивидуальная
Вы и Океан: экскурсия на Халактырский пляж (из Петропавловска)
Оказаться на краю земли, послушать прибой и прогуляться по чёрному вулканическому песку Камчатки
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 17 900 ₽ за человека
Встреча рассвета на Халактырском пляже
На машине
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Встреча рассвета на Халактырском пляже
Отправиться на пляж и встретить рассвет с бокалом шампанского на берегу Тихого океана
Начало: У вашего отеля
16 авг в 06:00
20 авг в 06:00
от 21 000 ₽ за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий на Камчатке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Камчатке
от 20 000 ₽ за экскурсию