Трансфер на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» на Камчатке, цены от 4 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатка: трансфер из аэропорта
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Камчатка: трансфер из аэропорта
Добраться с комфортом до Петропавловска-Камчатского, Елизова или Паратунки
Сегодня в 19:00
15 июня в 13:00
4 700 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Программа: Трансфер с Вашего отеля экскурсионное обслуживание, посещение центрального рынка на КП, трансфер в Ваш отель»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«Стоимость трансфера указана из расчёта поездки до локаций в черте городов Елизово, Петропавловск-Камчатский и баз отдыха Паратунка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    21 апреля 2024
    Камчатка: трансфер из аэропорта
    Спасибо Дмитрию за ознакомительный маршрут из аэропорта до города. Пасмурная погода не помешала насладиться городом и его знаковыми местами.
  • А
    Анна
    11 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
  • О
    Ольга
    3 марта 2023
    Обзорная экскурсия по Петропавловску-Камчатскому
    Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
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    большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Трансфер»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Трансфер из аэропорта в Петропавловск-Камчатский или обратно
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  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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