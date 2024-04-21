1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Камчатка: трансфер из аэропорта
Добраться с комфортом до Петропавловска-Камчатского, Елизова или Паратунки
Сегодня в 19:00
15 июня в 13:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный трансфер с обзорной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому
Погрузитесь в историю Камчатки с уникальной экскурсией по Петропавловску-Камчатскому. Вас ждут захватывающие места и неповторимые впечатления
Начало: У вашего отеля
«Программа: Трансфер с Вашего отеля экскурсионное обслуживание, посещение центрального рынка на КП, трансфер в Ваш отель»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортабельный трансфер аэропорт - Петропавловск-Камчатский: ваш выбор
Встреча в аэропорту Камчатки с табличкой, помощь с багажом и комфортный переезд до вашего назначения
«Стоимость трансфера указана из расчёта поездки до локаций в черте городов Елизово, Петропавловск-Камчатский и баз отдыха Паратунка»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина21 апреля 2024Спасибо Дмитрию за ознакомительный маршрут из аэропорта до города. Пасмурная погода не помешала насладиться городом и его знаковыми местами.
- ААнна11 апреля 2023Брали экскурсию по Петропавловску с Валентином все очень понравилось, комфортная, познавательная поездка, за фотографии отдельное спасибо, прям рекомендуем👍👍👍
- ООльга3 марта 2023Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Трансфер»
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