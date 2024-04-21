читать дальше большой объем разнообразной информации, которой он поделился с нами, касаемой географических открытий, исторических событий, интересных особенностей Петропавловска Камчатского и Камчатского края (вулканы, флора, фауна, коренные народности, этапы строительства ПК). Инфрмация доведена в доступной для понимания форме, с вовлечение

Была с друзьями на индивидуальной обзорной экскурсии по Петропавловску Камчатскому с гидом экскурсоводом Мулюкиным Валентином. Хочу отметить высокий профессионализм гида,