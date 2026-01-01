Описание тура
Яркая, местами суровая, захватывающая дыхание, живая многогранная Камчатка.
Продолжительные пешие экскурсии среди паровых струй и бьющих фонтанов,
сменяющиеся расслабляющими ваннами в горячих термальных бассейнах, захватывающие путешествия по бухтам полуострова, восхождение к величественным исполинам-вулканам здесь, на Камчатке, Возможно Все!
В туре Быстрая Камчатка вы успеете испытать весь спектр эмоций и исследовать самые разнообразные маршруты.
Почему мы?
- Экскурсии осуществляются только на японских внедорожниках, повышенной проходимости, которые профессионально подготовлены к бездорожью.
- Маршруты оснащены системой спутниковой связи и всем необходимым снаряжением. Мы гарантируем безопасность каждого нашего гостя.
- Наши группы сопровождаются высококвалифицированными специалистами, которые проведут не только интересную и увлекательную экскурсию, а также позаботятся о комфорте наших туристов на протяжении всего маршрута.
- Наши гости наши друзья. Все наши туры проходят в свободной, дружеской и теплой атмосфере. Мы всегда находим компромиссы и учитываем пожелания каждого.
Программа тура по дням
Встреча от 2-х гостей, цена без проживания
по дороги с аэропорта до места вашего проживания мы заедем на стеллу здесь начинается Россия(ребята в первый день мы просто вас встречаем в аэропорту, переезжаем к стелле здесь начинается Россия) и отвозим вас к вашему месту проживания.
встреча гостей при бронировании тура от двух человек
Горный массив Вачкажец+ зеленовские озерки
Горный массив Вачкажец располагается на юге полуострова, в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского. Наивысшая точка гора с одноименным названием высотой 1556 м над уровнем моря. Массив включает еще две возвышенности сопки Летняя Поперечная (1417 м) с двумя ледниковыми цирками и Вачкажцы (1500 м). Жемчужина Вачкажца озеро Тахколоч с зеркальной поверхностью, отражающей горные вершины и облака. В него впадает ледниковая река Ключевая, образуя красивейший водопад высотой около 8 метров. Все это вы увидите своими глазами. Величественные горные пейзажи, ледниковый цирк, множество кристальных ручейков и буйство природных красок обеспечат вам незабываемые впечатления. А поддержка нашей команды и сытный обед станут хорошим подспорьем в вашем слиянии с природой. На обратном пути туристов ожидает заезд на Зеленовские озерки лечебно-оздоровительный комплекс, уникальные радоновые ванны которого помогут снять усталость насыщенного дня и восстановить силы.
Сбор участников в 7.00
Переезд на джипах к началу маршрута (около 2-х часов)
Перекус, рассказ гида о местности
Экскурсия к горным циркам и водопадам
Возвращение к месту стоянки, обед
После переезд к Зеленовским Озеркам, купание в радоновых источниках
Возвращение в город
Продолжительность 7.00 - 19.00
Морская прогулка к бухте русская
Экскурсия начинается с Авачинской бухты и великолепных видов, которые с нее открываются. Вы вдоволь налюбуетесь величественными вулканами, заросшими зеленью склонами мысов и скалистыми рельефами. На выходе в Тихий океан вас будут провожать скалы Три Брата символ Камчатки, известный и за пределами полуострова. Далее мы возьмем курс на юго-запад, именно там расположена бухта Русская, которую до 1952 года называли ительменским словом Ахотмен. Бухта глубоко вошла в сушу, вы восхититесь крутыми склонами сопок, которые, кажется, выходят буквально из воды. Вы обязательно увидите птичьи базары, где обосновались бакланы, топорки, тупики, старики, чайки, а также лежбища морских животных сивучей и ушастых тюленей. На этом маршруте есть шанс повстречать косаток, а особо везучим даже китов. На протяжении маршрута мы сделаем несколько стоянок, чтобы вы смогли порыбачить. Держите крепче камбалу, окуня, навагу, ленка, палтуса, треску. Кто знает, когда будет еще такая рыболовная удача.
Сбор участников в 7.30
Переезд к яхт-причалу
Экскурсия по Авачинской бухте
Прибытие к бухте Русской, рыбалка, обед
Посещение мыса Кекурный и наблюдение за сивучами
Возвращение в порт
Продолжительность с 8.00 до 18.00
Вулкан Горелый
Вулкан Горелый находится на территории Южно-Камчатского природного парка. Это действующий вулкан, его высота 1829 метров, состоит из 11 кратеров. Путь от Петропавловска-Камчатского до подножия составляет около трёх часов на джипе. Восхождение на вулкан Горелый несложное: здесь нет крутых подъемов, отвесных скал. Тем не менее, надо обладать хотя бы некоторой физической подготовленностью. Сложность маршрута - средняя. Наклон склона - умеренный. На самой вершине вашему взору откроется невероятной красоты бирюзовое озеро, расположенное в одном из кратеров вулкана. Фантастические виды южной части полуострова останутся с вами в виде фотографий и незабываемых впечатлений.
Сбор участников
Переезд на джипах к подножию вулкана Горелый (3-3.5 часа)
Перекус, инструктаж, рассказы гида о местности
Восхождение (около 3-х часов) Отдых на вершине, осмотр кратеров
Спуск (около 1.5 часов)
Возвращение к месту стоянки, обед
Возвращение в город
Продолжительность 7.00 - 19.00
Мини долина гейзеров+водопад спокойный
Мини-Долина гейзеров (или Дачные горячие источники) находится в окрестностях Мутновского вулкана, у подножия сопки Скалистой. Для того чтобы источники раскрылись во всей красе, потребуется преодолеть небольшой подъем и осуществить не сложный спуск в ущелье. . Маршрут не требует специальной физической подготовленности и снаряжения, а в ходе путешествия у вас будет возможность принять приятные оздоровительные ванны в термальном источнике. Долина представляет собой активное фумарольное поле. Фумаролы это трещины в земле, через которые наружу выходят горячие газы. Кипящие и пульсирующие источники усыпали склоны и овраги на протяжении километра. Зрелище впечатляющее и необычное земля, словно живой организм, буквально бурлит, парит и взрывается горячим паром и водно-грязевыми фонтанчиками. Но это еще не всё. На этом маршруте вам предстоит увидеть красивейший водопад Снежный барс. Название Снежный барс водопад получил в честь альпиниста Владимира Ивановича Шевцова, хорошо известного на Камчатке всем, кто увлекается альпинизмом и горнолыжным спортом.
Сбор участников в 7.00
Переезд на джипах к Мутновской Геоэс, перекус
Прогулка к мини-Долине гейзеров, экскурсия и осмотр достопримечательностей
Купание в термальном источнике
После переезд к водопаду Снежный барс
Возвращение к месту стоянки, обед
Продолжительность с 7.00 до 18.00
Авачинский перевал гора Верблюд
Гора Верблюд расположена на Авачинском перевале между вулканами Корякский и Авачинский на Камчатке. Это вулканическая экструзия с двумя вершинами, напоминающими горбы верблюда, является памятником природы и входит в состав Налычевского природного парка — объекта Всемирного наследия Юнеско.
гора верблюд набор высоты 400 метров протяженность пешего маршрута 5 км в обе стороны, продолжительность экскурсии с 9.00-16.00
Завершает череду подъемов к Камчатским исполинам наше восхождение на гору Верблюд.
Продолжительность: с 7.30-16.00
Тихий океан (халактырский пляж)
самый большой океан на планете и у вас есть возможность посетить его! В воды Тихого океана входят Берингово и Охотское море, которые омывают берега полуострова. Сам Тихий океан зиждется в трех заливах: Кроноцкий, Камчатский и Авачинский. Туристы и местные жители часто собираются на Халактырском пляже чтобы прогуляться и отдохнуть на океане. Берег пляжа покрыт черным песком, образовавшимся в результате вулканических осадков после извержений. Мощь волн, потрясающие виды на горизонт океана и город, чудесные рассветы и закаты навсегда остаются в памяти наших гостей. В 9:00 мы выезжаем от гостиницы к пляжу и проведем там примерно 3-4 часа. Остаток дня мы предложим вам для самостоятельного изучения городской черты полуострова. При желании наша команда организует экскурсию в музей Вулканариум и обзорную экскурсию по городу с посещением рыбного рынка.
программа:
сбор группы в 10.00 с ваших адресов или с ближайших остановок
переезд к океану 40 мин
прогулка по берегу океана
знакомства группы за накрытым столом)
переезд на смотровую площадку,,сопка Мишенная,,
развозим гостей по адресам
окончание в 15.00
Проводы в аэропорт
проводы в аэропорт при бронировании группы от двух человек
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги по программе тура
- Услуги инструктора-проводника, повара
- Питание на маршруте согласно программе тура
- Полный комплект базового снаряжения (кухонные принадлежности, посуда, костровое оборудование) на группу
- Аренда катера на морскую прогулку
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Экскурсии не по программе тура
- Трансфер с аэропорта и обратно входит в стоимость при группе от 2-х человек
- Трансфер не по программе тура
- Вертолётная экскурсия в Долину Гейзеров
- Авиабилеты до г. Петропавловска-Камчатского и обратно
- Страховка
- Проживание
О чём нужно знать до поездки
тур без проживания, могу предложить свои студии стоимость 4500р сутки до 2х местный номер, или подбирайте жилье самостоятельно. Жилье нужно смотреть в городе Петропавловск-Камчатский
Районы от автостанции 10 го километра до автостанции комсомольская площадь(Кп)
Адреса смотрите:
Ломоносова
Проспект победы
Тушканова
Автомобилистов
50 лет октября
Проспект Рыбаков
Давыдова
Молчанова
Бохняка
Топоркова
Чубарова
Дзержинского
Ломоносова
Если Вы бронируете адрес не из этого списка, возможно я вас забирать не буду а буду назначать место сбора, советую придерживаться этих адресов
Пожелания к путешественнику
цена тура без проживания, стоимость проживания смотрите самостоятельно, я могу примерно сказать цены: квартира 3000-7000, хостел 1500-3000, гостиница 6000-10000, могу предложить свои студии 4500Р сутки до 2х человек, свежий ремонт и уютно, фото в галереи ниже, Жилье нужно смотреть в городе Петропавловск-Камчатский
Визы
нет