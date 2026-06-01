Описание тура
В этом захватывающем туре вы увидите сердце Камчатки её действующие вулканы, причудливые марсианские пейзажи, налюбуетесь изумрудными лугами с цветами, познакомитесь с местной фауной, и быть может вам удастся запечатлеть косолапого хранителя этого далекого края. Путешествие прекрасно подходит для тех, кто не боится пожить пару дней в палатках, готов к долгим переездам и любит длительные прогулки. В программу внесены самые яркие и значимые места Камчатки.
В программе есть заезды с проживанием в палатках или в глэмпинге. Тип размещения зависит от даты выбранного заезда.
Программа тура по дням
Петропавловск-Камчатский
Встреча группы состоится в аэропорту Петропавловск-Камчатский. После все вместе отправимся на прогулку по исторической части города. Затем уедем на Тихоокеанское побережье, а точнее на Халактырский пляж, поверхность которого покрыта уникальным черным вулканическим песком. При желании можно окунуться в прохладные океанские воды.
Вечером заселимся на турбазу.
Проживание: гостиница
Питание: ужин
Налегке: 3 км
Фото нашего гида Евгении
Вулкан Вачкажец
Позавтракав, мы поедем к первому вулкану на нашем пути — вулкану Вачкажец, очень древнему, но потухшему на данный момент. Во время мощных извержений много лет назад кратеры вулкана были разрушены, образовав на поверхности большие цирки. Подножие сопки покрыто каменно-березовый лесом, который выше сменяются зарослями ольхи и кедра. Вы также сможете заметить на откосах вулкана необычные формы древнего ледникового происхождения.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: до 13 км
Фото наших туристов и гидов
Вулкан Горелый
После раннего завтрака снова в путь. На этот раз к вулкану Горелый. Поднявшись на него, словно на ладони увидим перед собой его кратер и живописную кальдеру, фумарола этого вулкана является активной. Возможно, вы сможете также насладиться видами на соседние сопки — Вилючинскую и Мутновскую, если погода будет ясной.
Набор высоты составит примерно 1000 м.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
На авто: 110 км
Налегке: 8 км
Фото наших туристов и гидов
Авачинская бухта - Тихий океан и Остров Старичков
В этот день мы отправляемся на восхитительную прогулку по огромной Авачинской бухте! Эту бухту считают одной из самых больших на планете. Существует мнение, что она может вместить весь мировой флот. Авачинская бухта поражает, несомненно, и своими размерами, и потрясающими красотами, которые открываются с её вод. Отсюда мы сможем насладиться видами на ближайшие вулканы.
Одна из остановок в нашей прогулке — скалы Три брата, символ Камчатки.
Следующая остановка остров Старичков, где мы сможем посмотреть на крупные птичьи базары. В этом месте гнездятся колонии разных морских птиц. Возможно, вам посчастливиться увидеть даже таких редких птиц, как краснолицый баклан и старик. Здесь же посмотрим на лежбища ушастых морских львов, сивучей. Во время круиза, если улыбнётся удача, мы можем увидеть дельфинов и косаток.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Фото наших туристов и гидов
Толбачинский дол
Утром поедем на высокопроходимом транспорте к Толбачинским вулканам. Мы проведём в дороге почти целый день, пересекая по пути разные климатические зоны. По дороге остановимся на обед (за свой счёт). Остановимся у сопки Клешня и разобьем палаточный лагерь или разместимся в уютном глэмпинге (в зависимости от даты заезда).
Проживание: палатки/глэмпинг
Питание: завтрак, ужин
На авто: 500 км
Налегке: 2 км
Фото наших туристов и гидов
Прогулка в районе извержения Толбачика
С утра позавтракаем и отправимся изучать место извержения Толбачинского вулкана, произошедшего в 2012-2013 годах. В результате местность изменилась до неузнаваемости: мы увидим реки застывшей лавы, из которых до сих пор выходит шипящий газ, километры вулканического пепла и полюбуемся видами на Толбачинский дол. Заглянем в лавовые пещеры, сфотографируем причудливые разноцветные сталактиты и сталагмиты, затем пообедаем и пустимся в обратный путь.
Проживание: палатки/глэмпинг
Питание: завтрак, обед, ужин
Налегке: 9 км
Фото наших туристов и гидов
Толбачинские вулканы, Мертвый лес
После завтрака отправимся налегке на прогулку. Мы увидим последствия известного Большого Толбачинского извержения, произошедшего более 40 лет назад. Несмотря на время, местность и сейчас выглядит совершенно безжизненной, вся поверхность земли покрыта черным вулканическим пеплом, повсюду торчат острые скалы застывшей лавы и вулканические бомбы. Лишь изредка кое-где видна зеленая травка, дающая надежду на восстановление природы в этом месте.
Вечером вернемся в лагерь.
Проживание: палатки/глэмпинг
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: 2 км
Фото наших туристов и гидов
Сопка Звезда - Эссо
Утром выйдем на треккинг по Мертвому лесу, сможем заглянуть при желании в сопку Звезда и вернемся в поселок Эссо.
Если успеем, посетим Этнографический музей, а также уникальный Музей медведя, где узнаем много интересного про жизнь коренных камчатских народов и местного косолапого хранителя (за доп. плату).
Разместимся на ночлег в комфортной гостинице с термальным бассейном.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: 4 км
Фото наших туристов и гидов
Елизово
Собрав вещи и покинув уютный гостевой дом, мы начнем долгий обратный путь. Вечером достигнем знакомой турбазы в Елизово.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, ужин
На авто: 500 км
Налегке: 2 км
Фото наших туристов и гидов
Авачинский вулкан
Сегодня мы совершим восхождение на вулкан Авачинский. Его последнее извержение состоялось в 1991 году. Мы начнем путь рано утром. Будем любоваться фумарольными полями, очень большой чашей вулкана, заполненной потоками застывшей лавы, пообедаем на вершине, созерцая ошеломляющие виды.
К вечеру вернемся отдыхать на турбазу.
Проживание: гостиница
Питание: завтрак, обед-перекус, ужин
Налегке: до 18 км
Фото наших туристов и гидов
Вылет домой
С утра отправимся на рыбный рынок, чтобы закупить местных деликатесов, а оттуда поедем в аэропорт. Прибудем в аэропорт около 10:30.
Питание: завтрак
Фото наших туристов и гидов
Внимание: в случае непогоды или иных обстоятельств в маршрут путешествия могут быть внесены изменения.
Свободный день
После насыщенной программы — время выбрать занятие по своему вкусу. Возможные варианты:
вертолёт в Долину гейзеров;
вертолёт к Курильскому озеру;
сапы или каяки;
сплав по Быстрой;
выезд к озёрам Толмачёва или Начикинскому.
Фото наших туристов и гидов
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструкторов-проводников
- Трансфер из/в аэропорт (в 1 и 12 день тура)
- Все описанные треккинги, экскурсии и активности
- Сопровождение внедорожным транспортом
- Морская прогулка с рыбалкой и дегустацией (6 часов)
- Проживание в комфортных 2-местных номерах или домиках (8 ночей)
- Проживание в глэмпинге или палаточном кемпинге (3 ночи)
- Трёхразовое питание с ужина 1 дня по завтрак 12 дня (кроме обедов в 4, 8 и 10 дни)
- Прокат туристического индивидуального и группового снаряжения (тёплого спальника, коврика, походной посуды, палаток, кострового снаряжения, аптечки)
- Рекреационные сборы за посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиабилеты до старта маршрута и обратно
- Питание: 3 обеда
- Медицинская страховка
- Расходы личного характера (доплата за повышение уровня проживания, сувениры и пр.)
О чём нужно знать до поездки
Встреча
В аэропорту
Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 10:30 и 13:30.
Мы будем встречать вас с табличкой у выхода из аэропорта. Также у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами. В случае задержки рейсов обязательно вас подождем.
В Петропавловске-Камчатском
Встреча в центре города у памятника Ленину на центральной площади. Точное время встречи сообщит куратор группы в мессенджере перед началом тура.
Важно! Если вы прибываете в другое место, вам необходимо самостоятельно добраться к одному из указанных мест встречи. Мы не сможем забрать вас из отеля или с остановки по пути.
В последний день путешествия мы едем в аэропорт, прибытие в 10.00 - 10.30.
Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.
Питание
Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.
Проживание
В программе есть заезды с проживанием в палатках или в глемпинге.
Заезды с глемпингом:
- В Елизово в комфортной гостинице Адмирал или на турбазе Ойкумена в 2-местных номерах или домиках с удобствами (7 ночей).
- На склоне Толбачика: в уютном глемпинге, 6-местное размещение в полупрозрачных отапливаемых шатрах (3 ночи). Есть общая кухня с кухонными принадлежностями, обеденным столом, кофемашиной.
- В поселке Эссо на комфортной турбазе Парамушир с термальным бассейном в 2-местных номерах с удобствами (1 ночь).
Заезды с палатками:
- В Елизово в комфортной гостинице Адмирал или на турбазе Ойкумена в 2-местных номерах или домиках с удобствами (7 ночей).
- В поселке Эссо на комфортной турбазе Парамушир с термальным бассейном в 3-местных номерах с удобствами (1 ночь).
- На активной части маршрута в районе Толбачинского вулкана: в 2-3-4-местных палатках (3 ночи).
В этом туре одноместное размещение не предусмотрено. Если ближе к началу сезона появится возможность отдельного проживания, мы можем сообщить вам об этом.
Если вы едете один (одна), мы подберём для вас пару для проживания среди туристов группы.
Пожелания к путешественнику
- Обратите внимание на место и время сбора группы. В случае опоздания участника транспорт отправляется без него. Опоздание и досрочный выезд не компенсируются. Необходимо заранее сообщить информацию о своем прибытии на маршрут менеджеру.
- Необходимо взять с собой одежду и снаряжение, указанные в списке вещей. Список вам пришлёт наш менеджер после оплаты путешествия.
- Маршруты могут проходить по малонаселенной местности, лишенной благ цивилизации, поэтому нужно быть готовым к путешествию в походных условиях и перемене погоды.
- Каждый участник путешествия кроме документа, удостоверяющего личность, должен иметь ксерокопию паспорта (первой страницы и страницы с регистрацией).
- В путешествии могут участвовать туристы, не имеющие медицинских противопоказаний. Участник обязан проконсультироваться с врачом перед тем, как выбрать программу путешествия. Лицам, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по маршрутам не рекомендуется.
- На каждом маршруте работают опытные сотрудники, сопровождающие группы. По объективным причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия.
- Участник путешествия обязан выполнять правила техники безопасности и команды руководителя группы. Только руководитель группы определяет порядок, темп и вид передвижения группы.
- Каждому участнику путешествия рекомендуется иметь страховку медицинских и транспортных расходов и от несчастных случаев с повышенным коэффициентом для занятий активными видами отдыха.
- Убедительная просьба с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.
- Для маршрутов, проводимых в тех регионах, где рекомендованы или обязательны прививки, необходимо их сделать своевременно и должным образом.
- Во время путешествия запрещается: употребление алкогольных напитков, любые действия, мешающие отдыху после отбоя, использование ненормативной лексики, появление в обнаженном виде, самостоятельное разведение костров и приготовление пищи с использованием открытого огня.
- Участник путешествия понимает, что в случае нарушения этих правил участнику путешествия делается предупреждение, а в случае неоднократного нарушения - участник путешествия сходит с маршрута в ближайшем населенном пункте, без всякого возврата неиспользованных средств.