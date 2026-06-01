Встреча

В аэропорту

Встреча в аэропорту Петропавловска-Камчатского в 10:30 и 13:30.

Мы будем встречать вас с табличкой у выхода из аэропорта. Также у нас будут номера ваших рейсов и телефонов, так что мы в любом случае свяжемся с вами. В случае задержки рейсов обязательно вас подождем.

В Петропавловске-Камчатском

Встреча в центре города у памятника Ленину на центральной площади. Точное время встречи сообщит куратор группы в мессенджере перед началом тура.

Важно! Если вы прибываете в другое место, вам необходимо самостоятельно добраться к одному из указанных мест встречи. Мы не сможем забрать вас из отеля или с остановки по пути.

В последний день путешествия мы едем в аэропорт, прибытие в 10.00 - 10.30.

Внимание! Вы можете приобретать билеты после того, как менеджер сообщит, что набрано минимальное количество участников, и пришлёт вам подтверждение. Большинство наших заездов гарантировано состоятся, однако мы рекомендуем не покупать билеты до согласования с менеджером.

Питание

Так как тур групповой, еда готовится одна для всех участников. К сожалению, мы не сможем подготовить для вас индивидуальное меню.

Проживание

В программе есть заезды с проживанием в палатках или в глемпинге.

Заезды с глемпингом:

- В Елизово в комфортной гостинице Адмирал или на турбазе Ойкумена в 2-местных номерах или домиках с удобствами (7 ночей).

- На склоне Толбачика: в уютном глемпинге, 6-местное размещение в полупрозрачных отапливаемых шатрах (3 ночи). Есть общая кухня с кухонными принадлежностями, обеденным столом, кофемашиной.

- В поселке Эссо на комфортной турбазе Парамушир с термальным бассейном в 2-местных номерах с удобствами (1 ночь).

Заезды с палатками:

- В Елизово в комфортной гостинице Адмирал или на турбазе Ойкумена в 2-местных номерах или домиках с удобствами (7 ночей).

- В поселке Эссо на комфортной турбазе Парамушир с термальным бассейном в 3-местных номерах с удобствами (1 ночь).

- На активной части маршрута в районе Толбачинского вулкана: в 2-3-4-местных палатках (3 ночи).

В этом туре одноместное размещение не предусмотрено. Если ближе к началу сезона появится возможность отдельного проживания, мы можем сообщить вам об этом.

Если вы едете один (одна), мы подберём для вас пару для проживания среди туристов группы.