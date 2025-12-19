Мои заказы

Индивидуальный джип-тур по Камчатке: столица, топовые локации, вкусы

Пообедать на Халактырском пляже, искупаться в Малкинских термах и понаблюдать за фумаролами
Это отдых для тех, кто ценит красивые виды, увлекательные экскурсии и локальную кухню, но не любит долгие переезды, утомительные треккинги и восхождения. Мы покажем главное на Камчатке, если вы приехали
читать дальше

впервые.

Побеседуем об истории Петропавловска-Камчатского и съездим в Сокоч, где есть своя гастрономическая достопримечательность — вкуснейшие пирожки, за которыми выстраиваются целые очереди.

Конечно, уделим большое внимание прекрасной дальневосточной природе: пообедаем на Халактырском пляже, слушая шум Тихого океана, искупаемся в Малкинских термальных источниках, увидим фумаролы Малой долины гейзеров и десятки вулканов, обрамляющих наш край.

Если захотите, можем продлить тур на 1 день и посетить этнодеревню, чтобы прикоснуться к самобытной культуре коренного народа — коряков.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите ветро-/влагозащитную одежду и удобную (желательно треккинговую) обувь.

Программа тура по дням

1 день

Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж

Встретимся и начнём обзорную экскурсию по Петропавловску-Камчатскому: посетим смотровые, полюбуемся Авачинской бухтой и домашними вулканами, поговорим об истории. Съездим на Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком, поднимемся на скалу и пообедаем на берегу Тихого океана.

2 день

Сокоч, подвесной мост, Малкинские источники

Ненадолго покинем город. Заедем в посёлок Сокоч, где можно попробовать местный деликатес — пирожки. Посетим источник с питьевой минеральной водой, прогуляемся к подвесному мосту. Главной целью будут дикие Малкинские термы, где можно искупаться. Также устроим пикник на берегу реки.

3 день

Малая долина гейзеров, Вилючинский перевал

Сегодня направимся в Малую долину гейзеров. Увидим богатство термальных проявлений, послушаем гул фумарол, отыщем растения из Красной книги. По пути также остановимся на Вилючинском перевале, откуда в хорошую погоду видно 10 вулканов.

Малая долина гейзеров, Вилючинский перевал

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды, вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Петропавловск-Камчатский и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Завтраки, ужины
  • Доплата за продление тура на 1 день с посещением этнодеревни коряков и бассейна с термальной водой (по желанию) - 16 000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатском, 10:00
Завершение: Место вашего проживания в Петропавловске-Камчатском, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 325 туристов
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Меня зовут Александр, я представитель команды гидов. В моей команде работают единомышленники, хорошо знающие историю и природу Камчатского края и прошедшие обязательную государственную аттестацию. Все они
читать дальше

родились на Камчатке, много о ней знают, готовы рассказать интересные факты и показать красоту любимого края. Мы находим индивидуальный подход к каждому гостю. С нами вы проведёте время душевно и интересно!

Тур входит в следующие категории Камчатки

