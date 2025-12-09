Вы отправитесь к подножию Вилючинского и Авачинского вулканов, подниметесь на перевалы с панорамными видами на
Описание тура
Организационные детали
Обращаем Ваше внимание, что Камчатка — регион с часто меняющимися погодными условиями. В зависимости от прогноза погоды, сообщений от администрации Камчатского края или МЧС часть экскурсионной программы может:
• быть изменена по дням (скорректирована очередность выездов),
• заменена (при согласовании с гостями на месте),
• отменена (с дальнейшим перерасчетом стоимости тура).
Рекомендуем взять с собой:
1. Трекинговые ботинки или высокие кроссовки (важно зафиксировать голеностоп, это защитит ноги от травм при соскальзывании или подвертывании).
2. Дополнительная комфортная пара обуви.
3. Непромокаемые штаны и куртка из мембраны.
4. Тёплая кофта (материалы — флис, полартек, виндблок, софтшел).
5. Комплект термобелья.
6. Перчатки, шапка, бафф.
7. Носки для трекинга, 1−2 пары простых носков, 1 пара теплых.
8. Средства личной гигиены.
9. Личная аптечка.
10. Сланцы, халат, плавки/купальник для посещения термальных источников.
Программа тура по дням
«Здесь начинается Россия», дегустация камчатских деликатесов и прибытие в спа-отель
Мы встретим вас в аэропорту в любое заранее согласованное время и доставим в отель. Расстояние — около 30 км. По пути сделаем остановку у памятника «ЗНР — здесь начинается Россия». Вы сможете сделать первые фотографии на фоне величественных вулканов и продегустируете сет из камчатских деликатесов с ассорти настоек из лесных ягод.
По прибытии в спа-отель — свободное время для отдыха и акклиматизации. Размещение в номерах предусмотрено после 15:00.
Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, музей «Вулканариум», Халактырский пляж и Тихий океан
После завтрака отправимся в Петропавловск-Камчатский (около 50 км). Посетим смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на город, Авачинскую бухту и величественные вулканы. Гид расскажет об истории освоения полуострова, о коренных народах и особенностях архитектуры региона.
Далее нас ждёт визит в музей «Вулканариум». Здесь мы узнаем, как рождается «огненное сердце Камчатки», сможем взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен, чтобы загадать желание. Часть экскурсии проходит в формате виртуальной реальности: в очках VR мы «поднимемся» над облаками, «пролетим» над вулканами, «побываем» на Курильском озере и даже в открытом океане.
Далее поедем к Халактырскому пляжу (около 50 км) — месту, где волны Тихого океана омывают берег с редким чёрным вулканическим песком. После обеда у вас будет свободное время на берегу.
Продолжительность экскурсионного дня — около 9–10 часов. Рекомендуемая экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головной убор и солнцезащитные очки.
Поездка к вулкану Вилючинский на вездеходе и горячие источники
Сегодня нас ждёт одно из самых узнаваемых мест Камчатки — вулкан Вилючинский. Мы отправимся к нему на легендарном вездеходе Sever Truck. Наш путь пройдёт через живописные ландшафты Камчатского края и приведёт на Вилючинский перевал. Отсюда открывается грандиозная панорама сразу на десять вулканов, пять из которых — действующие. А ещё здесь, по местным преданиям, обитают Гамулы — духи вулканов.
Далее маршрут проляжет к диким горячим источникам. Мы ощутим всю мощь вездехода, преодолевая реки вброд. В пути возможны встречи с представителями дикой фауны — лисами, соболями или рысями.
У источников, по желанию, можно искупаться в природном термальном бассейне, а самые смелые смогут окунуться в ледяную реку с кристально чистой водой. При желании возможен заезд на оборудованные горячие источники с двумя бассейнами термальной воды, раздевалками и душем (за доплату).
По возвращении в отель — свободное время. Рекомендуем заглянуть в павильон ReKa на территории, где можно приобрести камчатские сувениры.
Продолжительность экскурсионного дня — 6–7 часов.
Авачинский перевал и поездка на нартах
После завтрака поедем на Авачинский перевал, расположенный между вулканами Корякским и Авачинским. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт по руслу реки среди заснеженных склонов. Путешествие состоится на пассажирских нартах, которые везут снегоходы.
С перевала, расположенного на высоте 1200 метров, открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск-Камчатский и целую гряду вулканов — Вилючинский, Мутновский, Горелый, Опалу и Жупановский. Здесь сделаем остановку, чтобы насладиться пейзажами и выпить горячего чая.
После возвращения на базу нас ждёт обед у тёплой печи с видом на Корякский вулкан. Вечером прибудем в отель.
Продолжительность экскурсионного дня — около 7 часов.
Питомник собак, костюмированное шоу, знакомство с культурой и катание на упряжке
Сегодня мы отправимся в питомник ездовых собак. Здесь, среди вулканов и дикой природы, вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки.
Вас ждёт костюмированное танцевальное шоу, участие в котором доступно каждому желающему. Мы узнаем об обычаях и традициях древних народов, сохранившихся до наших дней.
В питомнике живут десятки собак — участников и победителей гонки «Берингия». Мы пообщаемся с четвероногими спортсменами и попробуем себя в роли каюра, прокатившись на собачьей упряжке.
Продолжительность экскурсии — 5–6 часов.
Свободный вечер. Рекомендуем посетить спа-центр с термальным источником и панорамной парной (за дополнительную плату).
Свободный день
Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
Этот день предусмотрен как резервный на случай непогоды. В свободное время вы сможете по своему желанию (самостоятельно, за дополнительную плату):
— воспользоваться инфраструктурой отеля: ресторанами, булочной, аквацентром и спа-комплексом;
— присоединиться к дополнительным экскурсиям, в том числе к вертолётным турам по Камчатке.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение («Голубое озеро»)
|80 000 ₽
|2-местное размещение (гостевой дом «Стандарт», «Глазастик», Forest)
|90 000 ₽
|2-местное размещение (Lodge)
|100 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Пользование аквацентром в отеле
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского
- Питание вне программы
- Ранний заезд
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за 1-местное проживание - 30 000 ₽ ("Голубое озеро", "Стандарт", "Глазастик", Forest), 40 000 ₽ (Lodge)
- Посещение оборудованных термальных источников - 1000 ₽ с человека