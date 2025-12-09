Мои заказы

Увидеть главное на Камчатке: тур на вездеходах с проживанием в спа-отеле

Попробовать деликатесы, увидеть вулканы и Тихий океан, прокатиться на упряжках, окунуться в термы
Приглашаем вас на Камчатку — землю огня и льда, где мощь гор-великанов сочетается со спокойствием океана.

Вы отправитесь к подножию Вилючинского и Авачинского вулканов, подниметесь на перевалы с панорамными видами на
десятки вершин и увидите легендарный Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком.

Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского, побываете в музее «Вулканариум» и узнаете о «огненном сердце» полуострова.

Вас ждут купание в природных горячих источниках, поездка на вездеходах по диким лесам и катание на собачьих упряжках.

Вы прикоснётесь к культуре коренных народов, попробуете камчатские деликатесы и насладитесь костюмированным танцевальным шоу.

В стоимость включено и пользование аквацентром в отеле — 6-й день мы оставили запасным на случай непогоды, поэтому, если всё пойдёт по плану, вы сможете провести его, купаясь в бассейне и расслабляясь.

Описание тура

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание, что Камчатка — регион с часто меняющимися погодными условиями. В зависимости от прогноза погоды, сообщений от администрации Камчатского края или МЧС часть экскурсионной программы может:

• быть изменена по дням (скорректирована очередность выездов),
• заменена (при согласовании с гостями на месте),
• отменена (с дальнейшим перерасчетом стоимости тура).

Рекомендуем взять с собой:
1. Трекинговые ботинки или высокие кроссовки (важно зафиксировать голеностоп, это защитит ноги от травм при соскальзывании или подвертывании).
2. Дополнительная комфортная пара обуви.
3. Непромокаемые штаны и куртка из мембраны.
4. Тёплая кофта (материалы — флис, полартек, виндблок, софтшел).
5. Комплект термобелья.
6. Перчатки, шапка, бафф.
7. Носки для трекинга, 1−2 пары простых носков, 1 пара теплых.
8. Средства личной гигиены.
9. Личная аптечка.
10. Сланцы, халат, плавки/купальник для посещения термальных источников.

Программа тура по дням

1 день

«Здесь начинается Россия», дегустация камчатских деликатесов и прибытие в спа-отель

Мы встретим вас в аэропорту в любое заранее согласованное время и доставим в отель. Расстояние — около 30 км. По пути сделаем остановку у памятника «ЗНР — здесь начинается Россия». Вы сможете сделать первые фотографии на фоне величественных вулканов и продегустируете сет из камчатских деликатесов с ассорти настоек из лесных ягод.

По прибытии в спа-отель — свободное время для отдыха и акклиматизации. Размещение в номерах предусмотрено после 15:00.

2 день

Экскурсия по Петропавловску-Камчатскому, музей «Вулканариум», Халактырский пляж и Тихий океан

После завтрака отправимся в Петропавловск-Камчатский (около 50 км). Посетим смотровые площадки, откуда открываются панорамные виды на город, Авачинскую бухту и величественные вулканы. Гид расскажет об истории освоения полуострова, о коренных народах и особенностях архитектуры региона.

Далее нас ждёт визит в музей «Вулканариум». Здесь мы узнаем, как рождается «огненное сердце Камчатки», сможем взвесить обсидиан и пемзу, а также ударить в волшебный бубен, чтобы загадать желание. Часть экскурсии проходит в формате виртуальной реальности: в очках VR мы «поднимемся» над облаками, «пролетим» над вулканами, «побываем» на Курильском озере и даже в открытом океане.

Далее поедем к Халактырскому пляжу (около 50 км) — месту, где волны Тихого океана омывают берег с редким чёрным вулканическим песком. После обеда у вас будет свободное время на берегу.

Продолжительность экскурсионного дня — около 9–10 часов. Рекомендуемая экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головной убор и солнцезащитные очки.

3 день

Поездка к вулкану Вилючинский на вездеходе и горячие источники

Сегодня нас ждёт одно из самых узнаваемых мест Камчатки — вулкан Вилючинский. Мы отправимся к нему на легендарном вездеходе Sever Truck. Наш путь пройдёт через живописные ландшафты Камчатского края и приведёт на Вилючинский перевал. Отсюда открывается грандиозная панорама сразу на десять вулканов, пять из которых — действующие. А ещё здесь, по местным преданиям, обитают Гамулы — духи вулканов.

Далее маршрут проляжет к диким горячим источникам. Мы ощутим всю мощь вездехода, преодолевая реки вброд. В пути возможны встречи с представителями дикой фауны — лисами, соболями или рысями.

У источников, по желанию, можно искупаться в природном термальном бассейне, а самые смелые смогут окунуться в ледяную реку с кристально чистой водой. При желании возможен заезд на оборудованные горячие источники с двумя бассейнами термальной воды, раздевалками и душем (за доплату).

По возвращении в отель — свободное время. Рекомендуем заглянуть в павильон ReKa на территории, где можно приобрести камчатские сувениры.

Продолжительность экскурсионного дня — 6–7 часов.

4 день

Авачинский перевал и поездка на нартах

После завтрака поедем на Авачинский перевал, расположенный между вулканами Корякским и Авачинским. Дорога займёт около 2 часов и пройдёт по руслу реки среди заснеженных склонов. Путешествие состоится на пассажирских нартах, которые везут снегоходы.

С перевала, расположенного на высоте 1200 метров, открываются панорамные виды на Авачинскую бухту, Петропавловск-Камчатский и целую гряду вулканов — Вилючинский, Мутновский, Горелый, Опалу и Жупановский. Здесь сделаем остановку, чтобы насладиться пейзажами и выпить горячего чая.

После возвращения на базу нас ждёт обед у тёплой печи с видом на Корякский вулкан. Вечером прибудем в отель.

Продолжительность экскурсионного дня — около 7 часов.

5 день

Питомник собак, костюмированное шоу, знакомство с культурой и катание на упряжке

Сегодня мы отправимся в питомник ездовых собак. Здесь, среди вулканов и дикой природы, вы познакомитесь с культурой коренных народов Камчатки.

Вас ждёт костюмированное танцевальное шоу, участие в котором доступно каждому желающему. Мы узнаем об обычаях и традициях древних народов, сохранившихся до наших дней.

В питомнике живут десятки собак — участников и победителей гонки «Берингия». Мы пообщаемся с четвероногими спортсменами и попробуем себя в роли каюра, прокатившись на собачьей упряжке.

Продолжительность экскурсии — 5–6 часов.

Свободный вечер. Рекомендуем посетить спа-центр с термальным источником и панорамной парной (за дополнительную плату).

6 день

Свободный день

Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

Этот день предусмотрен как резервный на случай непогоды. В свободное время вы сможете по своему желанию (самостоятельно, за дополнительную плату):
— воспользоваться инфраструктурой отеля: ресторанами, булочной, аквацентром и спа-комплексом;
— присоединиться к дополнительным экскурсиям, в том числе к вертолётным турам по Камчатке.

7 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт ко времени вашего вылета. По дороге мы заедем на местный рынок морепродуктов, чтобы вы смогли купить свежие камчатские деликатесы.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение («Голубое озеро»)80 000 ₽
2-местное размещение (гостевой дом «Стандарт», «Глазастик», Forest)90 000 ₽
2-местное размещение (Lodge)100 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Пользование аквацентром в отеле
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского
  • Питание вне программы
  • Ранний заезд
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за 1-местное проживание - 30 000 ₽ ("Голубое озеро", "Стандарт", "Глазастик", Forest), 40 000 ₽ (Lodge)
  • Посещение оборудованных термальных источников - 1000 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Елизово», возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт «Елизово», отвезём вас к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор на Камчатке
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет от большой команды, которая занимается приёмом гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным,
поэтому в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

