Приглашаем вас на Камчатку — землю огня и льда, где мощь гор-великанов сочетается со спокойствием океана.Вы отправитесь к подножию Вилючинского и Авачинского вулканов, подниметесь на перевалы с панорамными видами на

десятки вершин и увидите легендарный Халактырский пляж с чёрным вулканическим песком. Познакомитесь с историей Петропавловска-Камчатского, побываете в музее «Вулканариум» и узнаете о «огненном сердце» полуострова. Вас ждут купание в природных горячих источниках, поездка на вездеходах по диким лесам и катание на собачьих упряжках. Вы прикоснётесь к культуре коренных народов, попробуете камчатские деликатесы и насладитесь костюмированным танцевальным шоу. В стоимость включено и пользование аквацентром в отеле — 6-й день мы оставили запасным на случай непогоды, поэтому, если всё пойдёт по плану, вы сможете провести его, купаясь в бассейне и расслабляясь.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Обращаем Ваше внимание, что Камчатка — регион с часто меняющимися погодными условиями. В зависимости от прогноза погоды, сообщений от администрации Камчатского края или МЧС часть экскурсионной программы может:

• быть изменена по дням (скорректирована очередность выездов),

• заменена (при согласовании с гостями на месте),

• отменена (с дальнейшим перерасчетом стоимости тура).

Рекомендуем взять с собой:

1. Трекинговые ботинки или высокие кроссовки (важно зафиксировать голеностоп, это защитит ноги от травм при соскальзывании или подвертывании).

2. Дополнительная комфортная пара обуви.

3. Непромокаемые штаны и куртка из мембраны.

4. Тёплая кофта (материалы — флис, полартек, виндблок, софтшел).

5. Комплект термобелья.

6. Перчатки, шапка, бафф.

7. Носки для трекинга, 1−2 пары простых носков, 1 пара теплых.

8. Средства личной гигиены.

9. Личная аптечка.

10. Сланцы, халат, плавки/купальник для посещения термальных источников.