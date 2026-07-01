Описание тура
Тур Четыре стихии охватывает абсолютно все основные локации на Камчатке. Вам не придется ночевать в палатках и испытывать трудные переходы, но в то же время Вы увидите Камчатку с разных сторон. Бушующий океан, спокойные бухточки, массивные водопады, величественные вулканы, бурная растительность, рыбные реки, дикие животные, горные озера и бескрайние просторы полуострова Камчатка оставят незабываемое впечатление на всю жизнь. Именно здесь горячая земля с дикими бурлящими источниками соседствует с горными полноводными реками, яркие разнообразные растения красуются на фоне огненных дымящихся вершин вулканов, а волны могучего океана разбиваются о прибрежные скалы с черным вулканическим песком.
- Вулканическая активность
- Океан
- Восхождение
- Путешествие на Край света
- Дикие животные
- Водопады и реки
- Фумаролы
- Ледниковые озера
Программа тура по дням
Халактырский пляж Тихого Океана
Земля. Берег с черным титано-магнетитовым песком раскинулся более чем на 40 км. Здесь, среди вулканического песка, располагаются поля шикши и брусники, шиповника и жимолости, а также других самых разнообразных видов растений.
Огонь. Вы пройдетесь босиком по берегу океана и станете свидетелем многовековых последствий мощных извержений вулканов. Черный вулканический песок образовался именно в результате деятельности огненных исполинов.
Воздух. Халактырский пляж, по погодным условиям, одно из самых суровых мест на Камчатке. Ветра здесь достигают скорости до 40 мс. Впрочем, в последнее время такая погода здесь все реже и реже.
Вода. Данную локацию на Камчатке местные называют просто Океан. Подьезжая к берегу, мы попадаем в цунамиопасную зону. В очень редких случаях размер волны может достигать опасного значения. В остальном же это излюбленное место сёрферов, рассекающих комфортные для них волны.
Горный массив Вачкажец
Земля. Россыпь цветов на всем пути следования по маршруту в июле и августе, а в сентябре потрясающие осенние краски. Вачкажец место, где яркая флора берет верх над марсианскими вулканическими пейзажами.
Огонь. Вачкажец не вулкан и образовался, в том числе, в результате таяния ледников. Сегодня по программе купание в оборудованных сероводородных ваннах, температура которых достигает 43 C.
Воздух. Вам предстоит несложный трекинг, длинной 13 км., с двумя незначительными подъемами, а также переходом неглубокой горной реки. В качестве вознаграждения горный цирк и потрясающие виды на окрестности.
Вода. Озеро Тохколоч, два живописных и разных водопада, горная река встретятся на Вашем пути. Вода здесь гармонично сочетается с цветами и лесом и дает разгуляться бурной фантазии фотографов любителей и профессионалов.
Дачные источники
Земля. Фумарольная активность, термальные поля, выходы газа, бурлящая глина это все проявления активности Мутновского вулкана. Здесь встречаются различные вулканические породы, в том числе ярко желтые кристаллики серы.
Огонь. Бурлящая и кипящая вода во многих местах опасна, ведь ее температура поднимается до 100 C. Не зря здесь была построена одна из лучших геотермальных станций в мире Мутновская Геоэс-1, закрывающая порядка 30% потребности в электроэнергии Петропавловска-Камчатского.
Воздух. Участок, где находится выход парогазовых струй со скоростью 80 м/с и температурой 90 C часто называют Малой Долиной Гейзеров. Это ошибочно, так как гейзеров здесь нет, только активные фумаролы.
Вода. У нас есть возможность искупаться в диких горячих источниках из вулканической глины. Мы вблизи рассмотрим мощный поток 16-метрового эффектного водопада Снежный барс, одного из самых красивых и популярных водопадов Камчатки.
Экструзия Верблюд
Земля. Путь к Авачинскому перевалу проходит по, так называемой, сухой речке, образовавшейся в результате движения вулканической лавы. Подъехав на перевал, мы увидим местных жителей евражку (берингийский суслик).
Огонь. Взобравшись на экструзию Верблюд, мы видим два действующих вулкана Корякский (3456м.) и Авачинский (2741м.). Поистине монументальная картина.
Воздух. Время в пути пешком примерно час в одну сторону. Набор высоты всего 250 метров, а старт маршрута начинается с 900 метров над уровнем моря.
Вода. Снег на вулканах сходит полностью только к августу и уже в конце августа может выпасть новый, а в сентябре выпавший снег постепенно одевает снежную шапку на домашние вулканы.
Мыс Маячный
Земля. Мы проедем вдоль берега спокойных бухт к смотровой площадке с видом на скалы Три брата. А затем поднимемся к мысу Маячному и издалека увидим мыс Вертикальный.
Огонь. Наша конечная точка Петропавловский маяк, который подавал сигналы судам еще в середине 19 века. Маяк ныне действующий, находится на территории военной базы, поэтому доступен к просмотру только снаружи.
Воздух. Сегодня предстоит легкая прогулка без особых физический усилий. Вы будете вдыхать морской воздух и наслаждаться морскими пейзажами и колониями птиц, обитающих на отвесных скалах.
Вода. Вы рассмотрите Авачинскую бухту с земли, а также с высоты птичьего полета будете вглядываться в дали бескрайнего Тихого Океана.
Горелый вулкан
Земля. Восхождение на действующий вулкан Горелый составляет примерно 2-3 часа. Время восхождения зависит от физической подготовки и погодных условий.
Огонь. Несколько кратеров вулкана поражают воображение. В одном активная фумарола, в другом озеро ледникового происхождения, а вулканические образования сопровождают вас на всем пути следования.
Воздух. Набор высоты порядка 900 метров. Восхождение доступно всем с хорошей средней физической формой. Особых навыков альпинизма не требуется.
Вода. Озера в кратерах вулкана производят неизгладимое впечатление. В одном кратере голубое озеро появляется в июне и исчезает через 3-4 недели. В другом кратере, в июле, образовывается бирюзовое озеро и доступно вплоть до того, как его не засыпет снегом (конец сентября).
Сплав по реке Быстрой
Земля. С глубины от 60 до 610 метров бьют горячие ключи Малкинских источников. В слоях горных пород на глубине 600 метров добывают знаменитую Малкинскую воду. Вы искупаетесь в диких горячих лужах, получив истинное наслаждение и единение с природой.
Огонь. Ярко оранжево-красная икра тихоокеанского лосося достанется самым удачливым рыболовам. Во время сплава по реке Быстрой есть возможность порыбачить, насладиться умиротворяющими пейзажами и попробовать свежесваренную уху.
Воздух. Также нужна некоторая доля везения, чтобы во время сплава увидеть камчатского бурого медведя. Три часа спокойного умиротворенного сплава, доступного абсолютно всем и, проходящего без экстремальных порогов.
Вода. А какую рыбу Вы сегодня поймаете в реке Быстрой Малкинской? Бойкого гольца, внушительную кету, яркую горбушу или радужную форель-микижу. Даже новичкам в рыбной ловле часто сопутствует удача.
Крабовое сафари
Земля. Нам предстоит добыть и приготовить краба-стригуна. Мы высадимся на один из уютных берегов либо сварим краба прямо на борту, расслабимся и попробуем камчатские деликатесы.
Огонь. Краб-стригун варится в морской воде. Никаких особых способов приготовления у него нет. Самый лучший вариант это попробовать мясо краба без лишних соусов и других добавок.
Воздух. Помимо крабалки, мы будем наслаждаться потрясающими видами на Авачинскую бухту и ее окрестности.
Вода. Авачинская бухта вторая по величине бухта в мире, которая способна вместить весь мировой флот. Именно здесь происходит наше крабалка.
Озеро Толмачева
Земля. На пути к озеру нам встретится каменная береза возрастом более 300 лет. Настоящий аксакал среди камчатских деревьев. Размеры настолько внушающие, что ствол могут обхватить четверо и более человек.
Огонь. В ясную погоду открывается вид на действующий вулкан Опала. Очень давно здесь также были активные проявления вулканической деятельности, которые образовали Толмачев дол и Медвежью чашу.
Воздух. Мы будем находится на высоте более 600 метров над уровнем моря. Здесь растет огромное количество различной ягоды, и не редко бурые медведи приходят за ней полакомится в тундру.
Вода. Сегодня в программе: река Плотникова с заходящей на нерест рыбой, горное озеро Толмачева, вулканическое образование маар Чаша, а также купание в оборудованных Апачинских источниках.
Морская прогулка к бухте Русской
Земля. Величественные скалы Три Брата, остров Старичков, мыс Кекурный и мыс Зеленый встретятся нам на пути к Бухте Русской.
Огонь. У нас сегодня в программе рыбалка, а при удачной рыбалке свежеприготовленная морская рыбка. Также в меню свежие крабы и уха.
Воздух. Время экскурсии занимает 10-11 часов. Все это время вы находитесь на борту катера и поэтому желательно выпить таблетку от укачивания за полчаса до отправления.
Вода. Вероятность встретить диких морских обитателей очень высока. Это различные виды птиц, самые крупные представители ушастых тюленей сивучи (морские львы), ну а самые удачливые встречают стадо косаток или даже горбатого кита.
Этнодеревня
Земля. Из покон веков коренные жители заселяли Камчатку. Ныне остались только коряки, которые сохранили свою культуру и язык. Здесь можно увидеть их постройки и узнать больше об истории, культуре и быте коренных жителей.
Огонь. Вы попробуете горячие лепешки, приготовленные на огне с добавлением малкинской воды, под рассказы представителей корякской культуры. Процесс общения и приготовления еды будет происходить в жилище коряков яранге.
Воздух. У Вас будет возможность контакта с камчатскими ездовыми собаками, в том числе лайками и хаски. Эти отважные животные участвуют в гонках на упряжках и преодолевают зимой тысячи километров.
Вода. После программы мы заезжаем покупаться на сероводородные и минеральные горячие источники. Вы узнаете про старые и новые озерки и выберете, где будете купаться сегодня.
Резервный день на случай непогоды
Так как наше путешествие довольно продолжительное, возможен риск экстремально плохой погоды. В этот день можно прогуляться по городу и изучить все местные музеи.
День отлета
Вот и закончилось наше путешествие. Только Вам оценивать весь масштаб увиденного и пройденного.
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Что включено
- Трансферы
- Проживание в апартаментах
- Питание на экскурсиях
- Экскурсии по программе
- Страховка
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Питание вне экскурсий
- Билеты в бассейны