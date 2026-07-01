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Халактырский пляж Тихого Океана

Земля. Берег с черным титано-магнетитовым песком раскинулся более чем на 40 км. Здесь, среди вулканического песка, располагаются поля шикши и брусники, шиповника и жимолости, а также других самых разнообразных видов растений.

Огонь. Вы пройдетесь босиком по берегу океана и станете свидетелем многовековых последствий мощных извержений вулканов. Черный вулканический песок образовался именно в результате деятельности огненных исполинов.

Воздух. Халактырский пляж, по погодным условиям, одно из самых суровых мест на Камчатке. Ветра здесь достигают скорости до 40 мс. Впрочем, в последнее время такая погода здесь все реже и реже.

Вода. Данную локацию на Камчатке местные называют просто Океан. Подьезжая к берегу, мы попадаем в цунамиопасную зону. В очень редких случаях размер волны может достигать опасного значения. В остальном же это излюбленное место сёрферов, рассекающих комфортные для них волны.

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