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На Камчатку - к огнедышащим горам: восхождения на вулканы и джипинг в мини-группе

Подняться на вулкан Горелый, увидеть Тихий океан, полюбоваться маяком и заглянуть в кратер
Путешествие для тех, кто хочет услышать, как дышит планета. Мы увидим землю огня, льдов и воды, где ландшафт меняется с каждым километром. Никаких экскурсий — мы будем погружаться в стихию
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и ощущать мощь Камчатки.

Взойдём на действующий вулкан Горелый, увидим клубы пара из фумарол, исследуем пещеры в кальдерах, понаблюдаем за птичьими базарами и послушаем шум океанских волн. А вечерами желающие расслабятся в термах.

На Камчатку - к огнедышащим горам: восхождения на вулканы и джипинг в мини-группе
На Камчатку - к огнедышащим горам: восхождения на вулканы и джипинг в мини-группе
На Камчатку - к огнедышащим горам: восхождения на вулканы и джипинг в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: одежду по сезону, трекинговую обувь, куртку с капюшоном, лёгкие перчатки и шапочку, воду.

Программа тура по дням

1 день

«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок

Встретим вас в аэропорту и отвезём в ваш отель. По пути увидим стеллу «Здесь начинается Россия». А потом познакомимся с городом, посетим Халактырский пляж, заглянем на рыбный рынок и лучшие смотровые площадки.

«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок
2 день

Малая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад Спокойный

На джипе отправимся в Малую долину гейзеров — прямо из-под земли здесь вырываются раскаленные газы. Пересечём Вилючинский перевал, увидим Мутновскую геотермальную электростанцию и полюбуемся водопадом Спокойный. А завершим день купанием в термальных источниках.

Малая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад СпокойныйМалая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад СпокойныйМалая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад СпокойныйМалая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад СпокойныйМалая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад СпокойныйМалая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад Спокойный
3 день

Восхождение на вулкан Горелый

Сегодня взойдём на действующий вулкан Горелый и заглянем в кратер с щёлочным озером. А ещё увидим пещеры в кальдерах. Подъём займёт 1,5-3 часа. А после полюбуемся скалой Поленница и расслабимся в термах.

Восхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан ГорелыйВосхождение на вулкан Горелый
4 день

Мыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базары

Поедем к мысу Маячный. Увидим скалу Чёртов палец, действующий маяк Петропавловский и визитную карточку Камчатки — скалы Три брата. Побываем на мысе Вертикальный, откуда открывается вид на Тихий океан. Посетим птичьи базары — это уникальное природное явление, когда на отвесных прибрежных скалах и уступах мысов гнездятся тысячи пернатых. А ещё остановимся в заброшенном посёлке Большая Лагерная.

Мыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базарыМыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базары
5 день

Подъём на экструзию Верблюд

Помчим к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Взойдём на экструзию Верблюд, по пути понаблюдаем за евражками — милыми сусликами. С вершины полюбуемся вулканами и сделаем красивые снимки. Вечером, по традиции, расслабимся в радоновых термальных источниках.

Подъём на экструзию ВерблюдПодъём на экструзию ВерблюдПодъём на экструзию ВерблюдПодъём на экструзию ВерблюдПодъём на экструзию ВерблюдПодъём на экструзию Верблюд
6 день

Горный массив Вачкажец

Поедем к горному массиву Вачкажец. Полюбуемся цирком Вачкажец, озером Такхолоч в кратере потухшего вулкана, водопадом Такхолоч и каскадом Малых водопадов.

Горный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив ВачкажецГорный массив Вачкажец

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обеды, чай и вода
  • Трансферы по маршруту на джипе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского
  • Проживание
  • Питание
  • Морская прогулка - от 8000 ₽
  • Термальные источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, 13:00
Завершение: Аэропорт Елизово, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш проводник в удивительный мир Камчатки — край вулканов, гейзеров и дикой природы. С моим многолетним опытом путешествий я помогу вам открыть самые захватывающие места этого полуострова. Я создаю маршруты которые подходят именно вам — будь то экстремальные походы или комфортные путешествия на внедорожнике.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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