На Камчатку - к огнедышащим горам: восхождения на вулканы и джипинг в мини-группе
Подняться на вулкан Горелый, увидеть Тихий океан, полюбоваться маяком и заглянуть в кратер
Путешествие для тех, кто хочет услышать, как дышит планета. Мы увидим землю огня, льдов и воды, где ландшафт меняется с каждым километром. Никаких экскурсий — мы будем погружаться в стихию читать дальшеуменьшить
и ощущать мощь Камчатки.
Взойдём на действующий вулкан Горелый, увидим клубы пара из фумарол, исследуем пещеры в кальдерах, понаблюдаем за птичьими базарами и послушаем шум океанских волн. А вечерами желающие расслабятся в термах.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: одежду по сезону, трекинговую обувь, куртку с капюшоном, лёгкие перчатки и шапочку, воду.
Программа тура по дням
1 день
«Здесь начинается Россия», Халактырский пляж и рыбный рынок
Встретим вас в аэропорту и отвезём в ваш отель. По пути увидим стеллу «Здесь начинается Россия». А потом познакомимся с городом, посетим Халактырский пляж, заглянем на рыбный рынок и лучшие смотровые площадки.
2 день
Малая долина гейзеров, Вилючинский перевал и водопад Спокойный
На джипе отправимся в Малую долину гейзеров — прямо из-под земли здесь вырываются раскаленные газы. Пересечём Вилючинский перевал, увидим Мутновскую геотермальную электростанцию и полюбуемся водопадом Спокойный. А завершим день купанием в термальных источниках.
3 день
Восхождение на вулкан Горелый
Сегодня взойдём на действующий вулкан Горелый и заглянем в кратер с щёлочным озером. А ещё увидим пещеры в кальдерах. Подъём займёт 1,5-3 часа. А после полюбуемся скалой Поленница и расслабимся в термах.
4 день
Мыс Маячный, скала Чёртов палец, маяк и птичьи базары
Поедем к мысу Маячный. Увидим скалу Чёртов палец, действующий маяк Петропавловский и визитную карточку Камчатки — скалы Три брата. Побываем на мысе Вертикальный, откуда открывается вид на Тихий океан. Посетим птичьи базары — это уникальное природное явление, когда на отвесных прибрежных скалах и уступах мысов гнездятся тысячи пернатых. А ещё остановимся в заброшенном посёлке Большая Лагерная.
5 день
Подъём на экструзию Верблюд
Помчим к подножию Авачинского и Корякского вулканов. Взойдём на экструзию Верблюд, по пути понаблюдаем за евражками — милыми сусликами. С вершины полюбуемся вулканами и сделаем красивые снимки. Вечером, по традиции, расслабимся в радоновых термальных источниках.
6 день
Горный массив Вачкажец
Поедем к горному массиву Вачкажец. Полюбуемся цирком Вачкажец, озером Такхолоч в кратере потухшего вулкана, водопадом Такхолоч и каскадом Малых водопадов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
110 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Обеды, чай и вода
Трансферы по маршруту на джипе
Услуги гида
Что не входит в цену
Билеты до Петропавловска-Камчатского
Проживание
Питание
Морская прогулка - от 8000 ₽
Термальные источники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Елизово, 13:00
Завершение: Аэропорт Елизово, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я ваш проводник в удивительный мир Камчатки — край вулканов, гейзеров и дикой природы. С моим многолетним опытом путешествий я помогу вам открыть самые захватывающие места этого полуострова.
Я создаю маршруты которые подходят именно вам — будь то экстремальные походы или комфортные путешествия на внедорожнике.
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