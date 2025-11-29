Поэтому мы предлагаем вам отправиться в большой пеший поход по Камчатке и насладиться всей
Описание тура
Организационные детали
Список вещей
Вещи
-Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка, тюбик зубной пасты, влажные салфетки, туалетная бумага;
-Спальник (температура комфортна “-5” градусов);
-КЛМ (кружка, ложка, миска и нож складной;
-Влагозащитный чехол для рюкзака;
-Сидушка (подпопник, поджопник);
-Коврик (пенка, каримат);
-Емкость для воды 0,5 л.;
-Солнцезащитные очки;
-Рюкзак (80 литров);
-Трекинговые палки;
-Налобный фонарик;
-Спички/зажигалка;
-Дождевик;
-Палатка;
Одежда
- Прочная и легкая одежда для ходьбы (шорты, легкие штаны, футболка, легкая флисовая кофта);
- Удобная обувь с хорошим протектором подошвы – треккинговые ботинки;
- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок;
- Головные уборы для защиты от солнца (кепка, панамка, Buff);
- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны;
- Купальные принадлежности: плавки (купальник), полотенце;
- Комплект одежды для ночёвки (термобельё/ костюм);
- Непромокаемая штормовая одежда: куртка и штаны;
- Смена нижнего белья;
- Носки 10 пар.
Другое
-Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, таблетки от укачивания, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
-Наличные деньги (от 3000 рублей);
-Паспорт.
Проживание. Живём в палатках. Палатки, а также все общественное снаряжение (тенты, котелки, половники, горелки) предоставляются. Вам нужно будет взять с собой свой спальник и коврик.
Питание. В программу включено горячее трехразовое питание. Готовим самостоятельно на костре, инструктор помогает и направляет, но не откажется от помощи в готовке. Продукты распределяем на всех по рюкзакам и несём все вместе.
Уровень сложности. Для участия в походе нужна хорошая физическая подготовка — будем проходить примерно 10-20 км в день (общий пеший километраж за все дни похода 121 км). Если оценивать по 10-балльной шкале, то уровень сложности 6 из 10.
Программа тура по дням
Знакомство и купание в целебных ваннах
Мы встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского Елизово и вместе поедем в поселок Пиначево. Там поставим лагерь и отправимся купаться в целебных источниках — отличное расслабление после перелета и дороги. После этого поужинаем и устроим душевные посиделки возле костра — будем знакомиться, общаться и рассказывать друг другу о своих походах и путешествиях.
Дорога от Пиначевского до Семеновского кордона
Встанем пораньше, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в сторону Налычево. Наша цель на сегодня — дойти до Семеновского кордона — это 21 км. В пути будем останавливаться в красивых местах и устраивать привалы-перекусы. К вечеру доберёмся до Семеновского кордона, поставим лагерь, приготовим ужин и отдохнем.
Пиначевский перевал и виды на Налычевскую долину
После завтрака и сбора лагеря нас ждёт непростой, но очень живописный Пиначевский перевал (высота 1160 м). Отсюда открывается фантастический вид на Налычевскую долину и неприступные вулканические хребты, похожие на крепость. Затем спустимся с перевала и окажемся на уютной лесной тропинке, выйдем к центральной базе парка «Налычево» и поставим лагерь в живописном месте на реке Жёлтой. Поужинаем, пообщаемся возле костра и пойдем отдыхать в палатки.
Купание в Бабьем озере и в Таловских источниках
Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся к перевалу Малыш. Перед этим ещё заглянем на Бабье озеро, там есть отличные места для купания. У нас будет время, чтобы отдохнуть на озере, постирать вещи и поплавать. Затем пойдем к Таловским источникам с целебной водой. Там тоже можно будет искупаться. Поставим палатки, поужинаем и отдохнем.
Радиалка к вулкану Дзензур
Сегодня мы не будем собирать палатки — оставим все вещи в лагере и пойдем после завтрака налегке к вулкану Дзензур. Вы увидите разрушенный вулканический массив высотой 2155 метров и огромные трещины (фумаролы), из которых с шумом вырывается пар. В общей сложности за день мы пройдем около 25 км, а вечером снова расслабимся в целебных ваннах и поделимся впечатлениями возле костра.
Отдых на Таловском кордоне
Сегодня никуда далеко не пойдем — нужно восстановиться после вчерашнего долгого перехода. После завтрака прогуляемся к останкам самолёта ЯК-28 недалеко от нашего лагеря. А после обеда будем отдыхать: купаться в источниках, загорать, стирать вещи и набираться сил.
Дорога до Центрального кордона и местный музей
Завтракаем, собираем лагерь и возвращаемся в Центральному кордону на Жёлтой речке — это около 11 км. По пути заглянем на Краеведческие источники и искупается. На кордоне зайдем в музей и узнаем любопытные факты из истории этих мест. Разобьем лагерь, поужинаем и искупаемся в горячих лужах Центрального кордона.
К подножию Корякского вулкана
Просыпаемся очень рано, завтракаем, собираем лагерь и выдвигается в сторону Авачинского перевала. По пути будет остановка на Аагских нарзанах — можно будет попить целебную воду и искупаться.
К вечеру доберёмся до подножия Корякского вулкана. Это красивейшее место на берегу реки рядом со шлаковой пустыней — безжизненное пространство, покрытое пеплом вулкана. Поставим палатки, поужинаем и отдохнем.
Дорога через Авачинский перевал
Сегодня нас ждёт непростой переход через Авачинский перевал. Это один из самых красивых маршрутов. После завтрака собираем лагерь и отправляемся в 20-километровый путь. Конечно, будут остановки и привалы. Ещё возможны броды — ничего экстремального и опасного, но потребуется определенная выносливость. Вечером приготовим ужин на костре, обсудим свои впечатления и отдохнем.
Восхождение на Авачинский вулкан
Сегодня один из самых важных дней — мы поднимемся на Авачинский вулкан! Это одно из самых красивых мест Камчатки! Вам откроются потрясающие виды на Корякский вулкан и Тихий океан. Из земли идёт пар, многообразие красок и горных пород восхищает. Вечером вернёмся в наш лагерь, поужинаем и отдохнем.
Пляжный релакс на Тихом океане и возвращение в цивилизацию
Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и спускаемся к побережью Тихого океана. Здесь можно устроить завершающий заплыв и позагорать на пляже.
Не будем никуда торопиться, проведем на побережье весь день, поужинаем и поздно вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский. Мы отвезем вас в аэропорт, если вы улетаете в этот же день, или в выбранную гостиницу, если вы ещё хотите остаться в городе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат общественного снаряжения: палатки, котелки, половники, мультитопливные горелки, GPS-навигатор, газ/бензин и т. д
- Питание на протяжении всего путешествия (в том числе и во время переезда на автобусе)
- Трансфер
- Обеспечение безопасности: GPS-приемник, радиостанции, групповая аптечка
- Экологические сборы
- Страховка
- Билеты в природный парк
- Сопровождение опытных инструкторов
- Съемка фото в походе
Что не входит в цену
- Авиабилеты (от 24 000 ₽)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, коврик, спальник
- Домики, баня на Авачинском кордоне (по желанию)