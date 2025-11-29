Мои заказы

Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан

Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках
Самые красивые места Камчатки находятся вдали от города — до многих из них добраться можно только пешком.

Поэтому мы предлагаем вам отправиться в большой пеший поход по Камчатке и насладиться всей
читать дальше

красотой вблизи без спешки и суеты.

Пройдем через живописный Пиначевский перевал, полюбуемся Налычевскрй долиной и искупается в целебных источниках.

А в конце путешествия нас ждет восхождение на Авачинский вулкан, Аагские нарзаны и релакс на побережье Тихого океана.

Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан

Описание тура

Организационные детали

Список вещей

Вещи
-Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка, тюбик зубной пасты, влажные салфетки, туалетная бумага;
-Спальник (температура комфортна “-5” градусов);
-КЛМ (кружка, ложка, миска и нож складной;
-Влагозащитный чехол для рюкзака;
-Сидушка (подпопник, поджопник);
-Коврик (пенка, каримат);
-Емкость для воды 0,5 л.;
-Солнцезащитные очки;
-Рюкзак (80 литров);
-Трекинговые палки;
-Налобный фонарик;
-Спички/зажигалка;
-Дождевик;
-Палатка;

Одежда
- Прочная и легкая одежда для ходьбы (шорты, легкие штаны, футболка, легкая флисовая кофта);
- Удобная обувь с хорошим протектором подошвы – треккинговые ботинки;
- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок;
- Головные уборы для защиты от солнца (кепка, панамка, Buff);
- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны;
- Купальные принадлежности: плавки (купальник), полотенце;
- Комплект одежды для ночёвки (термобельё/ костюм);
- Непромокаемая штормовая одежда: куртка и штаны;
- Смена нижнего белья;
- Носки 10 пар.

Другое
-Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, таблетки от укачивания, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;
-Наличные деньги (от 3000 рублей);
-Паспорт.

Проживание. Живём в палатках. Палатки, а также все общественное снаряжение (тенты, котелки, половники, горелки) предоставляются. Вам нужно будет взять с собой свой спальник и коврик.

Питание. В программу включено горячее трехразовое питание. Готовим самостоятельно на костре, инструктор помогает и направляет, но не откажется от помощи в готовке. Продукты распределяем на всех по рюкзакам и несём все вместе.

Уровень сложности. Для участия в походе нужна хорошая физическая подготовка — будем проходить примерно 10-20 км в день (общий пеший километраж за все дни похода 121 км). Если оценивать по 10-балльной шкале, то уровень сложности 6 из 10.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство и купание в целебных ваннах

Мы встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского Елизово и вместе поедем в поселок Пиначево. Там поставим лагерь и отправимся купаться в целебных источниках — отличное расслабление после перелета и дороги. После этого поужинаем и устроим душевные посиделки возле костра — будем знакомиться, общаться и рассказывать друг другу о своих походах и путешествиях.

2 день

Дорога от Пиначевского до Семеновского кордона

Встанем пораньше, позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в сторону Налычево. Наша цель на сегодня — дойти до Семеновского кордона — это 21 км. В пути будем останавливаться в красивых местах и устраивать привалы-перекусы. К вечеру доберёмся до Семеновского кордона, поставим лагерь, приготовим ужин и отдохнем.

Дорога от Пиначевского до Семеновского кордонаДорога от Пиначевского до Семеновского кордона
3 день

Пиначевский перевал и виды на Налычевскую долину

После завтрака и сбора лагеря нас ждёт непростой, но очень живописный Пиначевский перевал (высота 1160 м). Отсюда открывается фантастический вид на Налычевскую долину и неприступные вулканические хребты, похожие на крепость. Затем спустимся с перевала и окажемся на уютной лесной тропинке, выйдем к центральной базе парка «Налычево» и поставим лагерь в живописном месте на реке Жёлтой. Поужинаем, пообщаемся возле костра и пойдем отдыхать в палатки.

4 день

Купание в Бабьем озере и в Таловских источниках

Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся к перевалу Малыш. Перед этим ещё заглянем на Бабье озеро, там есть отличные места для купания. У нас будет время, чтобы отдохнуть на озере, постирать вещи и поплавать. Затем пойдем к Таловским источникам с целебной водой. Там тоже можно будет искупаться. Поставим палатки, поужинаем и отдохнем.

Купание в Бабьем озере и в Таловских источникахКупание в Бабьем озере и в Таловских источниках
5 день

Радиалка к вулкану Дзензур

Сегодня мы не будем собирать палатки — оставим все вещи в лагере и пойдем после завтрака налегке к вулкану Дзензур. Вы увидите разрушенный вулканический массив высотой 2155 метров и огромные трещины (фумаролы), из которых с шумом вырывается пар. В общей сложности за день мы пройдем около 25 км, а вечером снова расслабимся в целебных ваннах и поделимся впечатлениями возле костра.

Радиалка к вулкану ДзензурРадиалка к вулкану Дзензур
6 день

Отдых на Таловском кордоне

Сегодня никуда далеко не пойдем — нужно восстановиться после вчерашнего долгого перехода. После завтрака прогуляемся к останкам самолёта ЯК-28 недалеко от нашего лагеря. А после обеда будем отдыхать: купаться в источниках, загорать, стирать вещи и набираться сил.

Отдых на Таловском кордонеОтдых на Таловском кордоне
7 день

Дорога до Центрального кордона и местный музей

Завтракаем, собираем лагерь и возвращаемся в Центральному кордону на Жёлтой речке — это около 11 км. По пути заглянем на Краеведческие источники и искупается. На кордоне зайдем в музей и узнаем любопытные факты из истории этих мест. Разобьем лагерь, поужинаем и искупаемся в горячих лужах Центрального кордона.

Дорога до Центрального кордона и местный музейДорога до Центрального кордона и местный музей
8 день

К подножию Корякского вулкана

Просыпаемся очень рано, завтракаем, собираем лагерь и выдвигается в сторону Авачинского перевала. По пути будет остановка на Аагских нарзанах — можно будет попить целебную воду и искупаться.
К вечеру доберёмся до подножия Корякского вулкана. Это красивейшее место на берегу реки рядом со шлаковой пустыней — безжизненное пространство, покрытое пеплом вулкана. Поставим палатки, поужинаем и отдохнем.

9 день

Дорога через Авачинский перевал

Сегодня нас ждёт непростой переход через Авачинский перевал. Это один из самых красивых маршрутов. После завтрака собираем лагерь и отправляемся в 20-километровый путь. Конечно, будут остановки и привалы. Ещё возможны броды — ничего экстремального и опасного, но потребуется определенная выносливость. Вечером приготовим ужин на костре, обсудим свои впечатления и отдохнем.

Дорога через Авачинский перевал
10 день

Восхождение на Авачинский вулкан

Сегодня один из самых важных дней — мы поднимемся на Авачинский вулкан! Это одно из самых красивых мест Камчатки! Вам откроются потрясающие виды на Корякский вулкан и Тихий океан. Из земли идёт пар, многообразие красок и горных пород восхищает. Вечером вернёмся в наш лагерь, поужинаем и отдохнем.

Восхождение на Авачинский вулканВосхождение на Авачинский вулкан
11 день

Пляжный релакс на Тихом океане и возвращение в цивилизацию

Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и спускаемся к побережью Тихого океана. Здесь можно устроить завершающий заплыв и позагорать на пляже.

Не будем никуда торопиться, проведем на побережье весь день, поужинаем и поздно вечером вернёмся в Петропавловск-Камчатский. Мы отвезем вас в аэропорт, если вы улетаете в этот же день, или в выбранную гостиницу, если вы ещё хотите остаться в городе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прокат общественного снаряжения: палатки, котелки, половники, мультитопливные горелки, GPS-навигатор, газ/бензин и т. д
  • Питание на протяжении всего путешествия (в том числе и во время переезда на автобусе)
  • Трансфер
  • Обеспечение безопасности: GPS-приемник, радиостанции, групповая аптечка
  • Экологические сборы
  • Страховка
  • Билеты в природный парк
  • Сопровождение опытных инструкторов
  • Съемка фото в походе
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (от 24 000 ₽)
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, коврик, спальник
  • Домики, баня на Авачинском кордоне (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 8:00
Завершение: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Всем привет! Меня зовут Валентин, я руководитель клуба путешествий. Моя команда организует походы по всей России уже более 5 лет. Тысячи довольных туристов ходят с нами ежегодно и вливаются в наш коллектив! Присоединяйся и ты:) Проводим туры и походы различных сложностей, есть туры для новичков и походы для опытных туристов!

Тур входит в следующие категории Камчатки

Похожие туры из Камчатки

Вулканы, гейзеры и шум океана: активное путешествие по природным чудесам Камчатки
На машине
7 дней
Вулканы, гейзеры и шум океана: активное путешествие по природным чудесам Камчатки
Увидеть пляж с чёрным песком, пройти по лавовым полям и отправиться на прогулку по Авачинской бухте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
23 июн в 10:30
6 июл в 10:30
128 300 ₽ за человека
Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга
Пешая
14 дней
Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга
Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30
15 авг в 10:00
30 авг в 10:00
за человека
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
На машине
На снегоходах
7 дней
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от ...
14 дек в 08:00
21 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры на Камчатке
Все туры из Камчатки