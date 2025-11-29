Самые красивые места Камчатки находятся вдали от города — до многих из них добраться можно только пешком.Поэтому мы предлагаем вам отправиться в большой пеший поход по Камчатке и насладиться всей

красотой вблизи без спешки и суеты. Пройдем через живописный Пиначевский перевал, полюбуемся Налычевскрй долиной и искупается в целебных источниках. А в конце путешествия нас ждет восхождение на Авачинский вулкан, Аагские нарзаны и релакс на побережье Тихого океана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Список вещей

Вещи

-Средства личной гигиены: мыло, зубная щетка, тюбик зубной пасты, влажные салфетки, туалетная бумага;

-Спальник (температура комфортна “-5” градусов);

-КЛМ (кружка, ложка, миска и нож складной;

-Влагозащитный чехол для рюкзака;

-Сидушка (подпопник, поджопник);

-Коврик (пенка, каримат);

-Емкость для воды 0,5 л.;

-Солнцезащитные очки;

-Рюкзак (80 литров);

-Трекинговые палки;

-Налобный фонарик;

-Спички/зажигалка;

-Дождевик;

-Палатка;

Одежда

- Прочная и легкая одежда для ходьбы (шорты, легкие штаны, футболка, легкая флисовая кофта);

- Удобная обувь с хорошим протектором подошвы – треккинговые ботинки;

- Сменная обувь (легкие сандалии или резиновые шлепки) для стоянок;

- Головные уборы для защиты от солнца (кепка, панамка, Buff);

- Теплая одежда для стоянок: флисовая кофта, теплые штаны;

- Купальные принадлежности: плавки (купальник), полотенце;

- Комплект одежды для ночёвки (термобельё/ костюм);

- Непромокаемая штормовая одежда: куртка и штаны;

- Смена нижнего белья;

- Носки 10 пар.

Другое

-Личная аптечка: 2 эластичных бинта, ацикловир, таблетки от укачивания, капли от насморка, таблетки от горла и кашля, средства от хронических заболеваний;

-Наличные деньги (от 3000 рублей);

-Паспорт.