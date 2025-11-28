Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан
Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 8:00
«Для участия в походе нужна хорошая физическая подготовка — будем проходить примерно 10-20 км в день (общий пеший километраж за все дни похода 121 км)»
2 авг в 08:00
16 авг в 08:00
₽ за человека
Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга
Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках
Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30
«Походный минимум:- Рюкзак – для девочек 70-90 л, для мальчиков – 90-120 л- Накидка на рюкзак (мембранная)- Гермомешок лёгкий, либо плотный вкладыш для вещей в рюкзаке, либо полиэтиленовый мешок на 60-100 л»
15 авг в 10:00
30 авг в 10:00
₽ за человека
Камчатка: Путешествие на другую планету
Поход без рюкзаков
«Впереди несколько часов красивой дороги, за это время мы успеем друг с другом познакомиться, и детально рассказать о предстоящем походе»
16 авг в 10:00
2 авг в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
