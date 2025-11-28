Найдено 3 тура в категории « Многодневные походы » на Камчатке, цены от 85 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 11 дней Большой поход по Камчатке: Налычево, Дзензур и Авачинский вулкан Покорить неприступные вулканические хребты и зарядиться энергией в целебных природных источниках Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, 8:00 «Для участия в походе нужна хорошая физическая подготовка — будем проходить примерно 10-20 км в день (общий пеший километраж за все дни похода 121 км)» ₽ за человека Пешая 14 дней Большой поход с рюкзаками и палатками по Камчатке: вулканы, Тихий океан, термы и альпийские луга Взойти на вулкан Авачинский, пройти по лавовым полям, посидеть у костра и искупаться в источниках Начало: Аэропорт Елизово, 10:00-16:30 «Походный минимум:- Рюкзак – для девочек 70-90 л, для мальчиков – 90-120 л- Накидка на рюкзак (мембранная)- Гермомешок лёгкий, либо плотный вкладыш для вещей в рюкзаке, либо полиэтиленовый мешок на 60-100 л» ₽ за человека 8 дней Камчатка: Путешествие на другую планету Поход без рюкзаков «Впереди несколько часов красивой дороги, за это время мы успеем друг с другом познакомиться, и детально рассказать о предстоящем походе» от 85 000 ₽ за человека Все туры Камчатки

