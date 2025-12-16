Описание тура
Идеальный тур для первого посещения Камчатки. Мы собрали всё лучшее: морские деликатесы, действующие вулканы, лихое бездорожье, океан, киты, косатки и морские котики, медведи в дикой природе, горячие источники и рыбалка на лосося.
Погрузитесь в дикую природу Камчатки не отрываясь от комфорта: живём в спа-отелях и глэмпингах, передвигаемся на комфортных внедорожниках, пробуем морепродукты и локальные блюда.
Все организационные моменты и заботы мы берём на себя!
Программа тура по дням
Прилёт, вэлком и отдых в спа-отеле
В аэропорту вас встречает тим-лидер команды
День прибытия — смена часовых поясов дает о себе знать, поэтому мы рекомендуем набраться сил перед путешествием.
На комфортном трансфере отправляемся в гостиничный комплекс Спутник. По пути остановимся у знаменитого памятника Здесь начинается Россия. Здесь, с видом на вулканы, наша команда подготовила вэлком— красная икра, бутерброды с чавычей или неркой, локальные сладости, игристое, чай или кофе.
Заселяемся в отель, знакомимся и отдыхаем. Бассейн с термальной водой поможет быстро восставиться после перелета. А вечером соберемся на совместный ужин, чтобы обсудить предстоящее путешествие.
Вулкан Горелый, озеро в кратере
Первое приключение — восхождение на вулкан Горелый, его высота — 1829 метров. После завтрака запрыгиваем в специально подготовленные джипы на больших колесах и отправляемся в сторону вулкана. По пути мы остановимся на смотровой площадке с потрясающим видом на Вилючинский вулкан.
Следующая остановка — подножье Горелого. Нам предстоит подъём с набором высоты 750 метров, в одну сторону мы пройдём 5-6 км. Восхождение займёт около 3 часов в спокойном темпе. Это маршрут средней сложности и специальная подготовка не потребуется. Наверху нам откроется панорама, от которой захватывает дух!
На вершине вулкана мы прогуляемся по кромке кратера, внутри которых, после извержения, образовались голубые озера. Поверьте, это стоит увидеть своими глазами.
После штурма вулкана — обед у подножья, а после — возвращение в отель.
Подножие вулкана Мутновский, водопад Спокойный
Снова седлаем джипы и отправляемся к новому вулкану. Захватывающая дорога по бездорожью займёт 150 км в обе стороны, дорога напоминает кадры из фильма Безумный Макс.
В этот день мы увидим каньон и водопад Опасный — марсианские пейзажи у подножья вулкана Мутновского.
В зависимости от погодных условий гид выберет оптимальный маршрут: это может быть малая Долина гейзеров или путешествие к водопаду Спокойный.
Обедаем с видом на вулканы, а к вечеру возвращаемся в отель. Советуем заглянуть в спа-центр с термальными бассейнами;)
Нерестовая река с медведями
Впереди у нас целых два дня на нерестовой реке. Мы выдаем вам непромокаемые мешки для необходимой одежды, а остальные вещи в чемоданах остаются в отеле.
Выезжаем на проходимом автобусе в сторону реки Быстрая. За 2-3 часа мы преодолеем 130 км по асфальту. Обедаем из ланчбоксов.
В этот день мы увидим другую Камчатку: берега реки, обильно усыпанные зеленью, семьи диких медведей, которые ловят рыбу, не стесняясь туристов. К вечеру разбиваем лагерь.
Вам не нужно ни о чём беспокоиться: помощники разводят костёр, разбивают лагерь, а повар готовит ужин из свежевыловленной рыбы. Проводим вечер у костра на природе, под звёздным небом.
Ночью лагерь охраняет дежурный гид с ружьём.
Сплав по реке, рыбалка
Утро на берегу реки: наш повар приготовит горячий завтрак. Пьём кофе с видом на горные массивы и реку, неспешно собираем лагерь и отправляемся в путь.
Сегодня нас снова ждут встречи с медведями, новые удивительные пейзажи, небольшие речные пороги и рыбалка на чавычу, кижуча или нерку. Сегодня мы попробуем самую свежую икру из рыбы, которую поймали сами: на повар покажет, как приготовить икру-пятиминутку.
За эти два дня мы погрузимся в атмосферу дикой Камчатки. Вечером возвращаемся обратно в город по бездорожью и асфальту. Заселяемся в отель, отдыхаем и готовимся к новому дню.
Русская бухта: киты, косатки, морские котики
Рано утром на комфортном катамаране отправляемся в бухту Русская. Путешествие по океану продлится 10-12 часов: мы будем искать косаток, посмотрим на сивучей и птичьи базары, а если повезёт, увидим китов! Нас будут окружать скалисты берега, каменистые пляжи и вдали будут виднеться исполины-вулканы.
Устроим на борту крабовую вечеринку: игристое и килограммы свежесваренного краба!
На обратном пути любители рыбалки смогут поохотиться на палтуса, морского окуня, треску и терпуга.
Завтрак, обед, ужин и безлимитные закуски включены!
Халактырский пляж, баня и коренные народы
Сегодня мы едем на Халактырский пляж и заселяемся в уютные шатры на берегу Тихого океана.
Для нас уже готова горячая баня и пар-мастера готовят ароматные веники. Разогреемся как следует, чтобы искупаться в океане!
Вечером для нас накроют столы с праздничным ужином на чёрном песке. Поделимся впечатлениями от нашего приключения, выпьем по бокалу игристого и попробуем блюда от шеф-повара.
После ужина познакомимся с самобытной культурой коренных народов Камчатки. Мы специально отыскали настоящую шаманку, которая станет нашим проводником в древние обычаи.
Засыпаем под шум океана, в окружении вулканов.
Вылет домой
Настало время прощаться с Камчаткой!
Мы встретим рассвет на берегу океана, позавтракаем и отправимся в аэропорт.
По дороге заедем на рыбный рынок, чтобы приобрести в подарок близким морепродукты и сувениры.
Наш тур завершен, на воспоминания о нем останутся в вашем сердце на всю жизнь!
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха с термальными бассейнами и спа-зоной Спутник, в гостинице Русский двор и глэмпинге Шикша
- Ужины и завтраки в гостиницах, обеды на маршрутах (акцент на морепродукты)
- Трансферы на комфортных спринтерах или подготовленных внедорожниках, которые наши водители тюнингуют сами
- Сопровождение гидом
- Все активности по программе
- Дополнительное снаряжение на маршруте
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Расходы на сувениры, личные траты
Пожелания к путешественнику
Камчатка прекрасна, но погода бывает изменчива. Важно одеться в соответствии с рекомендациями, чтобы было тепло и комфортно:
Ветрозащитная мембранная куртка
Треккинговые штаны
Треккинговые ботинки
Флисовая кофта, толстовка
Термобельё
Легкие футболки/лонгсливы
Перчатки, баф, шапка/кепка
Купальник/плавки
Spf 50+
Личная аптечка
Дождевик
Солнцезащитные очки
Рюкзак на 30л