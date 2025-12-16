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от 330 000 ₽ за человека

Описание тура

Идеальный тур для первого посещения Камчатки. Мы собрали всё лучшее: морские деликатесы, действующие вулканы, лихое бездорожье, океан, киты, косатки и морские котики, медведи в дикой природе, горячие источники и рыбалка на лосося.

Погрузитесь в дикую природу Камчатки не отрываясь от комфорта: живём в спа-отелях и глэмпингах, передвигаемся на комфортных внедорожниках, пробуем морепродукты и локальные блюда.

Все организационные моменты и заботы мы берём на себя!