Описание тура
Золотая Камчатка - осенний тур для наслаждения покрытой золотыми красками Камчаткой. Вы увидите все самые значимые камчатские места, окутанные изобилием осенних красок: от исполинских вулканов до бурных камчатских рек и высоких водопадов. В данном туре вы насладитесь невероятным разнообразием дикой природы Камчатки. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.
- Горячие источники
- Активные вулканы
- Дикие животные
- Осенние краски Камчатки
- Водопады
- Рыбалка
- Морепродукты
Программа тура по дням
День прилета
День прилета. Посещение стеллы Здесь начинается Россия, заселение в гостиницу Кречет в Паратунке.
Дачные горячие источники
Переезд к Дачным термальным источникам, через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов (3-4 часа). Пешая прогулка по Мутновской Геоэс, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами (2-3 часа). Посещение водопада Спокойный.
Морская прогулка
Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, рыбалка на камбалу. Далее переход в бухту Русскую, возможность увидеть сивучей и касаток в их среде обитания. На обед вас ждет свежеприготовленная рыба и морепродукты. Экскурсия занимает весь день.
Сплав по реке Быстрой
Переезд к реке Быстрой, сплав (3 часа). Возможность рыбалки. Вы испробуете свежайшую и вкуснейшую уху из свежепойманной рыбы. Река протекает среди живописных сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Сплавляясь по реке, есть вероятность увидеть на берегу бурых медведей, ловящих рыбу, а в небе белоплечего орлана. Посещение Малкинских горячих источников.
Мыс Маячный и Халактырский пляж
Отправление к мысам Маячный. Вам откроется удивительная панорама скал и океанских простор. Волны Тихого Океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.
Вачкажец
Отправление к горному массиву Вачкажец (2 часа в пути). Пешеходная экскурсия по горному массиву, леса которого осенью окрашиваются в яркую красно-желтую палитру. По пути встречаем озера, реки и водопады удивительной красоты. Возможность увидеть вдалеке бурого медведя и близко познакомиться с коренным обитателем Камчатки евражкой.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды. Дополнительно можно посетить этнодеревню (11000 р.), где вы узнаете о быте местных жителей. Также можно отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро (115000 р.)
День отлета
По желанию посещение рынка, для покупки морепродуктов и сувениров. День отлета.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Завтраки в гостинице
- Питание на маршрутах
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиаперелет
- Ужины