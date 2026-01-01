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Золотая Камчатка

Вся красота камчатской осени в одном туре
Золотая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золотая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Золотая КамчаткаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Золотая Камчатка - осенний тур для наслаждения покрытой золотыми красками Камчаткой. Вы увидите все самые значимые камчатские места, окутанные изобилием осенних красок: от исполинских вулканов до бурных камчатских рек и высоких водопадов. В данном туре вы насладитесь невероятным разнообразием дикой природы Камчатки. В зависимости от погодных условий возможны изменения в последовательности выполнения программы.

  • Горячие источники
  • Активные вулканы
  • Дикие животные
  • Осенние краски Камчатки
  • Водопады
  • Рыбалка
  • Морепродукты

Программа тура по дням

1 день

День прилета

День прилета. Посещение стеллы Здесь начинается Россия, заселение в гостиницу Кречет в Паратунке.

День прилетаДень прилета
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Дачные горячие источники

Переезд к Дачным термальным источникам, через Вилючинский перевал, с которого открывается панорама на 7 вулканов (3-4 часа). Пешая прогулка по Мутновской Геоэс, фумарольная площадка, где можно наблюдать за небольшими грязевыми вулканчиками, фумаролами и бурлящими котлами (2-3 часа). Посещение водопада Спокойный.

Дачные горячие источникиДачные горячие источникиДачные горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Морская прогулка

Морская прогулка к скалам Три Брата, затем к острову Старичков, рыбалка на камбалу. Далее переход в бухту Русскую, возможность увидеть сивучей и касаток в их среде обитания. На обед вас ждет свежеприготовленная рыба и морепродукты. Экскурсия занимает весь день.

Морская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Сплав по реке Быстрой

Переезд к реке Быстрой, сплав (3 часа). Возможность рыбалки. Вы испробуете свежайшую и вкуснейшую уху из свежепойманной рыбы. Река протекает среди живописных сопок, поросших кедровым и ольховым стлаником. Сплавляясь по реке, есть вероятность увидеть на берегу бурых медведей, ловящих рыбу, а в небе белоплечего орлана. Посещение Малкинских горячих источников.

Сплав по реке БыстройСплав по реке БыстройСплав по реке Быстрой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мыс Маячный и Халактырский пляж

Отправление к мысам Маячный. Вам откроется удивительная панорама скал и океанских простор. Волны Тихого Океана разбиваются о прибрежные скалы, на уступах которых расположились гнезда морских птиц. Экскурсия к Халактырскому пляжу с черным вулканическим песком (побережье Тихого Океана). Невероятно популярное место как у местных жителей, так и у туристов, в котором можно ощутить себя на краю света.

Мыс Маячный и Халактырский пляжМыс Маячный и Халактырский пляжМыс Маячный и Халактырский пляж
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Вачкажец

Отправление к горному массиву Вачкажец (2 часа в пути). Пешеходная экскурсия по горному массиву, леса которого осенью окрашиваются в яркую красно-желтую палитру. По пути встречаем озера, реки и водопады удивительной красоты. Возможность увидеть вдалеке бурого медведя и близко познакомиться с коренным обитателем Камчатки евражкой.

ВачкажецВачкажецВачкажец
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Резервный день

Резервный день на случай непогоды. Дополнительно можно посетить этнодеревню (11000 р.), где вы узнаете о быте местных жителей. Также можно отправиться на вертолетную экскурсию в Долину Гейзеров или на Курильское озеро (115000 р.)

Резервный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

День отлета

По желанию посещение рынка, для покупки морепродуктов и сувениров. День отлета.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Завтраки в гостинице
  • Питание на маршрутах
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиаперелет
  • Ужины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Всем привет! Меня зовут Алексей, я родился и вырос на Камчатке. Работаю генеральным директором в туристической компании. Мне довелось побывать во многих странах и увидеть удивительные места нашей планеты, но с красотой Камчатского края не сравнится ничто. Жду вас на земле вулканов и с радостью стану вашим проводником на краю света!

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