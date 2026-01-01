Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут»
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
«Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей и одно из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому в категории «Парки»
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