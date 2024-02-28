1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 февраля 2024Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
- ААлександр8 января 2024Ковда в декабре 2023-го.
- ЕЕлена25 июня 2023Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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