Экскурсии на 1 день в Кандалакше

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Кандалакше, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 8 чел.
Фототур к самому Белому морю
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 7 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
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    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • Е
    Елена
    25 июня 2023
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  2. Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
  3. Фототур к самому Белому морю
  4. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кандалакшу на 1 день, гиды Кандалакши подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кандалакшу так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам