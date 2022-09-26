У самого «подножия» Кольского полуострова, на берегу Белого моря и почти на линии Полярного круга расположилось одно из старейших сел края. Удаленность от больших городов и основных магистралей помогли сохраниться не только 300-летней деревянной церкви, но и особому духу места, рожденному приморской природой, островным ландшафтом, духовной культурой и давней историей. Буду рад открыть вам этот заповедный уголок Заполярья.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древней Никольской церковью и поморским селом

Какое поморское село без церкви? Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды. В этой части рассказа мы коснемся традиции храмостроения и особенностей возведения зданий в суровых условиях Русского Севера. А также поговорим о жизни древнего поморского села.

История русского, шведского и английского лесозаводов

Да-да, здесь на Крайнем Севере в начале 20 века мирно уживались и плодотворно сотрудничали представители лесной промышленности трех развитых стран Европы: России, Англии и Швеции. Вы услышите об особенностях развития отрасли на севере нашей страны на рубеже веков, экономических связях Поморья и строительстве портов на Белом море.

Красота и уникальность Ковдской губы

Изрезанная черта берега, островной рельеф местности и уникальная гидрология места издавна привлекали сюда исследователей природы. В конце 19 века в Ковде появилась метеорологическая станция, а в начале 20 века — биологическая станция профессора Сент-Илера. Сейчас часть морского побережья губы находится под охраной Кандалакшского государственного природного заповедника.

Организационные детали

Трансфер

После встречи в Кандалакше мы на автомобиле выдвигаемся в сторону села Ковда

Общая продолжительность экскурсии около шести часов, два с половиной из которых вы проведете в автомобиле

При использовании вашего собственного автомобиля для проведения экскурсии скидка 25%

Подготовка к поездке