Ковда - заглянуть в душу Русского Севера

Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран

У самого «подножия» Кольского полуострова, на берегу Белого моря и почти на линии Полярного круга расположилось одно из старейших сел края.

Удаленность от больших городов и основных магистралей помогли сохраниться не только 300-летней деревянной церкви, но и особому духу места, рожденному приморской природой, островным ландшафтом, духовной культурой и давней историей. Буду рад открыть вам этот заповедный уголок Заполярья.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с древней Никольской церковью и поморским селом

Какое поморское село без церкви? Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды. В этой части рассказа мы коснемся традиции храмостроения и особенностей возведения зданий в суровых условиях Русского Севера. А также поговорим о жизни древнего поморского села.

История русского, шведского и английского лесозаводов

Да-да, здесь на Крайнем Севере в начале 20 века мирно уживались и плодотворно сотрудничали представители лесной промышленности трех развитых стран Европы: России, Англии и Швеции. Вы услышите об особенностях развития отрасли на севере нашей страны на рубеже веков, экономических связях Поморья и строительстве портов на Белом море.

Красота и уникальность Ковдской губы

Изрезанная черта берега, островной рельеф местности и уникальная гидрология места издавна привлекали сюда исследователей природы. В конце 19 века в Ковде появилась метеорологическая станция, а в начале 20 века — биологическая станция профессора Сент-Илера. Сейчас часть морского побережья губы находится под охраной Кандалакшского государственного природного заповедника.

Организационные детали

Трансфер

  • После встречи в Кандалакше мы на автомобиле выдвигаемся в сторону села Ковда
  • Общая продолжительность экскурсии около шести часов, два с половиной из которых вы проведете в автомобиле
  • При использовании вашего собственного автомобиля для проведения экскурсии скидка 25%

Подготовка к поездке

  • Экскурсия предполагает небольшой пикник на берегу залива, любимые бутерброды для него вам предлагается приготовить самим (горячий чай организуем)
  • Позаботьтесь об одежде по сезону и по погоде
  • При желании заказать экскурсию для более чем 4-х человек, условия и стоимость оговариваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади в Кандалакше
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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