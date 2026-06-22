Путешествие в одно из старейших сел Кольского полуострова, где сохранились древняя церковь, история лесозаводов и уникальная природа Ковдской губы
У самого подножия Кольского полуострова, на берегу Белого моря и почти на линии Полярного круга расположилось одно из старейших сел края.
Удаленность от больших городов и основных магистралей помогли сохраниться не только 300-летней деревянной церкви, но и особому духу места, рожденному приморской природой, островным ландшафтом, духовной культурой и давней историей. Буду рад открыть вам этот заповедный уголок Заполярья
Лучшее время для посещения Ковды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. В остальные месяцы посещение возможно, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить комфортность путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Никольская церковь
Ковдская губа
Метеорологическая станция
Биологическая станция
Описание экскурсии
Знакомство с древней Никольской церковью и поморским селом
Какое поморское село без церкви? Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды. В этой части рассказа мы коснемся традиции храмостроения и особенностей возведения зданий в суровых условиях Русского Севера. А также поговорим о жизни древнего поморского села.
История русского, шведского и английского лесозаводов
Да-да, здесь на Крайнем Севере в начале 20 века мирно уживались и плодотворно сотрудничали представители лесной промышленности трех развитых стран Европы: России, Англии и Швеции. Вы услышите об особенностях развития отрасли на севере нашей страны на рубеже веков, экономических связях Поморья и строительстве портов на Белом море.
Красота и уникальность Ковдской губы
Изрезанная черта берега, островной рельеф местности и уникальная гидрология места издавна привлекали сюда исследователей природы. В конце 19 века в Ковде появилась метеорологическая станция, а в начале 20 века — биологическая станция профессора Сент-Илера. Сейчас часть морского побережья губы находится под охраной Кандалакшского государственного природного заповедника.
Организационные детали
Трансфер
После встречи в Кандалакше мы на автомобиле выдвигаемся в сторону села Ковда
Общая продолжительность экскурсии около шести часов, два с половиной из которых вы проведете в автомобиле
При использовании вашего собственного автомобиля для проведения экскурсии скидка 15%
Подготовка к поездке
Экскурсия предполагает небольшой пикник на берегу залива, любимые бутерброды для него вам предлагается приготовить самим (горячий чай организуем)
Позаботьтесь об одежде по сезону и по погоде
При желании заказать экскурсию для более чем 4-х человек, условия и стоимость оговариваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провёл экскурсии для 665 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
была на экскурсии в Ковду 4 июня. Дмитрий прекрасный рассказчик, который, чувствуется, очень погружен в историю и жизнь своего края и с большой любовью к нему относится. удалось получить знания и про историю, и про повседневную настоящую жизнь тех мест, и структурировать их.
очень рекомендую 👍
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Ольга
Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.), подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))
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А
Александр
Ковда в декабре 2023-го.
+1
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Ю
Юрий
Экскурсия очень понравилась. Я получил больше чем ожидал.
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Е
Елена
Спасибо Дмитрию за экскурсию, знания и любовь к родному краю. Покорили красоты и ощущение сопричастности к истории. Действительно, Ковда - душа Севера!
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