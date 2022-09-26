Какое поморское село без церкви? Экскурсия начнется с рассказа о памятнике деревянного зодчества — храме, построенном в 1705 году на высоком берегу бурной и каменистой реки Ковды. В этой части рассказа мы коснемся традиции храмостроения и особенностей возведения зданий в суровых условиях Русского Севера. А также поговорим о жизни древнего поморского села.
Да-да, здесь на Крайнем Севере в начале 20 века мирно уживались и плодотворно сотрудничали представители лесной промышленности трех развитых стран Европы: России, Англии и Швеции. Вы услышите об особенностях развития отрасли на севере нашей страны на рубеже веков, экономических связях Поморья и строительстве портов на Белом море.
Изрезанная черта берега, островной рельеф местности и уникальная гидрология места издавна привлекали сюда исследователей природы. В конце 19 века в Ковде появилась метеорологическая станция, а в начале 20 века — биологическая станция профессора Сент-Илера. Сейчас часть морского побережья губы находится под охраной Кандалакшского государственного природного заповедника.