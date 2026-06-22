У самого подножия Кольского полуострова, на берегу Белого моря и почти на линии Полярного круга расположилось одно из старейших сел края.



Удаленность от больших городов и основных магистралей помогли сохраниться не только 300-летней деревянной церкви, но и особому духу места, рожденному приморской природой, островным ландшафтом, духовной культурой и давней историей. Буду рад открыть вам этот заповедный уголок Заполярья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ковды - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа радует своим разнообразием. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя могут быть прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. В остальные месяцы посещение возможно, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить комфортность путешествия.

Сейчас август — это идеальное время.