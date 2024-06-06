Индивидуальные экскурсии в Кандалакше с личным гидом

Найдено 10 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кандалакше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000 за всё до 5 чел.
Кандалакшский лабиринт
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
15 000 за всё до 5 чел.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 8 чел.
Крестовая гора - очей очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000 за всё до 10 чел.
Фототур к самому Белому морю
🚗 На машине
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000 за всё до 7 чел.
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    6 июня 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
  • И
    Илья
    6 июня 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
    читать дальше

    вид с горы. Увидели часовенку Святого Николая. Провели пикник у озера. Завершили нашу экскурсию прогулкой по новой набережной. Уехали из Кандалакши с потрясающими впечатлениями! С благодарностью Илья и Ирина.

  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
    Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
    читать дальше

    подняться к поклонному кресту, прогуляться по белому морю. Спасибо Дмитрию за насыщенный день, интересную беседу и горячий чай😌 Несмотря на пасмурную, безрадостную погоду, день удался👌 Буду рада повторить экскурсию в другое время года и увидеть увиденное в красках))

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • Л
    Людмила
    27 февраля 2024
    Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
    Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
    Ковда в декабре 2023-го.
    Ковда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-гоКовда в декабре 2023-го
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
    Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
    Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
    читать дальше

    этому тихому, гостеприимному северному городу. Экскурсия удивительно построена: сначала захватывающие виды на Кандалакшские шхеры, на горы, Белое море, дорогу, по краям которой пушистые лапы заснеженных елей, сосен, потом вдруг мы оказались в милейшей деревушке как в морозной сказке, когда в полнейшей тишине идешь по узкой тропинке между сосен, вокруг пушистые сугробы, и вдруг открывается Колвицкий водопад. Очень понравилась часовня Святого Николая! Большое спасибо Дмитрию за экскурсию!!!

  • А
    Алина
    10 декабря 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
    читать дальше

    просьбе расширенный маршрут и показал за один (достаточно короткий) световой день несколько местных достопримечательностей. Всё замечательно, вернёмся в Кандалакшу в летний сезон!

    Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями!
  • С
    Сергей
    30 сентября 2023
    Кандалакшский лабиринт
    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
    читать дальше

    инструктаж, выдала трекинговые палки, которые оказались очень кстати. Они реально помогают преодолевать препятствия. Теперь себе хочу купить такие же))) По самому маршруту скажу, что он не сложный, но и не совсем лайтовый. Виды восхитительные, удалось погулять и по берегу во время отлива и в сосновом лесу, подышать чистым воздухом, насладиться северными красотами. Юля по пути рассказала про флору и фауну, да и просто интересные факты из местной жизни. В общем, 3 часа пролетели незаметно и интересно. Оговорюсь, что целью у нас был именно небольшой трекинг и наслаждение природой севера, ну а лабиринт, это приятный бонус. P.S. Медведи нас не съели =))), экскурсия состоялась и мы в восторге!

    Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не можетПроводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
  2. Кандалакшский лабиринт
  3. Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
  4. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
  5. Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 000 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Кандалакше? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам