Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Сверкающая гладь Белого моря, дюны. Изогнутые ветром сосны с далёким задним планом. Линейные композиции с рекой Варзуга. Перспективы улиц молчаливых посёлков, геометрические построения заборов. Фотогеничные рыбацкие лодки, брошенные на берегу. Одичавшие якутские лошадки. Это — ваши будущие кадры в лучших локациях Севера. Вооружайтесь камерой — и в путь!
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Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт захватывающее путешествие в места, словно специально созданные для пейзажной фотосъёмки. Туда не возят туроператоры, но ездим мы — на внедорожниках и с профессиональным фотографом-сопровождающим. А ещё — с полноценным горячим обедом в термосах, включённым в стоимость.
Роль фотонаставника
Фотогид покажет вам самые вдохновляющие места, поможет в выборе композиции и настройках фототехники. От его грамотных действий зависит, насколько классные снимки вы привезёте с собой. Обещаем — их будет много!
Мы посетим:
- Кузоменские пески — чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря. Удивительно, что дюны образовались в зоне тундры — как правило, в ней не ожидаешь увидеть ничего подобного.
- Кузомень — старинное рыбацкое село, известное своими дюнами и другими природными достопримечательностями
- Варзуга — село на берегу одноимённой реки, окружённое потрясающими пейзажами
- Кашкаранцы — рыбацкий посёлок у Белого моря с красивыми пляжами
- Аметистовый берег, чьё название правдиво — на берегу действительно можно найти аметисты
Одичавшие якутские лошадки — ещё одна чудесная достопримечательность тех мест, в которых мы побываем.
План путешествия:
- Рано утром встречаемся в Кандалакше и отправляемся в сторону посёлка Кузомень — 250 км от города
- По дороге любуемся пейзажами и при желанию делаем остановку для фотосессии
- Добираемся до дюн, далее едем на берега реки Варзуга и Белого моря
- Наслаждаемся природой и фотографируем
- Обедаем на берегу Белого моря
- Заезжаем в Варзугу и отправляемся в обратный путь.
- По дороге заезжаем на Аметистовый берег и в Кашкаранцы
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на внедорожниках от ж/д вокзала Кандалакши и обратно, услуги опытного инструктора-проводника и фотографа, полноценный горячий обед в термосах (первое и второе блюда, чай, кофе, печенье, бутерброды)
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала Кандалакши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Кандалакше
Провели экскурсии для 252 туристов
Всем привет! Я представляю команду опытных гидов и инструкторов-проводников. В нашей команде только те, кто страстно любит путешествия. Наша цель — открыть для вас суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? Увидеть незабываемые пейзажи? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Тогда присоединяйтесь к нам!
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