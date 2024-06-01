Фототур к самому Белому морю
Индивидуальная фото-прогулка в Кандалакше

Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника

Сверкающая гладь Белого моря, дюны. Изогнутые ветром сосны с далёким задним планом. Линейные композиции с рекой Варзуга. Перспективы улиц молчаливых посёлков, геометрические построения заборов. Фотогеничные рыбацкие лодки, брошенные на берегу. Одичавшие якутские лошадки. Это — ваши будущие кадры в лучших локациях Севера. Вооружайтесь камерой — и в путь!
Фототур к самому Белому морю
Фототур к самому Белому морю
Фототур к самому Белому морю
Ближайшие даты:
1
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Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт захватывающее путешествие в места, словно специально созданные для пейзажной фотосъёмки. Туда не возят туроператоры, но ездим мы — на внедорожниках и с профессиональным фотографом-сопровождающим. А ещё — с полноценным горячим обедом в термосах, включённым в стоимость.

Роль фотонаставника

Фотогид покажет вам самые вдохновляющие места, поможет в выборе композиции и настройках фототехники. От его грамотных действий зависит, насколько классные снимки вы привезёте с собой. Обещаем — их будет много!

Мы посетим:

  • Кузоменские пески — чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря. Удивительно, что дюны образовались в зоне тундры — как правило, в ней не ожидаешь увидеть ничего подобного.
  • Кузомень — старинное рыбацкое село, известное своими дюнами и другими природными достопримечательностями
  • Варзуга — село на берегу одноимённой реки, окружённое потрясающими пейзажами
  • Кашкаранцы — рыбацкий посёлок у Белого моря с красивыми пляжами
  • Аметистовый берег, чьё название правдиво — на берегу действительно можно найти аметисты

Одичавшие якутские лошадки — ещё одна чудесная достопримечательность тех мест, в которых мы побываем.

План путешествия:

  • Рано утром встречаемся в Кандалакше и отправляемся в сторону посёлка Кузомень — 250 км от города
  • По дороге любуемся пейзажами и при желанию делаем остановку для фотосессии
  • Добираемся до дюн, далее едем на берега реки Варзуга и Белого моря
  • Наслаждаемся природой и фотографируем
  • Обедаем на берегу Белого моря
  • Заезжаем в Варзугу и отправляемся в обратный путь.
  • По дороге заезжаем на Аметистовый берег и в Кашкаранцы

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на внедорожниках от ж/д вокзала Кандалакши и обратно, услуги опытного инструктора-проводника и фотографа, полноценный горячий обед в термосах (первое и второе блюда, чай, кофе, печенье, бутерброды)
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Кандалакши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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