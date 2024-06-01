Сверкающая гладь Белого моря, дюны. Изогнутые ветром сосны с далёким задним планом. Линейные композиции с рекой Варзуга. Перспективы улиц молчаливых посёлков, геометрические построения заборов. Фотогеничные рыбацкие лодки, брошенные на берегу. Одичавшие якутские лошадки. Это — ваши будущие кадры в лучших локациях Севера. Вооружайтесь камерой — и в путь!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

за 1-2 человека или 7000 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт захватывающее путешествие в места, словно специально созданные для пейзажной фотосъёмки. Туда не возят туроператоры, но ездим мы — на внедорожниках и с профессиональным фотографом-сопровождающим. А ещё — с полноценным горячим обедом в термосах, включённым в стоимость.

Роль фотонаставника

Фотогид покажет вам самые вдохновляющие места, поможет в выборе композиции и настройках фототехники. От его грамотных действий зависит, насколько классные снимки вы привезёте с собой. Обещаем — их будет много!

Мы посетим:

Кузоменские пески — чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря. Удивительно, что дюны образовались в зоне тундры — как правило, в ней не ожидаешь увидеть ничего подобного.

— чудесное творение природы у села Кузомень на берегу Белого моря. Удивительно, что дюны образовались в зоне тундры — как правило, в ней не ожидаешь увидеть ничего подобного. Кузомень — старинное рыбацкое село, известное своими дюнами и другими природными достопримечательностями

— старинное рыбацкое село, известное своими дюнами и другими природными достопримечательностями Варзуга — село на берегу одноимённой реки, окружённое потрясающими пейзажами

— село на берегу одноимённой реки, окружённое потрясающими пейзажами Кашкаранцы — рыбацкий посёлок у Белого моря с красивыми пляжами

— рыбацкий посёлок у Белого моря с красивыми пляжами Аметистовый берег, чьё название правдиво — на берегу действительно можно найти аметисты

Одичавшие якутские лошадки — ещё одна чудесная достопримечательность тех мест, в которых мы побываем.

План путешествия:

Рано утром встречаемся в Кандалакше и отправляемся в сторону посёлка Кузомень — 250 км от города

По дороге любуемся пейзажами и при желанию делаем остановку для фотосессии

Добираемся до дюн, далее едем на берега реки Варзуга и Белого моря

Наслаждаемся природой и фотографируем

Обедаем на берегу Белого моря

Заезжаем в Варзугу и отправляемся в обратный путь.

По дороге заезжаем на Аметистовый берег и в Кашкаранцы

Организационные детали