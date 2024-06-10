Вы посетите второй по величине, но первый по красоте каскад водопадов в регионе — Малый Янискенгас и Большой Янискенгас (в простонародье «Оба-на» и «Маманя»). Такие водопады — золотой фонд фотолокаций планеты. Путь к ним труден и большинство людей, добирающихся до них, далеки от задач фотографов. Оттого по-настоящему хороших материалов места нет — вы сделаете эксклюзивные кадры, почувствовав себя первооткрывателями затерянного мира.

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Описание

Что вас ожидает

Нетронутый уголок Заполярья

Воды реки Кутсайоки обрушиваются с гранитного уступа в два приёма, сначала на 15, а потом на 25 метров. Вода с рёвом бьёт в каменную чашу, окружённую скалами, заволакивая всё вокруг водяной пылью. В солнечную погоду радуги перебрасывают мосты над бурлящим потоком, а в пасмурный день ущелье выглядит неприступным прибежищем великанов, сотрясающих гранитную твердь. Земля здесь действительно гудит, столь силён поток воды.

А вокруг водопада — суровая заполярная тайга со скальными выступами, болотами и ручьями, сбегающими к полноводной реке. Огромную сопку, главенствующую над зачарованным краем, словно разорвал гигант, проложив путь для водного потока.

Дорога к водопаду проходит через тайгу, броды, крутые склоны. Вы окажетесь в заповедном мире, где мох устилает камни и свисает с ветвей вековых сосен, а лесные озёрца наполнены чёрной водой. Запах стланика и ягеля кружит голову. Ничто не мешает муравьям строить свои бесчисленные магистрали, а глухари отказываются уходить с дороги.

Встречаются медведи, олени, лисы, росомахи и прочая таёжная живность, ибо здесь территория федерального заказника: охота запрещена и потому зверь не пуган. А с края каньона открывается потрясающий вид на бескрайнее море тайги.

План путешествия

Рано утром встречаемся в Кандалакше у ж/д вокзала

Отправляемся в сторону посёлка Алакурти (180 км)

По дороге любуемся пейзажами, по желанию можно сделать остановку для фотосессии

В Алакурти проходим пограничный контроль

Далее съезжаем с трассы и передвигаемся по лесной грунтовой дороге (40 км)

Добираемся до крайней точки и после небольшого инструктажа продолжаем движение к водопаду пешком (1-2 км)

Наслаждаемся природой и фотографируем водопад

Обедаем у подножья водопада

Возвращаемся к автомобилю и отправляемся в обратный путь

Организационные детали