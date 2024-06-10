Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Индивидуальная фото-прогулка в Кандалакше

Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы

Вы посетите второй по величине, но первый по красоте каскад водопадов в регионе — Малый Янискенгас и Большой Янискенгас (в простонародье «Оба-на» и «Маманя»). Такие водопады — золотой фонд фотолокаций планеты. Путь к ним труден и большинство людей, добирающихся до них, далеки от задач фотографов.

Оттого по-настоящему хороших материалов места нет — вы сделаете эксклюзивные кадры, почувствовав себя первооткрывателями затерянного мира.
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
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Описание

Что вас ожидает

Нетронутый уголок Заполярья

Воды реки Кутсайоки обрушиваются с гранитного уступа в два приёма, сначала на 15, а потом на 25 метров. Вода с рёвом бьёт в каменную чашу, окружённую скалами, заволакивая всё вокруг водяной пылью. В солнечную погоду радуги перебрасывают мосты над бурлящим потоком, а в пасмурный день ущелье выглядит неприступным прибежищем великанов, сотрясающих гранитную твердь. Земля здесь действительно гудит, столь силён поток воды.

А вокруг водопада — суровая заполярная тайга со скальными выступами, болотами и ручьями, сбегающими к полноводной реке. Огромную сопку, главенствующую над зачарованным краем, словно разорвал гигант, проложив путь для водного потока.

Дорога к водопаду проходит через тайгу, броды, крутые склоны. Вы окажетесь в заповедном мире, где мох устилает камни и свисает с ветвей вековых сосен, а лесные озёрца наполнены чёрной водой. Запах стланика и ягеля кружит голову. Ничто не мешает муравьям строить свои бесчисленные магистрали, а глухари отказываются уходить с дороги.

Встречаются медведи, олени, лисы, росомахи и прочая таёжная живность, ибо здесь территория федерального заказника: охота запрещена и потому зверь не пуган. А с края каньона открывается потрясающий вид на бескрайнее море тайги.

План путешествия

  • Рано утром встречаемся в Кандалакше у ж/д вокзала
  • Отправляемся в сторону посёлка Алакурти (180 км)
  • По дороге любуемся пейзажами, по желанию можно сделать остановку для фотосессии
  • В Алакурти проходим пограничный контроль
  • Далее съезжаем с трассы и передвигаемся по лесной грунтовой дороге (40 км)
  • Добираемся до крайней точки и после небольшого инструктажа продолжаем движение к водопаду пешком (1-2 км)
  • Наслаждаемся природой и фотографируем водопад
  • Обедаем у подножья водопада
  • Возвращаемся к автомобилю и отправляемся в обратный путь

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — трансфер на внедорожниках от ж/д вокзала Кандалакши и обратно
    — услуги опытного инструктора-проводника и фотографа
    — питание: полноценный горячий обед в термосах (первое и второе блюда), чай, кофе, печенье, бутерброды
    — помощь в съёмках
    — получение разрешения и оплата посещения заказника «Кутса»
    — средства безопасности от диких животных (мы выдаём фаеры и шумовые гранаты, выполняя простые правила, которые объяснит инструктор, вы будете в безопасности)
  • По предварительной договорённости возможен выезд из Мурманска (+500 руб. с человека)
  • Обязательно при себе иметь паспорт РФ для прохождения пограничного контроля
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Кандалакши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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