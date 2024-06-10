Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Оттого по-настоящему хороших материалов места нет — вы сделаете эксклюзивные кадры, почувствовав себя первооткрывателями затерянного мира.
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Описание
Что вас ожидает
Нетронутый уголок Заполярья
Воды реки Кутсайоки обрушиваются с гранитного уступа в два приёма, сначала на 15, а потом на 25 метров. Вода с рёвом бьёт в каменную чашу, окружённую скалами, заволакивая всё вокруг водяной пылью. В солнечную погоду радуги перебрасывают мосты над бурлящим потоком, а в пасмурный день ущелье выглядит неприступным прибежищем великанов, сотрясающих гранитную твердь. Земля здесь действительно гудит, столь силён поток воды.
А вокруг водопада — суровая заполярная тайга со скальными выступами, болотами и ручьями, сбегающими к полноводной реке. Огромную сопку, главенствующую над зачарованным краем, словно разорвал гигант, проложив путь для водного потока.
Дорога к водопаду проходит через тайгу, броды, крутые склоны. Вы окажетесь в заповедном мире, где мох устилает камни и свисает с ветвей вековых сосен, а лесные озёрца наполнены чёрной водой. Запах стланика и ягеля кружит голову. Ничто не мешает муравьям строить свои бесчисленные магистрали, а глухари отказываются уходить с дороги.
Встречаются медведи, олени, лисы, росомахи и прочая таёжная живность, ибо здесь территория федерального заказника: охота запрещена и потому зверь не пуган. А с края каньона открывается потрясающий вид на бескрайнее море тайги.
План путешествия
- Рано утром встречаемся в Кандалакше у ж/д вокзала
- Отправляемся в сторону посёлка Алакурти (180 км)
- По дороге любуемся пейзажами, по желанию можно сделать остановку для фотосессии
- В Алакурти проходим пограничный контроль
- Далее съезжаем с трассы и передвигаемся по лесной грунтовой дороге (40 км)
- Добираемся до крайней точки и после небольшого инструктажа продолжаем движение к водопаду пешком (1-2 км)
- Наслаждаемся природой и фотографируем водопад
- Обедаем у подножья водопада
- Возвращаемся к автомобилю и отправляемся в обратный путь
Организационные детали
- В стоимость включено:
— трансфер на внедорожниках от ж/д вокзала Кандалакши и обратно
— услуги опытного инструктора-проводника и фотографа
— питание: полноценный горячий обед в термосах (первое и второе блюда), чай, кофе, печенье, бутерброды
— помощь в съёмках
— получение разрешения и оплата посещения заказника «Кутса»
— средства безопасности от диких животных (мы выдаём фаеры и шумовые гранаты, выполняя простые правила, которые объяснит инструктор, вы будете в безопасности)
- По предварительной договорённости возможен выезд из Мурманска (+500 руб. с человека)
- Обязательно при себе иметь паспорт РФ для прохождения пограничного контроля
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала Кандалакши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.