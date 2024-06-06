1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Пройти по эко-краеведческой тропе, услышать поморские истории и ощутить особый дух Терского берега
Начало: В Умбе
10 июня в 15:00
11 июня в 16:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кандалакшский лабиринт
Загадочная история и прекрасная природа северной Карелии
Начало: В Кандалакше
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ковда - заглянуть в душу Русского Севера
Уникальная гидрология Ковдской губы, памятник деревянного зодчества и история лесозаводов трех стран
Начало: на Центральной площади в Кандалакше
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: В центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
21 июня в 16:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур к заповедному водопаду Кольского Севера (всё включено)
Отправиться в труднодоступные места - и открыть белое пятно в мире фотографии дикой природы
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крестовая гора - очей очарование
Побывать в тундре, зарядиться энергией движения и насладиться суровой красотой северной природы
Начало: На площади Сердце Кандалакши
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
13 часов
Фототур к самому Белому морю
Посетить места, идеальные для пейзажной съёмки, и сделать потрясающие кадры с помощью фотонаставника
Начало: У ж/д вокзала Кандалакши
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 38 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
Открыть места вдоль Кандалакшского залива, где сохранились поморские традиции и прежний уклад жизни
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя6 июня 2024Спасибо Ольге за её любовь к месту, это чувствуется. Таким местам, как Умба, и другим деревням нужны люди, болеющие за их развитие и сохранение традиций. Рекомендую прикоснуться к истории Умбы через Ольгу.
- ИИлья6 июня 2024Дмитрию огромное спасибо за удивительный день, который мы провели с ним. Показал нам много красивых мест: водопады,"плантации" ягеля, красивый панорамный
- DDmitry25 мая 2024Замечательный гид. Рассказывает много интересного, легко адаптируется к желаниям клиентов. Места очень красивые!
- ООльга28 февраля 2024Добрый день. Очень понравилась экскурсия из Кандалакши в село Ковда. На экскурсии удалось заглянуть в старинную церковь (Никольская церковь, XVIII в.),
- ЛЛюдмила27 февраля 2024Ольга-отличный рассказчик и организатор! Она смогла скорректировать маршрут с учетом погоды, наших возможностей и пожеланий.
- ААлександр8 января 2024Ковда в декабре 2023-го.
- ТТатьяна5 января 2024Замечательная экскурсия! Дмитрий, спасибо огромное! Очень яркие впечатления от увиденного и рассказанного. Целая экспедиция. Прошлись по замечательным местам. Красота сказочная. Такой Кандалакшу мы ещё не видели. Спасибо большое! Рекомендую Дмитрия. Отзывчивый, любящий своё дело человек!
- ЕЕлена5 января 2024Мы совершенно ничего не знали о Кандалакше, Дмитрий столько интересного, важного рассказал и показал нам, что мы очень прониклись к
- ААлина10 декабря 2023Побывали в настоящей северной сказке. Дмитрий провёл по заснеженным тропам, сопровождая маршрут интересными историями! Очень благодарны, что Дмитрий организовал по нашей
- ССергей30 сентября 2023Проводила экскурсию Юля. С самого начала видно, что она горит своим делом, и это не может не радовать) Провела нам
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Летние»
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