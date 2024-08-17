Экскурсии со скидкой в Кандалакше до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Кандалакше, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
На машине
скидка
10%
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
2500022 500 за всё до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Пешая
скидка
10%
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 40003 600 за всё до 2 чел.
Ландшафты беломорского побережья
На машине
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья: индивидуальная водная прогулка
Путешествие по побережью Кандалакшского залива подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о северной природе и её уникальных особенностях
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600014 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    17 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
    Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
  • Л
    Леонтьева
    14 августа 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Юлия, огромное вам спасибо за целый день невероятного путешествия!!! Мы просто в восторге. Для не очень подвижных туристов просто изумительная экскурсия.
  • И
    Ирина
    3 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
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    собачками, все справились с маршрутом на отлично. Пожилым людям я бы рекомендовала эту экскурсию только если они в хорошей физической форме, ну и с совсем маленькими детьми, наверное, будет сложно. Периодически приходилось забираться на скалы и спускаться по скалам вниз, это довольно увлекательно и добавляет изюминку в маршрут. Виды во время экскурсии - это что-то волшебное и сказочное, невероятно красиво! Сами бы мы эту тропу точно не нашли, поэтому рады, что пошли на экскурсию. К тому же узнали много интересного. Юлия отвечала на абсолютно все наши вопросы, дала рекомендации. Гид просто супер, рекомендуем!

    Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 иОй, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
    Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!
  • С
    Светлана
    18 июня 2024
    Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
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    красоте природы, истории Севера и людях, которые нам помогли к ним прикоснутся. Юля такой человек, мы провели с ней один день в путешествии. Отличный маршрут, удобная и проходимая машина, по пути рассказы о жизни на Севере, о поморских традициях и укладе, о природе и истории края. Это путевая экскурсия с глубоким знанием предмета и одновременно дружеская непринужденная беседа, интересные разговоры за которыми не замечаешь километры пути. С Юлей мы побывали в Умбе, зашли в один из 5 (!) музеев - музей петроглифов, очень интересно, купили отличных пирожков с палтусом и местных натуральных йогуртов, у нас получился просто царский обед. В селе Кашкаранцы зашли в церковь со сложной и удивительной судьбой, тайнами и святынями. Каким же чудесным оказался берег с аметистами… хотелось оставаться там насовсем) Но Юля напоила нас походным чаем с травами и мы отправились в обратный путь. Увидели удивительное природное явление- каменную реку. Задумали, запланировали обязательно вернуться на Терский берег, доехать до Варзуги, до песчаной пустыни. Надеюсь опять с Юлей. Спасибо за отличное незабываемое путешествие.

    Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочетсяПрошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Скидки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аметисты Белого моря и исконный Русский Север
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  3. Ландшафты беломорского побережья
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  2. Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Кандалакше в октябре 2024
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