скидка
10%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие во времени по древним сёлам Кандалакши
Путешествие по Терскому району Мурманской области. Узнайте о жизни поморов, посетите месторождение аметистов и насладитесь природой Белого моря
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
2500022 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Прогулка по заповедным местам Кандалакши, где вы узнаете о геологии, поморской и саамской культурах. В конце маршрута - загадочный лабиринт «Вавилон»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 40003 600₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
7 часов
Водная прогулка
Ландшафты беломорского побережья: индивидуальная водная прогулка
Путешествие по побережью Кандалакшского залива подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о северной природе и её уникальных особенностях
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий17 августа 2024Спасибо! Все было прекрасно. Очень красивые места, очень интересная беседа и чудесная атмосфера!
- ЛЛеонтьева14 августа 2024Юлия, огромное вам спасибо за целый день невероятного путешествия!!! Мы просто в восторге. Для не очень подвижных туристов просто изумительная экскурсия.
- ИИрина3 августа 2024Ой, мы в восторге от экскурсии и от гида Юлии! Мы были с детьми (14 и 13 лет) и тремя
- ММария2 августа 2024Очень понравилась экскурсия, красивая тропа, гид просто чудо!!!
- ССветлана18 июня 2024Прошла уже неделя, а классное настроение, с которым мы вернулись из Кандалакши не оставляет, впечатлениями хочется делиться, хочется рассказывать о
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Скидки»
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