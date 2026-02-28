Искрящийся снег, бескрайние просторы, величественные пейзажи, ощущение свободы и всплеск адреналина — в одной прогулке. Выберем подходящую сопку, оседлаем снегоходы — и вперёд.
Будем мчаться, греться чаем, любоваться и вдыхать полной грудью каждый момент этого северного приключения!
Будем мчаться, греться чаем, любоваться и вдыхать полной грудью каждый момент этого северного приключения!
Описание экскурсии
Отправимся на одну из сопок — будем выбирать по погоде и качеству снега:
- на величественную Волосяную с её причудливыми очертаниями
- на загадочную Среднюю, откуда открываются панорамы на десятки километров вокруг
- на таинственную Ключихинскую, хранящую множество легенд
Посетим ущелье Железное с отвесными скалами, которые будто защищают вход в какое-то мистическое место.
А ещё устроим привал с перекусом и горячим северным чаем на смотровой площадке.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на Mazda CX-7, перекус с чаем, поездка на современных и лёгких в управлении снегоходах, аренда шлемов в масок
- Подойдёт взрослым и детям от 12 лет. У новичков всё получится — перед стартом провожу инструктаж
- Тайминг: дорога из города до отправления на снегоходах — 10–15 мин, путь на снегоходе до вершины сопки — 25–35 мин, общее время катания — 2,5–3 ч
- Могу забрать вас из другого города области — детали уточняйте в переписке
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы команда гидов из 2 человек. Всей душой любим свой родной край и готовы вам открыть его лучшие места, рассказать интересные факты о быте и истории Cевера. Наша задача — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой Терского и Кандалакшского районов!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и заботой, проходило очень комфортно и интересно. Нас забрали от дома, провели инструктаж по управлению
Вам был полезен этот отзыв?
От всей души рекомендую экскурсию на снегоходах и Артёма как опытного и ответственного инструктора!
4 часа экстремальных эмоций - приятный адреналин от скорости и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО управления снегоходом, ощущение свободы на бескрайних
4 часа экстремальных эмоций - приятный адреналин от скорости и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО управления снегоходом, ощущение свободы на бескрайних
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали всю поездку нашу безопасность. Места действительно очень красивые, хоть нам и не очень повезло с погодой, но воображение и рассказы Артема и Романа дополнили то, что не увидел глаз. Спасибо, уже планируем осень, чтобы посетить окрестности Кандалакши 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Замечательный маршрут прогулки: захватывающе красиво! Все четко организовано, безопасно. Вкусные пельмени и чай с печеньем.
Экскурсоводы Артём и Роман очень внимательные, позитивные люди. Интересно рассказывают. Однозначно рекомендуем.
И вернемся обязательно сами)
Экскурсоводы Артём и Роман очень внимательные, позитивные люди. Интересно рассказывают. Однозначно рекомендуем.
И вернемся обязательно сами)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кандалакши
Похожие экскурсии на «На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши»
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедный Север. Путешествие по Терскому берегу
Проехать вдоль Белого моря и открыть самобытный уголок Мурманской области
Начало: По вашему адресу
23 авг в 07:00
24 авг в 07:00
от 27 000 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Заповедный каякинг: Лувеньга - Кандалакша
Откройте для себя удивительный мир Кандалакшского заповедника с воды. Погрузитесь в атмосферу дикой природы и насладитесь уникальными видами
Начало: В селе Лувеньга
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
21 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фотоэкспедиция «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
от 11 000 ₽ за человека