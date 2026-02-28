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На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши

Ветер в лицо, красота вокруг, восторг в сердце
Искрящийся снег, бескрайние просторы, величественные пейзажи, ощущение свободы и всплеск адреналина — в одной прогулке. Выберем подходящую сопку, оседлаем снегоходы — и вперёд.

Будем мчаться, греться чаем, любоваться и вдыхать полной грудью каждый момент этого северного приключения!
На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши
На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши
На снегоходах по живописным сопкам Кандалакши

Описание экскурсии

Отправимся на одну из сопок — будем выбирать по погоде и качеству снега:

  • на величественную Волосяную с её причудливыми очертаниями
  • на загадочную Среднюю, откуда открываются панорамы на десятки километров вокруг
  • на таинственную Ключихинскую, хранящую множество легенд

Посетим ущелье Железное с отвесными скалами, которые будто защищают вход в какое-то мистическое место.

А ещё устроим привал с перекусом и горячим северным чаем на смотровой площадке.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на Mazda CX-7, перекус с чаем, поездка на современных и лёгких в управлении снегоходах, аренда шлемов в масок
  • Подойдёт взрослым и детям от 12 лет. У новичков всё получится — перед стартом провожу инструктаж
  • Тайминг: дорога из города до отправления на снегоходах — 10–15 мин, путь на снегоходе до вершины сопки — 25–35 мин, общее время катания — 2,5–3 ч
  • Могу забрать вас из другого города области — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Кандалакше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы команда гидов из 2 человек. Всей душой любим свой родной край и готовы вам открыть его лучшие места, рассказать интересные факты о быте и истории Cевера. Наша задача — как можно больше людей познакомить с достопримечательностями, гармонией и красотой Терского и Кандалакшского районов!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и заботой, проходило очень комфортно и интересно. Нас забрали от дома, провели инструктаж по управлению
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снегоходом, показали очень красивые места, покормили вкусными пельмешками из термоса и даже подарили атмосферное видео о прогулке! Видно, что парни увлечены своим делом, многое знают и искренне хотят поделиться красотой здешних мест. Несмотря на то, что мы ездили в достаточно пасмурную погоду и видов вдаль с вершины сопок не было, мы все равно насладились прогулкой, потрясающим сказочным лесом с охапками снега на деревьях, масштабом местной природы. Так что ехать можно в любую погоду, впечатления будут на все 100!

Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
Хочется сказать огромное спасибо за тур Артему и Роману — все было сделано с душой и
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Марина
От всей души рекомендую экскурсию на снегоходах и Артёма как опытного и ответственного инструктора!
4 часа экстремальных эмоций - приятный адреналин от скорости и САМОСТОЯТЕЛЬНОГО управления снегоходом, ощущение свободы на бескрайних
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снежных просторах и единение с невероятной северной природой.
В моём случае непрерывная метель в течение суток накануне экскурсии и во время катания создала исключительную атмосферу 💔 а также добавляла некоторые технические заморочки, с которыми инструктор успешно справлялся.
Также Артём выполнял все капризы по формированию фото- и видеоконтента на память ✌️ и рассказывал всякие интересные вещи о природных достопримечательностях и жизни людей в Кандалакше. Очень позитивный и приятный парень.
Отмечу отличную экипировку сапогами, волшебными рукавицами, шлемами-масками. У меня в -15’ (по ощущениям -22’) не возникло никакого дискомфорта 😁 полный восторг!

От всей души рекомендую экскурсию на снегоходах и Артёма как опытного и ответственного инструктора!
От всей души рекомендую экскурсию на снегоходах и Артёма как опытного и ответственного инструктора!
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Е
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали всю поездку нашу безопасность. Места действительно очень красивые, хоть нам и не очень повезло с погодой, но воображение и рассказы Артема и Романа дополнили то, что не увидел глаз. Спасибо, уже планируем осень, чтобы посетить окрестности Кандалакши 😊
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали
Только вернулись с экскурсии-поездки. Было очень классно, дружелюбно и местами вкусно. Выдали каждому снегоход, проинструктировали, контролировали
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Г
Замечательный маршрут прогулки: захватывающе красиво! Все четко организовано, безопасно. Вкусные пельмени и чай с печеньем.
Экскурсоводы Артём и Роман очень внимательные, позитивные люди. Интересно рассказывают. Однозначно рекомендуем.
И вернемся обязательно сами)
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