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снегоходом, показали очень красивые места, покормили вкусными пельмешками из термоса и даже подарили атмосферное видео о прогулке! Видно, что парни увлечены своим делом, многое знают и искренне хотят поделиться красотой здешних мест. Несмотря на то, что мы ездили в достаточно пасмурную погоду и видов вдаль с вершины сопок не было, мы все равно насладились прогулкой, потрясающим сказочным лесом с охапками снега на деревьях, масштабом местной природы. Так что ехать можно в любую погоду, впечатления будут на все 100!