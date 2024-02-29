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Что можно увидеть
Программа тура по дням
Прибытие в Варзугу. Выезд в сторону деревни Стрельна
Встреча на вокзале города Кандалакша, переезд в Варзугу.
Обед, инструктаж и экипировка, выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря.
По пути осмотр поморских рыбацких тоней, заезд в села Чапома, Тетрино.
Дневной пробег: 125 км.
Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки
Завтрак.
Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки. Дорог и путиков нет.
В начале дня осмотр Никодимского маяка, который стоит на самой южной оконечности Кольского полуострова.
От маяка отправитесь вглубь полуострова в северо-восточном направлении. Эта часть пути проходит по одной из самых пустынных областей Кольского полуострова.
После маяка лесная зона, где приходится лавировать по открытым участкам, затем привольные открытые места, где встречаются остатки советских космических ракет.
Ночлег в деревне Каневка на берегу реки Поной.
Размещение в Каневке в частном доме. По желанию посещение бани.
Дневной пробег около 180 км.
Посещение хребта Кейвы
Завтрак.
Выезд в сторону Краснощелья.
Маршрут этого дня пройдет по пологому хребту Кейвы, а затем спустится в лесистую «понойскую депрессию».
По пути вы заедите в оленеводческую бригаду, где можно будет познакомиться с бытом и жизнью оленеводов, а при удачном стечении обстоятельств увидеть и самих оленей.
Путь этот используется только оленеводами и жителями Каневки, значительная часть дороги по целине.
Дневной перегон: около 170 км.
Маршрут Краснощелье - Ловозеро
Маршрут Краснощелье – Ловозеро.
В зависимости от погоды это может быть 180 километров шикарных видов и легкого драйва, либо трудовой длинный день борьбы со снежной целиной.
Кольский он всегда такой – непредсказуемый.
Ночлег на берегу Ловозера на турбазе Юлинская Салма.
Дневной перегон: около 180 км.
Посещение священного озера Сейдозеро
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостевых домах Стрельна, Каневка, Краснощелье и Юлинская Салма.
Варианты проживания
Гостевой дом в Стрельне
Гостевой дом в Каневке
Это не совсем гостевой дом, а дом семьи Виктора и Натальи Каневых.
Кормят хозяева в своем доме, а ночлег для гостей в соседнем доме.
Ночлег в спальниках. Достаточно легкого летнего спальника – в доме тепло.
Имеется баня. Мобильной связи нет.
Гостевой дом Краснощелье
- размещение по 3 человека в комнате. Тепло, чисто уютно. Общая гостиная с телевизором;
- отличная местная кухня;
- туалет дневной на улице, ночной в доме, умывальник в доме;
- жаркая большая баня местной конструкции – совмещенное парное и помывочное отделение.
Гостевой дом Юлинская Салма
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Местные трансферты
- Проживание
- Аренда снегоходов Lynx 59 Ranger 600 ACE, Lynx 49 Ranger 600 ACE
- Горюче-смазочные материалы
- Аренда снаряжения
- Питание, указанное в программе
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Кандалакши и обратно из Кировска
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для снегоходной экспедиции:
• футболки, нижнее белье, х. б. носки;
• термобелье из тонкого полартека;
• тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
• пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
• тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
• толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
• перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
• шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – предоставляется;
• шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
• пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце, почти во всех гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
• если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее (шарф, платок);
• личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
• крем для лица от холода;
• личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
• маска горнолыжная – надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
• солнцезащитные очки;
• маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
• можно взять свои небольшие термосы для чая;
• шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.
Не забудьте! взять с собой спальник для ночевки в гостевом доме Каневки. Спальник может быть тонким. Вещи должны быть упакованы в сумку, рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Вам предоставят:
- комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
- 2 подшлемника – тонкий и толстый;
- шлем с забралом с двойным стеклом – если у вас крупная голова, акцентируйте внимание на этом;
- ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
- варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Обратите внимание! Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить не смогут.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Снегоходные экспедиции проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии.
Погода в этих широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке.
Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Всё зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Организатор определяет сложность исходя из средних значений.
Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, могут ударить сильные морозы или вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все эти природные явления предсказать которые невозможно.
Как погода влияет на тур?
Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное.
Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным.
В случае экстремальных погодных ситуаций гид на маршруте имеет право внести изменения в маршрут, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято в целях вашей безопасности.
В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям организатор не несёт ответственность за возможные опоздания на самолёт или поезд.
Есть ли условия, касающиеся эксплуатации техники и дисциплины на маршруте?
Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому заключается договор аренды снегохода и снаряжения.
В случае неадекватного поведения и нарушения правил техники безопасности на маршруте, гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если нарушения продолжились, гид имеет право снять нарушителя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено исключительно для вашей безопасности и успеха экспедиций.
Основные правила катания на снегоходах:
- запрещено управление снегоходом в нетрезвом состоянии;
- не разрешается делать обгоны, двигаться на снегоходе по целине, не соблюдать дистанцию между снегоходами;
- к самостоятельному управлению снегоходом не допускаются дети моложе 18 лет;
- запрещено управлять снегоходом без защитного шлема;
- категорически запрещено преследовать на снегоходе диких животных.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.
Я совершила поездку в Мурманскую область,
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!
Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!
Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!
Ребята - Вы молодцы!