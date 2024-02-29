Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск

Путешествие на снегоходах по Кольскому полуострову для опытных путешественников. Маршрут включает возвышенность Дальние Кейвы и деревню Каневка
Преимущества этого путешествия: знакомство с жизнью коренных народов Кольского - Поморами, Коми и Саами; отдых от городской суеты - посещение нетронутых цивилизацией мест; уникальное природное явление - возможность увидеть северное сияние; испытание на прочность - большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.

Все участники тура получают памятные дипломы «Школы Горного Вождения Снегоходов» и памятные сувениры
5
3 отзыва

5 причин купить этот авторский тур

  • 🌌 Возможность увидеть северное сияние
  • 🛷 Проезд по целинному снегу
  • 🏞️ Посещение нетронутых цивилизацией мест
  • 🎓 Памятные дипломы и сувениры
  • 👥 Знакомство с жизнью коренных народов
    • Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Дальние Кейвы
  • Хребет Кейвы

    • Программа тура по дням

    1 день

    Прибытие в Варзугу. Выезд в сторону деревни Стрельна

    Встреча на вокзале города Кандалакша, переезд в Варзугу.

    Обед, инструктаж и экипировка, выезд на снегоходах в сторону деревни Стрельна на Терском берегу Белого моря.

    По пути осмотр поморских рыбацких тоней, заезд в села Чапома, Тетрино.

    Необычный участок маршрута: в основном путь лежит по берегу моря, заснеженным дюнам, иногда по замёрзшим мелководным заливам.
    Очень живописные пейзажи, непредсказуемое море. На льду часто можно увидеть отдыхающих тюленей.
    Прибытие в Стрельну, размещение в гостевом доме.
    Ужин из блюд поморской кухни – семга во всех видах, грибы, варенья.

    Дневной пробег: 125 км.

    Прибытие в Варзугу. Выезд в сторону деревни СтрельнаПрибытие в Варзугу. Выезд в сторону деревни СтрельнаПрибытие в Варзугу. Выезд в сторону деревни Стрельна
    2 день

    Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки

    Завтрак.

    Снегоходный маршрут от Стрельны до Каневки. Дорог и путиков нет.

    В начале дня осмотр Никодимского маяка, который стоит на самой южной оконечности Кольского полуострова.

    От маяка отправитесь вглубь полуострова в северо-восточном направлении. Эта часть пути проходит по одной из самых пустынных областей Кольского полуострова.

    После маяка лесная зона, где приходится лавировать по открытым участкам, затем привольные открытые места, где встречаются остатки советских космических ракет.

    Ночлег в деревне Каневка на берегу реки Поной.

    Размещение в Каневке в частном доме. По желанию посещение бани.

    Дневной пробег около 180 км.

    Снегоходный маршрут от Стрельны до КаневкиСнегоходный маршрут от Стрельны до КаневкиСнегоходный маршрут от Стрельны до Каневки
    3 день

    Посещение хребта Кейвы

    Завтрак.

    Выезд в сторону Краснощелья.

    Маршрут этого дня пройдет по пологому хребту Кейвы, а затем спустится в лесистую «понойскую депрессию».

    По пути вы заедите в оленеводческую бригаду, где можно будет познакомиться с бытом и жизнью оленеводов, а при удачном стечении обстоятельств увидеть и самих оленей.

    Путь этот используется только оленеводами и жителями Каневки, значительная часть дороги по целине.

    Дневной перегон: около 170 км.

    Посещение хребта КейвыПосещение хребта КейвыПосещение хребта Кейвы
    4 день

    Маршрут Краснощелье - Ловозеро

    Маршрут Краснощелье – Ловозеро.

    В зависимости от погоды это может быть 180 километров шикарных видов и легкого драйва, либо трудовой длинный день борьбы со снежной целиной.

    Кольский он всегда такой – непредсказуемый.

    Маршрут проходит сперва по сосновым лесам и болотам «понойской депрессии», затем пересекает хребет Кейвы, а после Кальмозера выходит на зимник, по которому иногда ездят оленеводы.
    По пути возможна организация рыбалки (сиг и крупная кумжа).

    Ночлег на берегу Ловозера на турбазе Юлинская Салма.

    Дневной перегон: около 180 км.

    Маршрут Краснощелье - ЛовозероМаршрут Краснощелье - ЛовозероМаршрут Краснощелье - Ловозеро
    5 день

    Посещение священного озера Сейдозеро

    Маршрут этого дня проходит по озерам, лесам и горам.
    Вы сможете подняться на вершину горы Маннепах в Ловозерских тундрах, откуда открывается шикарный вид на Сейдозеро и Хибины.
    В Хибинах проедете по самым эффектным перевалам.
    Окончание маршрута в Кировске в снегоходном центре.
    По окончании маршрута ужин в кафе, разъезд участников.
    Дневной перегон: около 130 км.
    Посещение священного озера СейдозероПосещение священного озера СейдозероПосещение священного озера Сейдозеро

    Проживание

    Тур предусматривает размещение в гостевых домах Стрельна, Каневка, Краснощелье и Юлинская Салма.

    Варианты проживания

    Гостевой дом в Стрельне

    4 ночи
    Гостевой дом в Стрельне очень маленький – фактически, это единственный жилой дом в деревне, но неудобство ночлега с лихвой компенсируется радушием хозяев.
    Мобильной связи нет.

    Гостевой дом в Каневке

    1 ночь

    Это не совсем гостевой дом, а дом семьи Виктора и Натальи Каневых.

    Кормят хозяева в своем доме, а ночлег для гостей в соседнем доме.

    Ночлег в спальниках. Достаточно легкого летнего спальника – в доме тепло.

    Имеется баня. Мобильной связи нет.

    Гостевой дом Краснощелье

    1 ночь
    Гостевой дом Краснощелье расположен на окраине села Краснощелье в окружении соснового леса.
    • размещение по 3 человека в комнате. Тепло, чисто уютно. Общая гостиная с телевизором;
    • отличная местная кухня;
    • туалет дневной на улице, ночной в доме, умывальник в доме;
    • жаркая большая баня местной конструкции – совмещенное парное и помывочное отделение.
    Гостевой дом КраснощельеГостевой дом КраснощельеГостевой дом Краснощелье

    Гостевой дом Юлинская Салма

    1 ночь
    Гостевой дом Юлинская Салма – комфортабельный дом со всеми удобствами, размещение по 2-3 человека в комнате, санузлы на этаже.
    Здесь по-домашнему уютно, вкусная домашняя еда, приветливый персонал, отличная баня.
    Есть мобильная связь (Мегафон и МТС).
    Гостевой дом Юлинская СалмаГостевой дом Юлинская СалмаГостевой дом Юлинская Салма

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    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Местные трансферты
    • Проживание
    • Аренда снегоходов Lynx 59 Ranger 600 ACE, Lynx 49 Ranger 600 ACE
    • Горюче-смазочные материалы
    • Аренда снаряжения
    • Питание, указанное в программе
    • Баня
    Что не входит в цену
    • Авиа - и ж/д билеты до Кандалакши и обратно из Кировска
    Место начала и завершения?
    Г. Кандалакша
    Список личных вещей, которые нужно взять с собой

    Одежда для снегоходной экспедиции:
    • футболки, нижнее белье, х. б. носки;
    • термобелье из тонкого полартека;
    • тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
    • пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
    • тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
    • толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
    • перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
    • шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – предоставляется;
    • шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
    • пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце, почти во всех гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
    • если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее (шарф, платок);
    • личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
    • крем для лица от холода;
    • личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
    • маска горнолыжная – надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
    • солнцезащитные очки;
    • маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
    • можно взять свои небольшие термосы для чая;
    • шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.

    Не забудьте! взять с собой спальник для ночевки в гостевом доме Каневки. Спальник может быть тонким. Вещи должны быть упакованы в сумку, рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.

    Вам предоставят:

    • комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
    • 2 подшлемника – тонкий и толстый;
    • шлем с забралом с двойным стеклом – если у вас крупная голова, акцентируйте внимание на этом;
    • ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
    • варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.

    Обратите внимание! Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить не смогут.

    Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

    Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

    Возможны ли изменения в программе?
    Программа тура может быть незначительно изменена в связи с погодными условиями.
    Маршрут рекомендован тем, кто уже бывал в экспедициях и представляет что это такое, либо тем, кто уверенно водит снегоход и не боится трудностей.

    Снегоходные экспедиции проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии.

    Погода в этих широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке.

    Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Всё зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Организатор определяет сложность исходя из средних значений.

    Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, могут ударить сильные морозы или вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все эти природные явления предсказать которые невозможно.

    Как погода влияет на тур?

    Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.

    Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное.

    Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным.

    В случае экстремальных погодных ситуаций гид на маршруте имеет право внести изменения в маршрут, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято в целях вашей безопасности.

    В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям организатор не несёт ответственность за возможные опоздания на самолёт или поезд.

    Есть ли условия, касающиеся эксплуатации техники и дисциплины на маршруте?

    Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому заключается договор аренды снегохода и снаряжения.

    В случае неадекватного поведения и нарушения правил техники безопасности на маршруте, гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если нарушения продолжились, гид имеет право снять нарушителя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено исключительно для вашей безопасности и успеха экспедиций.

    Основные правила катания на снегоходах:

    • запрещено управление снегоходом в нетрезвом состоянии;
    • не разрешается делать обгоны, двигаться на снегоходе по целине, не соблюдать дистанцию между снегоходами;
    • к самостоятельному управлению снегоходом не допускаются дети моложе 18 лет;
    • запрещено управлять снегоходом без защитного шлема;
    • категорически запрещено преследовать на снегоходе диких животных.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Б
    29 фев 2024
    Все было супер
    Н
    23 июн 2018
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
    В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

    Я совершила поездку в Мурманскую область,
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    на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
    На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

    Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
    Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

    С признательностью, Надежда Зубакова

    К
    15 янв 2018
    Здравствуйте!
    15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

    Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

    Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

    Ребята - Вы молодцы!

    Тур входит в следующие категории Кандалакши

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