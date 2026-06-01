Спортивный сплав на катамаранах и спортивных рафтах, прохождение порогов 3–4 к. с.

Возрастные ограничения: для детей старше 12 лет.

Для участия в туре рекомендовано иметь опыт сплавов по рекам 3 к. с. и выше.

Снаряжение для сплава: катамараны – специальные беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная. Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Снаряжение для лагеря: палатки – трехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик. Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Личное снаряжение: о наличии своего снаряжения, которое вы планируете взять на тур, а также о необходимости 2-местной палатки просьба сообщать при оформлении тура.

Питание на маршруте: питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Мобильная связь на маршруте: устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных. На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 руб.

Безопасность: Маршрут заявлен в МЧС. В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников. На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.

Физические нагрузки: На туре по р. Тумча нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил. Изучите рекомендации по набору вещей при участии в водном походе, чтобы Ваш отдых прошёл идеально. Подробную информацию Вам предоставит менеджер.