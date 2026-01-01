Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
«Отдых, рыбалка, игры, походная баня»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
Начало: Г. Кандалакша
«По пути возможна организация рыбалки (сиг и крупная кумжа)»
12 фев в 10:00
195 000 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области
Начало: Мурманская область, Кандалакша
«Одним из хозяйственных предназначений Йовского водохранилища является рыбалка»
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
50 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Животные»
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