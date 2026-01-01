Туры с животными в Кандалакше

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Кандалакше, цены от 36 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сплав по реке Тумча на катамаранах
На катере
Сплавы и рафтинг
На катамаране
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
«Отдых, рыбалка, игры, походная баня»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
На снегоходах
6 дней
Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
Начало: Г. Кандалакша
«По пути возможна организация рыбалки (сиг и крупная кумжа)»
12 фев в 10:00
195 000 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На катамаране
7 дней
Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области
Начало: Мурманская область, Кандалакша
«Одним из хозяйственных предназначений Йовского водохранилища является рыбалка»
20 июн в 10:00
27 июн в 10:00
50 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Животные»

Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Сплав по реке Тумча на катамаранах;
  2. Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск;
  3. Сплав на катамаранах по реке Тумча в Мурманской области.
Какие места ещё посмотреть в Кандалакше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Железнодорожный вокзал.
Сколько стоит тур в Кандалакше в августе 2026
Сейчас в Кандалакше в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 36 900 до 195 000.
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